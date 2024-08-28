Дрони ГУР та ССО уразили нафтобазу в Ростовській області РФ. ВIДЕО

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони та Сил спеціальних операцій атакували безпілотниками нафтобазу "Атлас" в районі Каменськ-Шахтинського у Ростовській області РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в силових структурах.

Даний обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

Очевидці повідомляють, що наразі триває пожежа на резервуарах нафтобази. Детальні результати операції уточнюються.

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Що відомо про нафтобазу "Атлас" у Ростовській області?

Джерела розповіли, що ФДКУ "Комбінат "Атлас" управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ.

У серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони РФ та "Росрезерву" в рамках навчань "Кавказ-2020".

У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи – автомобільний, залізничний і трубопровідний.

Раніше губернатор Ростовської області РФ заявляв, що унаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на паливному складі. Над регіоном буцімто вдалося збити 4 безпілотники.

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