РФ изменяет стратегию развертывания ПВО в связи с успешными ударами Украины, - Business Insider

Украина, активизируя свои атаки на объекты на территории России, заставляет Москву пересмотреть развертывание своих систем противовоздушной обороны. Кремль должен определиться, какие регионы ему нужно защищать в первую очередь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.

"Во время вторжения России в Украину обе стороны интенсивно использовали противовоздушную оборону для защиты от атак беспилотников и ракет. Однако успешные удары и тактика Украины привели к тому, что Россия теперь вынуждена решать, где разворачивать свои средства ПВО, что создает новые возможности для украинских атак на менее защищенные районы", - говорится в публикации.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что у России недостаточно средств ПВО для защиты всех необходимых объектов, даже в предположительно безопасных районах.

По их мнению, российская оборона сосредоточена на защите районов под наибольшей угрозой, оставляя другие территории незащищенными.

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В издании отмечают, что Украина продолжает наносить удары по российским целям, усиливая давление на российское командование. Западные союзники разрешили Украине использовать свое оружие для атак на некоторые военные объекты в России, что ранее было ограничено целями на подконтрольной России территории Украины.

Кроме того, Украина активизировала использование беспилотников, нанося удары по аэродромам и нефтяным объектам вглубине России.

Эксперты отмечают, что Украина придерживается стратегии, направленной на ослабление российской ПВО, заставляя российские ВВС либо оставлять базы вблизи границ Украины, либо сосредотачивать там значительные силы ПВО.

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Эскалация ударов увеличивает нагрузку на российскую противовоздушную оборону, особенно в таких регионах, как Крым, который Россия оккупировала в 2014 году. Украина целенаправленно наносит удары по объектам ПВО в Крыму, что оказывает давление на российские силы.

Министерство обороны Великобритании заявило, что атаки Украины на оборонительные сооружения в Крыму ослабляют способность России защищать воздушное пространство полуострова, добавляет издание.

Эксперты считают, что нынешний конфликт все больше превращается в войну ПВО, в которой, несмотря на давление, Россия все еще сохраняет преимущество. Однако Украина продолжает стремиться к равным условиям, добиваясь разрешения на использование дальнобойного оружия для поражения российских объектов в глубине страны-агрессора.

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