Дроны ГУР и ССО поразили нефтебазу в Ростовской области РФ. ВИДЕО

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны и Сил специальных операций атаковали беспилотниками нефтебазу "Атлас" в районе Каменск-Шахтинского в Ростовской области РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в силовых структурах.

Данный объект является частью российского ВПК и принимает непосредственное участие в обеспечении российских оккупационных войск.

Очевидцы сообщают, что сейчас продолжается пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты операции уточняются.

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Что известно о нефтебазе "Атлас" в Ростовской области?

Источники рассказали, что ФГКУ "Комбинат "Атлас" управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставке нефтепродуктов для ВС РФ.

В августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны РФ и "Росрезерва" в рамках учений "Кавказ-2020".

В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа - автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.

Ранее губернатор Ростовской области РФ заявлял, что в результате атаки дронов вспыхнул пожар на топливном складе. Над регионом якобы удалось сбить 4 беспилотника.

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