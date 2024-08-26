"Вышки Бойко" горят в Черном море, - OSINT-аналитик. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

В Черном море загорелись так называемые "вышки Бойко" - буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на OSINT-аналитика MT Anderson.

"Все три буровые платформы подверглись нападению к востоку от острова Змеиный... По состоянию на 24 августа 2024 года, средняя платформа горит, а с 3-й платформы идет столб дыма", - говорится в сообщении.

"Вышки Бойко" - буровые газодобывающие платформы, в марте 2014 года были захвачены Россией.

"Вышки Бойко" - это не только станции для добычи ценных углеводородов, они имеют важное стратегическое значение, ведь поражают универсальностью своего использования как: разведывательная база, дозаправочная станция, площадка для вертолетов, склад для боеприпасов, и даже место для размещения реактивных систем дальнего радиуса действия. С помощью этих вышек происходил контроль за островом Змеиный, Крымом и общий мониторинг акватории Черного моря.

В сентябре 2023 года Украина вернула контроль за вышками Бойко.

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