УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12031 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 580 0

На Київщині сили ППО працюють по ворожих БпЛА

На Київщині працюють сили ППО

У Київській області загроза застосування ударних дронів-камікадзе, працюють сили ППО.

Про це повідомили в ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили ППО працюють по ворожих БпЛА Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні. 

В ОВА закликали не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині пошкоджено два енергетичні об’єкти 

Нагадаємо, на Київщині є пошкодження інфраструктурних об’єктів унаслідок масованої атаки РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні.

Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки РФ на Київщину: троє травмованих, серед них - п’ятимісячна дитина. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4007) ППО (3153) дрони (4632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 