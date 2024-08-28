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У Ростовській області спалахнула ще одна нафтобаза: губернатор Голубєв скаржився на атаку безпілотників. ВIДЕО

У ніч на 28 серпня 2024 року у Ростовській області РФ було гучно, лунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, губернатор Ростовської області Василь Голубєв зазначив, що над регіоном були дрони.

"Близько 03:00 ночі в Ростовській області збито 4 БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація уточнюється", - написав Голубєв.

Канал SHOT інформував, що звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

Через деякий час очевидці події повідомили про спалах у полі в районі нафтобази під Каменськ-Шахтинськом. Інші канали стверджують, що горять кілька цистерн. Також у соцмережах поширюється відео пожежі на нафтобазі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежа на нафтобазі в Ростовській області РФ перекинулася на житлові будівлі

Автор: 

пожежа (4315) росія (64984) нафтопродукти (609)


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Топ коментарі
+31
апять рашисти всьо збілі ачєрєдной нєфтєбазай...
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28.08.2024 06:32
+26
Понастроїли нафтобаз, бідним обломкам нікуди впасти.
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28.08.2024 07:45
+22
"Не буде" ЩО? Бить не будуть? Будуть! Тільки не по самому полотну - а по вузлових станціях Де будуть скупчуваться ешелони Чим вразлива залізниця - з неї під обстрілом в поле не з"їдеш і окремі вагони розосереджено не пустиш Крім того - наші будуть бить на близькій відстані зовсім іншими ************ - не "шахедами" чи "іскандерами" - а "хаймерсами" і гаубицями
Вчора порадувало - кацапи виють з-за того що не можуть ефективно організувать артстрільбу! Бо наші з "Цезарями" та "Арчерами" б"ють на 10-15 км далі ніж їх найкраща артилерія
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28.08.2024 07:07
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апять рашисти всьо збілі ачєрєдной нєфтєбазай...
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28.08.2024 06:32 Відповісти
Понастроїли нафтобаз, бідним обломкам нікуди впасти.
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28.08.2024 07:45 Відповісти
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28.08.2024 08:30 Відповісти
"прошлую нефтебазу 15 !!! лет строили!!!" - так никаких нефтебаз не напасешся 🤣
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28.08.2024 12:59 Відповісти
пара тиждней кацапні на палати...
буба гризе ногті і шо цікаво на ногах....
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28.08.2024 06:34 Відповісти
Скоро виявиться що нова залізниця на Донбасі яку кацапи будували стане таким собі "Кримським мостом" - стоїть - а поній нІчого возить! По кримському мосту - бояться А по залізниці - не буде чого в цистерни наливать!
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28.08.2024 06:34 Відповісти
Не буде і сам про це знаєш. Залізницю розхерячити - це не цистерна. І не міст. Кацап'є теж пробували по Заходу ракетами бити, потім відмовилися
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28.08.2024 06:47 Відповісти
"Не буде" ЩО? Бить не будуть? Будуть! Тільки не по самому полотну - а по вузлових станціях Де будуть скупчуваться ешелони Чим вразлива залізниця - з неї під обстрілом в поле не з"їдеш і окремі вагони розосереджено не пустиш Крім того - наші будуть бить на близькій відстані зовсім іншими ************ - не "шахедами" чи "іскандерами" - а "хаймерсами" і гаубицями
Вчора порадувало - кацапи виють з-за того що не можуть ефективно організувать артстрільбу! Бо наші з "Цезарями" та "Арчерами" б"ють на 10-15 км далі ніж їх найкраща артилерія
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28.08.2024 07:07 Відповісти
Оптимізм - це завжди добре
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28.08.2024 07:18 Відповісти
Я - "реаліст" Бо знаю такі речі на практиці І що таке "зруйнований залізничний міст" і що таке "розбита вузлова станція" Це - "скупчення ешелонів" у якомусь одному місці Така собі "тимчасова пробка на дорозі"! От туди й "валитимуть"!
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28.08.2024 07:24 Відповісти
Потрібно було херячити під час будівництва. Хоча б заважати. Залізничне сполучення і кацапи зараз нам не можуть на повну завадити. Навіть на 10%. Хоча повторюся, що й намагалися
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28.08.2024 07:34 Відповісти
Ти "пропустив"! Бо "херячили" Били по недобудованому мосту і по скупченню інженерної техніки коло нього!
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28.08.2024 07:38 Відповісти
Молодцi. Я й написав "Хоча б заважати". Бо якщо вже налагодили перевезення і побудували, то...
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28.08.2024 07:48 Відповісти
чорні пакети будуть возити в холодильниках.
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28.08.2024 06:47 Відповісти
У них і холодильників не вистачає!
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28.08.2024 07:09 Відповісти
Для холодильників енергія потрібна, а на Курській АЕС залишився лише один працюючий енергоблок - тільки вчора зупинили ще один "На планавый рямонт" на додачу до вже двох зупинених раніше, тільки от де деталі для цього ремонту взяти - санкції, а своїх вони не випускають.
Та й на Ростовскій АЕС теж проблеми.
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28.08.2024 08:27 Відповісти
Тут мова йде про "вагони-холодильники"!
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28.08.2024 08:48 Відповісти
Київ за три дні?
Ні, нафтобаза раз в три дні.
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28.08.2024 06:37 Відповісти
... ТРИ пятилетки будували ОДНУ нафтобазу
Сакральне число ТРИ - Всевишній не фраєр.
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28.08.2024 13:01 Відповісти
Респект виконавцям!
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28.08.2024 06:38 Відповісти
У Ростовській області спалахнула ще одна нафтобаза: губернатор Голубєв скаржився на атаку безпілотників
====

Ну якось спiвпало
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28.08.2024 06:44 Відповісти
КакЦапи, хенде хоф. У нас навіть обломки безпілотників із самонаведенням😂.
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28.08.2024 06:46 Відповісти
Життя триває.
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28.08.2024 06:56 Відповісти
в кацманавської кацапської ппо завидна еффективність,
вони так своїми нефтебазами всі наші дрони позбивають...
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28.08.2024 06:58 Відповісти
тривoга на сході,
поки мальчік в курськ грається - кацапня сунется на сході.
сирок підігрує...
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28.08.2024 07:13 Відповісти
ну вже не знаю як і сказати - ***** ***** на тей курск як і на белгород.
***** приперся в Україну за Україною.
це так незрозуміло?
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28.08.2024 07:28 Відповісти
сюрреалізм ліліпутіна - ненада расии - крим падавай
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28.08.2024 13:05 Відповісти
Естафета олімпійського вогню триває)
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28.08.2024 07:33 Відповісти
А мені нравиться як воно горить))))
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28.08.2024 07:52 Відповісти
Це часом, не одна з тих котрі минулого тиждня на продаж виставили?
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28.08.2024 08:11 Відповісти
Файна ватра.
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28.08.2024 08:19 Відповісти
Резервуари близько один біля одного в парках стоять, один безпілотник з касетою малих кумулятивних зарядів може весь і підпалити, пролетівши над парком. Це буде ефективним використанням кожного безпілотника.
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28.08.2024 10:48 Відповісти
 
 