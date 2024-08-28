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Новини Війна
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Дрони ГУР та ССО уразили нафтобазу в Ростовській області РФ. ВIДЕО

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони та Сил спеціальних операцій атакували безпілотниками нафтобазу "Атлас" в районі Каменськ-Шахтинського у Ростовській області РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в силових структурах.

Даний обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

Очевидці повідомляють, що наразі триває пожежа на резервуарах нафтобази. Детальні результати операції уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": БПЛА атакували нафтобазу у Кіровській області РФ (оновлено)

Що відомо про нафтобазу "Атлас" у Ростовській області?

Джерела розповіли, що ФДКУ "Комбінат "Атлас" управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ.

У серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони РФ та "Росрезерву" в рамках навчань "Кавказ-2020".

У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи – автомобільний, залізничний і трубопровідний.

Раніше губернатор Ростовської області РФ заявляв, що унаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на паливному складі. Над регіоном буцімто вдалося збити 4 безпілотники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільший НПЗ Росії зупинив майже половину своїх потужностей внаслідок вибуху

Автор: 

безпілотник (4121) НПЗ (588) росія (65002) ССО (518) ГУР (492)


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Топ коментарі
+14
Слава військовим ‼️
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28.08.2024 12:21
+13
Клас!! Слава ЗСУ!!!
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28.08.2024 12:22
+13
Так повинна горіти вся кацапія , бо там живуть нелюди і вбивці 🔥🔥🔥
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28.08.2024 12:26
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Слава військовим ‼️
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28.08.2024 12:21 Відповісти
Героям Слава! і ЖОДНОГО ЗГАДУВАННЯ ПРО БУДІВНИКІВ ДОРІГ. дИВНО...
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28.08.2024 12:46 Відповісти
так на кацапах доріг немає - про покійника або добре або нічого
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28.08.2024 13:47 Відповісти
Клас!! Слава ЗСУ!!!
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28.08.2024 12:22 Відповісти
Такими темпами кацапи скоро перейдуть на заправку машин дровами...
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28.08.2024 12:24 Відповісти
У Північній Кореї і зараз на дровах їздять.

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28.08.2024 12:58 Відповісти
Так повинна горіти вся кацапія , бо там живуть нелюди і вбивці 🔥🔥🔥
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28.08.2024 12:26 Відповісти
Понад 200 військових об'єктів РФ перебувають у зоні дії ракет ATACMShttps://charter97.org/ru/news/2024/8/28/608485/
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28.08.2024 12:28 Відповісти
Випалювати щурів на болотах...
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28.08.2024 12:32 Відповісти
ВСУ атаковали Кировскую область при помощи данных спутников НАТО. По информации Mash, благодаря им дроны на базе А-22 "Летучая лисица" прошли более 1,5к километров.

При построении маршрута учитывали рельеф местности, взятый со спутника. Например, беспилотник мог долго лететь прямо над водой в руслах рек и оставаться незамеченным.
https://t.me/mash/57121
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28.08.2024 12:46 Відповісти
Это и есть супер Потужный ответ за обстрелы кацапами энергетики Украины? Удары по 2 нефтебазам? Супер мощно конечно, ничего не скажешь? Кацапы уже плачут и сдаваться готовы от такого однозначно.
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28.08.2024 12:49 Відповісти
Вуйку не все зразу. Ніхто за ніщо не вдаряє у відповідь - у кацапів свої плани, у нас - свої.
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28.08.2024 13:08 Відповісти
Як в дитячому садочку. Ніхто ні за що не вражає у відповідь - це ви собі вигадали якісь сакральні дати, удари у відповідь тощо. Ми воюємо з сильним ворогом, у них свої плани на нанесення ударів - у нас свої. Не залежно від того, чи була б атака в понеділок, чи ні. Нація ніяк не подорослішає
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28.08.2024 13:31 Відповісти
нефтебазу кацапи будували 15 років!!! и це "сверх-бистро"
Гойда 🤣
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28.08.2024 13:44 Відповісти
Може, бажаєте відповісти кацапні потужніше?
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28.08.2024 15:54 Відповісти
а чо вони ниють? чого це ахрєнєть? нічо не охрініти,всьо норм
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28.08.2024 12:50 Відповісти
Грандіозна новина! Це переломний момент...
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28.08.2024 12:53 Відповісти
Не у цьому суть, але все може бути. Згаєш що таке "ефект метелика"?
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28.08.2024 13:06 Відповісти
Не уразили, а "наклали санкції". Самі дієві санкції - це санкції від Малюка, Сирського та Буданова
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28.08.2024 13:33 Відповісти
Судячи з того як ниє й.бана русня на цій гілці , яка пасеться тут під українськими прапорцями - у кацапні на болоті - в одному місці палає не гірше ніж на нафтобазі !!
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28.08.2024 14:53 Відповісти
Пріоритетом ураження мають бути не нафтобази, а НПЗ - це на два порядки ефективніше знищує можливости немитої.
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28.08.2024 15:30 Відповісти
От, якщо знищать всі нафтобази - де будуть зберігати вироблене на НПЗ паливо? Хоча, ясно, що знищення НПЗ - ідеальний варіант...
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28.08.2024 16:49 Відповісти
НПЗ - десятки, нафтобаз - тисячі. Вважаєте, що нам нема куди дівати дрони і ракети? Все це сильно тхне гнилими договірняками.
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28.08.2024 19:10 Відповісти
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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28.08.2024 15:50 Відповісти
 
 