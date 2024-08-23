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Пожежа на нафтобазі в Ростовській області РФ перекинулася на житлові будівлі

пожежа,нафтобаза,ростовщина

Пожежа на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області Росії вийшла за межі бази та перекинулася на житлові будівлі.

Про це повідомило російське Міністерство надзвичайних ситуацій 23 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як заявили МЧС РФ, горить суха рослинність, полум’я перекинулося на житлові будівлі. Наразі локалізувати вогонь не вдається.

Склад палива в Пролетарську, що належить Росреєстру, спалахнув внаслідок атаки українських безпілотників 18 серпня. Вранці 23 серпня нафтобазу, що горіла, знову атакували безпілотники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони знову атакували нафтобазу у Ростовській області РФ, яка палає шосту добу, - росЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4310) росія (64923) нафтопродукти (609)


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Топ коментарі
+52
Класика. Живучи в скляному будинку, московити надумали кидати в сусіда каміння. І не доходить до тупих макітр.
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23.08.2024 22:09
+37
СлЮшай... А хАрашо гАріт, мля...
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23.08.2024 22:03
+33
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23.08.2024 22:17
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СлЮшай... А хАрашо гАріт, мля...
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23.08.2024 22:03 Відповісти
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23.08.2024 22:17 Відповісти
Гуляти так гуляти
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23.08.2024 22:04 Відповісти
Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
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23.08.2024 22:05 Відповісти
Що горить мусе згоріти .
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23.08.2024 22:05 Відповісти
Що не згорить, те потоне.
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24.08.2024 09:29 Відповісти
Горіть кацапи синім полум'ям.
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23.08.2024 22:06 Відповісти
Интересно, керосин рванет или нет?
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23.08.2024 22:06 Відповісти
там авіакеросін вже давно горить. Просто резервуари нагріваються дуже повільно, але при досягненні певної температури йде викид парів, і тоді вже вибухає черговий резервуар. https://x.com/i/status/1826594715812221033 Ось відео другої доби - викид парів, і зразу вибух чергового дев'ятого резервуара.
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23.08.2024 22:31 Відповісти
Щиро дякую. Дуже "цікаве" відео...
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24.08.2024 01:13 Відповісти
https://x.com/i/status/1827042416978727299 Ось більш свіже відео. Зйомка з https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B042 цієї точки .
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24.08.2024 01:43 Відповісти
Шайтан БпЛА.
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23.08.2024 22:07 Відповісти
Думаю,що вночі варто ще "прилетіти"))шоу маст гоуон))
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23.08.2024 22:08 Відповісти
Неодмінно, бо з 74-х цистерн палають усього 20... Нєхарашо.
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23.08.2024 22:20 Відповісти
Тільки б дощ не пішов та вітер не стих)))
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23.08.2024 22:22 Відповісти
Навпаки. Вітер посилює розповсюдження вогню. А щодо води (дощу), є спеціфика горіння саме нафти: її можна тушити лише піною, але не водою, бо розливається навкруги вода - а разом із нею нафта, що палає, утворивши плівку на поверхні води. Тому сильний ливень багатократно збільшив би площу займання.
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24.08.2024 07:53 Відповісти
Хіба я написав ,щоб вітер вщух)А про дощ,то знаю що пмм горить краще,я мав на увазі,щоб дощ не лімітував пожежу лиш резервуарами)
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24.08.2024 11:21 Відповісти
Та то Люкс! Чим більш згорить, тим краще!
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23.08.2024 22:08 Відповісти
"Спічькі єсть? Я говорю - спічькі єсть?"
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23.08.2024 22:08 Відповісти
А лісічкі взяли спічки
К базє тіхо падашлі
Базу 3,14дорам сажглі...
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24.08.2024 08:18 Відповісти
Класика. Живучи в скляному будинку, московити надумали кидати в сусіда каміння. І не доходить до тупих макітр.
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23.08.2024 22:09 Відповісти
Бавовнятко

Що ви, орки, наробили -

Бавовнятко розбудили.

А цікавеє звірятко,

Українське Бавовнятко,

Ходить, біга попід складом,

Мов з м'ячем, гуля з снарядом.

Кине іграшку в куток -

Де був склад, вогонь й «хлопок».

Як вогненную чуприну

Бавовнятко до бензину

Чи соляри піднесе,

Геть горить у орків все:

Керосин, бензин, ще й гас

І мастила весь запас.

Ще пала (була б здорова)

Тлуста дупа Соловйова…

Отаке воно звірятко,

Українське Бавовнятко!

Орки звикли вже до нього,

Зустрічають «как родного»,

А воно їм в три моменти

І «хлопки», й «аплодисменти»;

