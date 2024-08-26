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Новости Война
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На Киевщине силы ПВО работают по вражеским БпЛА

На Київщині працюють сили ППО

В Киевской области угроза применения ударных дронов-камикадзе, работают силы ПВО.

Об этом сообщили в ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Силы ПВО работают по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

В ОВА призвали не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

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Напомним, на Киевщине есть повреждения инфраструктурных объектов в результате массированной атаки РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине.

Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и около сотни ударных дронов-камикадзе.

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Автор: 

Киевская область (4118) ПВО (2717) дроны (3852)


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