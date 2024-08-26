На Київщині сили ППО працюють по ворожих БпЛА
У Київській області загроза застосування ударних дронів-камікадзе, працюють сили ППО.
Про це повідомили в ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Сили ППО працюють по ворожих БпЛА Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.
В ОВА закликали не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
Нагадаємо, на Київщині є пошкодження інфраструктурних об’єктів унаслідок масованої атаки РФ.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні.
Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.
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