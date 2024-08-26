На Київщині сили ППО працюють по ворожих БпЛА

У Київській області загроза застосування ударних дронів-камікадзе, працюють сили ППО.

Про це повідомили в ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили ППО працюють по ворожих БпЛА Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині пошкоджено два енергетичні об’єкти

Нагадаємо, на Київщині є пошкодження інфраструктурних об’єктів унаслідок масованої атаки РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні.

Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки РФ на Київщину: троє травмованих, серед них - п’ятимісячна дитина. ФОТОрепортаж