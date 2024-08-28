Дроны ГУР и ССО поразили нефтебазу в Ростовской области РФ. ВИДЕО
Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны и Сил специальных операций атаковали беспилотниками нефтебазу "Атлас" в районе Каменск-Шахтинского в Ростовской области РФ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в силовых структурах.
Данный объект является частью российского ВПК и принимает непосредственное участие в обеспечении российских оккупационных войск.
Очевидцы сообщают, что сейчас продолжается пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты операции уточняются.
Что известно о нефтебазе "Атлас" в Ростовской области?
Источники рассказали, что ФГКУ "Комбинат "Атлас" управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставке нефтепродуктов для ВС РФ.
В августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны РФ и "Росрезерва" в рамках учений "Кавказ-2020".
В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа - автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.
Ранее губернатор Ростовской области РФ заявлял, что в результате атаки дронов вспыхнул пожар на топливном складе. Над регионом якобы удалось сбить 4 беспилотника.
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При построении маршрута учитывали рельеф местности, взятый со спутника. Например, беспилотник мог долго лететь прямо над водой в руслах рек и оставаться незамеченным.
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Гойда 🤣