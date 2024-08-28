У Ростовській області спалахнула ще одна нафтобаза: губернатор Голубєв скаржився на атаку безпілотників. ВIДЕО

У ніч на 28 серпня 2024 року у Ростовській області РФ було гучно, лунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, губернатор Ростовської області Василь Голубєв зазначив, що над регіоном були дрони.

"Близько 03:00 ночі в Ростовській області збито 4 БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація уточнюється", - написав Голубєв.

Канал SHOT інформував, що звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

Через деякий час очевидці події повідомили про спалах у полі в районі нафтобази під Каменськ-Шахтинськом. Інші канали стверджують, що горять кілька цистерн. Також у соцмережах поширюється відео пожежі на нафтобазі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежа на нафтобазі в Ростовській області РФ перекинулася на житлові будівлі