"Вишки Бойка" горять у Чорному морі, - OSINT-аналітик. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

У Чорному морі загорілися так звані "вишки Бойка" - бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне" із посиланням на OSINT-аналітика MT Anderson.

"Усі три бурові платформи зазнали нападу на схід від острова Зміїний... Станом на 24 серпня 2024 року, середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде стовп диму", - йдеться у повідомленні.

"Вишки Бойка" - бурові газовидобувні платформи, у березні 2014 року були захоплені Росією.

"Вишки Бойка" – це не лише станції для видобування цінних вуглеводнів, вони мають важливе стратегічне значення, адже вражають універсальністю свого використання як: розвідувальна база, дозаправна станція, майданчик для вертольотів, склад для боєприпасів, та навіть місце для розміщення реактивних систем дальнього радіуса дії. За допомогою цих вишок відбувався контроль за островом Зміїний, Кримом і загальний моніторинг акваторії Чорного моря.

У вересні 2023 року Україна повернула контроль за вишками Бойка.

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