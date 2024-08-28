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Новости Война
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Дроны ГУР и ССО поразили нефтебазу в Ростовской области РФ. ВИДЕО

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны и Сил специальных операций атаковали беспилотниками нефтебазу "Атлас" в районе Каменск-Шахтинского в Ростовской области РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в силовых структурах.

Данный объект является частью российского ВПК и принимает непосредственное участие в обеспечении российских оккупационных войск.

Очевидцы сообщают, что сейчас продолжается пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты операции уточняются.

Также читайте: БПЛА атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области РФ, - губернатор

Что известно о нефтебазе "Атлас" в Ростовской области?

Источники рассказали, что ФГКУ "Комбинат "Атлас" управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставке нефтепродуктов для ВС РФ.

В августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны РФ и "Росрезерва" в рамках учений "Кавказ-2020".

В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа - автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.

Ранее губернатор Ростовской области РФ заявлял, что в результате атаки дронов вспыхнул пожар на топливном складе. Над регионом якобы удалось сбить 4 беспилотника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупнейший НПЗ России остановил почти половину своих мощностей в результате взрыва

Автор: 

беспилотник (3559) НПЗ (239) россия (95413) ССО (525) ГУР (418)


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Топ комментарии
+14
Слава військовим ‼️
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28.08.2024 12:21
+13
Клас!! Слава ЗСУ!!!
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28.08.2024 12:22
+13
Так повинна горіти вся кацапія , бо там живуть нелюди і вбивці 🔥🔥🔥
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28.08.2024 12:26
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Слава військовим ‼️
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28.08.2024 12:21 Ответить
Героям Слава! і ЖОДНОГО ЗГАДУВАННЯ ПРО БУДІВНИКІВ ДОРІГ. дИВНО...
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28.08.2024 12:46 Ответить
так на кацапах доріг немає - про покійника або добре або нічого
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28.08.2024 13:47 Ответить
Клас!! Слава ЗСУ!!!
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28.08.2024 12:22 Ответить
Такими темпами кацапи скоро перейдуть на заправку машин дровами...
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28.08.2024 12:24 Ответить
У Північній Кореї і зараз на дровах їздять.

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28.08.2024 12:58 Ответить
Так повинна горіти вся кацапія , бо там живуть нелюди і вбивці 🔥🔥🔥
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28.08.2024 12:26 Ответить
Понад 200 військових об'єктів РФ перебувають у зоні дії ракет ATACMShttps://charter97.org/ru/news/2024/8/28/608485/
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28.08.2024 12:28 Ответить
Випалювати щурів на болотах...
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28.08.2024 12:32 Ответить
ВСУ атаковали Кировскую область при помощи данных спутников НАТО. По информации Mash, благодаря им дроны на базе А-22 "Летучая лисица" прошли более 1,5к километров.

При построении маршрута учитывали рельеф местности, взятый со спутника. Например, беспилотник мог долго лететь прямо над водой в руслах рек и оставаться незамеченным.
https://t.me/mash/57121
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28.08.2024 12:46 Ответить
Это и есть супер Потужный ответ за обстрелы кацапами энергетики Украины? Удары по 2 нефтебазам? Супер мощно конечно, ничего не скажешь? Кацапы уже плачут и сдаваться готовы от такого однозначно.
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28.08.2024 12:49 Ответить
Вуйку не все зразу. Ніхто за ніщо не вдаряє у відповідь - у кацапів свої плани, у нас - свої.
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28.08.2024 13:08 Ответить
Як в дитячому садочку. Ніхто ні за що не вражає у відповідь - це ви собі вигадали якісь сакральні дати, удари у відповідь тощо. Ми воюємо з сильним ворогом, у них свої плани на нанесення ударів - у нас свої. Не залежно від того, чи була б атака в понеділок, чи ні. Нація ніяк не подорослішає
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28.08.2024 13:31 Ответить
нефтебазу кацапи будували 15 років!!! и це "сверх-бистро"
Гойда 🤣
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28.08.2024 13:44 Ответить
Може, бажаєте відповісти кацапні потужніше?
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28.08.2024 15:54 Ответить
а чо вони ниють? чого це ахрєнєть? нічо не охрініти,всьо норм
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28.08.2024 12:50 Ответить
Грандіозна новина! Це переломний момент...
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28.08.2024 12:53 Ответить
Не у цьому суть, але все може бути. Згаєш що таке "ефект метелика"?
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28.08.2024 13:06 Ответить
Не уразили, а "наклали санкції". Самі дієві санкції - це санкції від Малюка, Сирського та Буданова
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28.08.2024 13:33 Ответить
Судячи з того як ниє й.бана русня на цій гілці , яка пасеться тут під українськими прапорцями - у кацапні на болоті - в одному місці палає не гірше ніж на нафтобазі !!
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28.08.2024 14:53 Ответить
Пріоритетом ураження мають бути не нафтобази, а НПЗ - це на два порядки ефективніше знищує можливости немитої.
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28.08.2024 15:30 Ответить
От, якщо знищать всі нафтобази - де будуть зберігати вироблене на НПЗ паливо? Хоча, ясно, що знищення НПЗ - ідеальний варіант...
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28.08.2024 16:49 Ответить
НПЗ - десятки, нафтобаз - тисячі. Вважаєте, що нам нема куди дівати дрони і ракети? Все це сильно тхне гнилими договірняками.
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28.08.2024 19:10 Ответить
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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28.08.2024 15:50 Ответить
 
 