На Киевщине силы ПВО работают по вражеским БпЛА
В Киевской области угроза применения ударных дронов-камикадзе, работают силы ПВО.
Об этом сообщили в ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Силы ПВО работают по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.
В ОВА призвали не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
Напомним, на Киевщине есть повреждения инфраструктурных объектов в результате массированной атаки РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине.
Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и около сотни ударных дронов-камикадзе.
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