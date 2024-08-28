В Ростовской области загорелась еще одна нефтебаза: губернатор Голубев жаловался на атаку беспилотников. ВИДЕО
В ночь на 28 августа 2024 года в Ростовской области РФ было шумно, были слышны взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что над регионом были дроны.
"Около 03:00 ночи в Ростовской области сбиты 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", - написал Голубев.
Канал SHOT информировал, что звуки мощных взрывов прозвучали над областью примерно в 02:45 ночи. Примерно в это время взрывы слышали жители Новошахтинска, Аксая и западной части Ростова.
Через некоторое время очевидцы происшествия сообщили о возгорании в поле в районе нефтебазы под Каменск-Шахтинском. Другие каналы утверждают, что горят несколько цистерн. Также в соцсетях распространяется видео пожара на нефтебазе.
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буба гризе ногті і шо цікаво на ногах....
Вчора порадувало - кацапи виють з-за того що не можуть ефективно організувать артстрільбу! Бо наші з "Цезарями" та "Арчерами" б"ють на 10-15 км далі ніж їх найкраща артилерія
Та й на Ростовскій АЕС теж проблеми.
Ні, нафтобаза раз в три дні.
Сакральне число ТРИ - Всевишній не фраєр.
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Ну якось спiвпало
вони так своїми нефтебазами всі наші дрони позбивають...
поки мальчік в курськ грається - кацапня сунется на сході.
сирок підігрує...
***** приперся в Україну за Україною.
це так незрозуміло?