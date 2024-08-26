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"Вышки Бойко" горят в Черном море, - OSINT-аналитик. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

В Черном море загорелись так называемые "вышки Бойко" - буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на OSINT-аналитика MT Anderson.

супутникові знімки

"Все три буровые платформы подверглись нападению к востоку от острова Змеиный... По состоянию на 24 августа 2024 года, средняя платформа горит, а с 3-й платформы идет столб дыма", - говорится в сообщении.

"Вышки Бойко" - буровые газодобывающие платформы, в марте 2014 года были захвачены Россией.

"Вышки Бойко" - это не только станции для добычи ценных углеводородов, они имеют важное стратегическое значение, ведь поражают универсальностью своего использования как: разведывательная база, дозаправочная станция, площадка для вертолетов, склад для боеприпасов, и даже место для размещения реактивных систем дальнего радиуса действия. С помощью этих вышек происходил контроль за островом Змеиный, Крымом и общий мониторинг акватории Черного моря.

В сентябре 2023 года Украина вернула контроль за вышками Бойко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большая часть освобожденной акватории морей остается "серой" зоной, - ВМС

Автор: 

пожар (5944) Черное море (1479) буровая установка (15)


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Топ комментарии
+10
Кацаби нищать все що можна...орки їх друге ім'я...
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26.08.2024 13:08
+9
Дельфінів шкода.
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26.08.2024 12:55
+6
А роzійска свінособака бойко і досі в зеленой раді .
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26.08.2024 13:55
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На крадії шапка горить.
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26.08.2024 12:32 Ответить
Вишки були під контролем України.
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26.08.2024 13:17 Ответить
завдяки проросійській владі важливі оборонні, енергетичні об"єкти належали кацапам. Тепер росіяни прицільно б"ють по них, бо всі точні координати належать зрадникам. ахметка гріє сраку в Європі, бойко на росії, новінський на росії. Отак що значить - голосувати за гречку, за тих кримінальних
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26.08.2024 13:24 Ответить
10 серпня 2024 року, за повідомленням речника пресцентру ВМС ЗС України, Військово-Морські Сили та Головне управління розвідки Міністерства оборони України атакували одну з газових вишок у Чорному морі, де як виявляється, перебували російські окупанти. (вікіпедія)
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26.08.2024 14:34 Ответить
Дельфінів шкода.
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26.08.2024 12:55 Ответить
Кацаби нищать все що можна...орки їх друге ім'я...
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26.08.2024 13:08 Ответить
наступного року
бойко тепер вже з єрмаком
куплять нові вишки в якогось літовського безхатька
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26.08.2024 13:24 Ответить
А роzійска свінособака бойко і досі в зеленой раді .
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26.08.2024 13:55 Ответить
Ну так пускай этот бойко их и тушит 🤷‍♂️где он там дайте еМУ подСра4ниКа♿🐔
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27.08.2024 01:21 Ответить
ЯКАСЬ НЕ ЗРОЗУМІЛА ІНФОРМАЦІЯ, ТАК ТОЧНО НІХТО І НЕ ДАЄ ЇЇ, НА СТАН ПІДПАЛУ ВИШОК ПІД ЧИМ КОНТРОЛЕМ ВОНИ БУЛИ?
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27.08.2024 11:14 Ответить
 
 