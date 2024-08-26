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"Вишки Бойка" горять у Чорному морі, - OSINT-аналітик. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

У Чорному морі загорілися так звані "вишки Бойка" - бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне" із посиланням на OSINT-аналітика MT Anderson.

супутникові знімки

"Усі три бурові платформи зазнали нападу на схід від острова Зміїний... Станом на 24 серпня 2024 року, середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде стовп диму", - йдеться у повідомленні.

"Вишки Бойка" -  бурові газовидобувні платформи, у березні 2014 року були захоплені Росією.

"Вишки Бойка" – це не лише станції для видобування цінних вуглеводнів, вони мають важливе стратегічне значення, адже вражають універсальністю свого використання як: розвідувальна база, дозаправна станція, майданчик для вертольотів, склад для боєприпасів, та навіть місце для розміщення реактивних систем дальнього радіуса дії. За допомогою цих вишок відбувався контроль за островом Зміїний, Кримом і загальний моніторинг акваторії Чорного моря.

У вересні 2023 року Україна повернула контроль за вишками Бойка.

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Автор: 

пожежа (4325) Чорне море (1667) бурова установка (57)


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Топ коментарі
+10
Кацаби нищать все що можна...орки їх друге ім'я...
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26.08.2024 13:08
+9
Дельфінів шкода.
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26.08.2024 12:55
+6
А роzійска свінособака бойко і досі в зеленой раді .
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26.08.2024 13:55
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На крадії шапка горить.
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26.08.2024 12:32 Відповісти
Вишки були під контролем України.
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26.08.2024 13:17 Відповісти
завдяки проросійській владі важливі оборонні, енергетичні об"єкти належали кацапам. Тепер росіяни прицільно б"ють по них, бо всі точні координати належать зрадникам. ахметка гріє сраку в Європі, бойко на росії, новінський на росії. Отак що значить - голосувати за гречку, за тих кримінальних
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26.08.2024 13:24 Відповісти
10 серпня 2024 року, за повідомленням речника пресцентру ВМС ЗС України, Військово-Морські Сили та Головне управління розвідки Міністерства оборони України атакували одну з газових вишок у Чорному морі, де як виявляється, перебували російські окупанти. (вікіпедія)
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26.08.2024 14:34 Відповісти
Дельфінів шкода.
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26.08.2024 12:55 Відповісти
Кацаби нищать все що можна...орки їх друге ім'я...
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26.08.2024 13:08 Відповісти
наступного року
бойко тепер вже з єрмаком
куплять нові вишки в якогось літовського безхатька
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26.08.2024 13:24 Відповісти
А роzійска свінособака бойко і досі в зеленой раді .
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26.08.2024 13:55 Відповісти
Ну так пускай этот бойко их и тушит 🤷‍♂️где он там дайте еМУ подСра4ниКа♿🐔
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27.08.2024 01:21 Відповісти
ЯКАСЬ НЕ ЗРОЗУМІЛА ІНФОРМАЦІЯ, ТАК ТОЧНО НІХТО І НЕ ДАЄ ЇЇ, НА СТАН ПІДПАЛУ ВИШОК ПІД ЧИМ КОНТРОЛЕМ ВОНИ БУЛИ?
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27.08.2024 11:14 Відповісти
 
 