У Ростовській області спалахнула ще одна нафтобаза: губернатор Голубєв скаржився на атаку безпілотників. ВIДЕО
У ніч на 28 серпня 2024 року у Ростовській області РФ було гучно, лунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, губернатор Ростовської області Василь Голубєв зазначив, що над регіоном були дрони.
"Близько 03:00 ночі в Ростовській області збито 4 БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація уточнюється", - написав Голубєв.
Канал SHOT інформував, що звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.
Через деякий час очевидці події повідомили про спалах у полі в районі нафтобази під Каменськ-Шахтинськом. Інші канали стверджують, що горять кілька цистерн. Також у соцмережах поширюється відео пожежі на нафтобазі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
буба гризе ногті і шо цікаво на ногах....
Вчора порадувало - кацапи виють з-за того що не можуть ефективно організувать артстрільбу! Бо наші з "Цезарями" та "Арчерами" б"ють на 10-15 км далі ніж їх найкраща артилерія
Та й на Ростовскій АЕС теж проблеми.
Ні, нафтобаза раз в три дні.
Сакральне число ТРИ - Всевишній не фраєр.
====
Ну якось спiвпало
вони так своїми нефтебазами всі наші дрони позбивають...
поки мальчік в курськ грається - кацапня сунется на сході.
сирок підігрує...
***** приперся в Україну за Україною.
це так незрозуміло?