Їм утне пломінний тверк

Ще й влаштує фейєрверк…

Отаке воно звірятко,

Українське Бавовнятко!
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23.08.2024 22:12 Відповісти
Про скляний будинок якось прочитав саме у Вашому коментарі, доречі.
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23.08.2024 22:24 Відповісти
Однодумці мають право запозичувать гарно сказане у колег А вони не мають права ображаться!
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23.08.2024 22:31 Відповісти
Дуже порадував нещодавно гугл-перекладач, переклавши "бавовнятко" орчиною як "хлопчик"!
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24.08.2024 00:34 Відповісти
У радянські часи в СРСР училося багато іноземних студентів Перший рік вони вивчали російську мову - а потім вже вчилися по наших програмах (саме цим тоді займалася Фаріон) Так от - приходить до такої "фаріон" чорношкірий студент і питає:
- Меня в одной комании зазвали "черножопым" Пробовал перевести - в словаре такого слова нет! Что оно означает?
Перекладач пом"ялася і каже:
- Ну - это такой "эвфемизм" русский (иносказание идиоматическое) Означает "товарищ"
Приходить на ринок Азербайджанець кавуни продає:
- "Черножопый"! Продай мне арбуз!
- Эта я "чернажёпий? Да мая жьопа па сравнэнию с тваей - "Снегурачка"!!!
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24.08.2024 05:59 Відповісти
Ахахахах, от дійсно лузерша та фараонша!! Якісь студенти.... партбілєти...поразка!!
Треба було шапки киздити, або наперстки на вокзалі совати, от тоді стала прізідінтам, ілі - мерам!!
А так була як шкадлівий кот ліапольд каторий мєшал вам нармальна жить.......
Навіть після смерті, вам - проста жить нє дайот!!
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24.08.2024 13:36 Відповісти
......"что бы спасти раSSєю - надо сжєчь маSкву" .....гаваріл кутузоFF ...
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23.08.2024 22:09 Відповісти
На этот раз роZZию уже ничего не спасет
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24.08.2024 00:17 Відповісти
Та щоб весь кацапстан так пелав!
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23.08.2024 22:09 Відповісти
😍
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23.08.2024 22:10 Відповісти
Так буває…, така вона війна…
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23.08.2024 22:11 Відповісти
Жили колись у степах скіфи І була у них цариця Звали її Томіріс А в Персії правив цар Кір І захотів він скіфів завоювать Довго він ганявся за ними по степах А потім скіфи дали битву І знищили персів Коли Томіріс принесли відрубану голову Кіра - вона кинула її у бурдюк з кров"ю І сказала: "Ти хотів крові? Впийся нею!"
Кацапи принесли вогонь війни в Україну Тепер вогонь війни прийшов до них!
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23.08.2024 22:38 Відповісти
Історично!))))
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23.08.2024 23:45 Відповісти
Взагалі-то це були не скіфи, а саки. І Кір був досить толерантним тираном, напр. повернув євреїв в Єрусалим
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24.08.2024 00:40 Відповісти
А ти в цьому сильно розбираєшся? "Саки" "скіфи" масагети" - всі кочували по одних і тих же степах Мови їх нам не відомі І це не були їх "самоназви" - це їх так різні народи називали! Наприклад греки називали осідлих жителів нижнього Побужжя та Подніпров"я "скіфами-орачами" А ми їх знаємо як "уличів" та "тиверців" Але ж "уличі" й "тиверці" були в нашій історії І вони були СЛОВ"ЯНСЬКИМИ племенами! Просто різні народи по-різному називали один і той самий народ І їх літературні джерела по-різному по-різному слова записували Навіть зараз таке є Австрійці наш Львів називають "Лемберг" А ми з росіянами по різному іменуємо столицю Австрії: вони - "Вєна" а ми - "Відень" Київ у арабських джерелах кінця першого тисячоліття називався "Кіоба"!
Так що "ХЗ" - ким насправді були ці люди!
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24.08.2024 05:47 Відповісти
Тому і не варто їх називати однаково. Недарма греки знали їх під різними іменами, бо зрозуміло, що не могли іранські кочівники з-над Чорного і Каспійського морів бути «аднім народам», а мали якісь свої самоназви, які дійшли до нас у формі «скіфи» чи «саки». І Кір якраз мав тоді справу із саками Центральної Азії, на відміну від його наступника Дарія, який воював з кочівниками ******** України, відомими нам як скіфи
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24.08.2024 15:10 Відповісти
"О кочевых народах Средней Азии упоминали древнеперсидские источники. Земля, в которой жили кочевые племена, называлась Туран. Одной
из стран этого региона была Кангха. Кангха Авесты это столица Турана.
Канг «Шах-Наме» считался центром Турана. С. Толстов локализировал эту
страну в Хорезме, что вряд ли возможно, поскольку Хорезм был хорошо
известен иранцам. О стране Канг и о некоторых населеных пунктах знали
и пехлевийские документы, а также иранско-таджикский эпос «Шах-наме»,
составленый Фирдоуси. В авестийском «Ардвисур-Яште» упомянуто о проходе ********** в пресвятой Кангхе. Авестийские туры жили на среднем
течении Сырдарьи и в районе гор на восток от нее. В «Фарвардин-яште»
туры упомянуты рядом с дахами (предками парфян). Пехлевийские и авестийские источники не знали о массагетах, о которых знали античные
источники. Фирдоуси же сообщал о том, что Сальме (Сайриме) в удел достался запад, а Туру - Чин и Туран. Сайрима, Тура и Арья были сыновьями Траэтаоны. Необходимо отметить, что война с саками была зафиксирована в Бехистунской надписи, когда Дарий І вынудил покориться правителя сака-тиграхауда Скунху. В одной из древнеперсидской надписей упомянуты сака-парасугудам, то есть засогдийские саки. Дарий сообщал, что его
владения простираются от владений этих саков до Куша. В надписи Дария
из Персеполя указано, что ему были подвластны саки. В надписи Дария из
Накш-и Рустам сообщалось, что персам покорялись сака-хаомаварга и сака-тиграхауда. Эти самые племена упоминались и в надписи Дария из Сузы.
В надписи Ксеркса из Персеполя также упоминались сака-хаомаварга
и сака-тиграхауда как подданые правителя персов. Сака-парасугудам (засогдийские скифы) было обозначением саков, живших в евразийских степях,
в частности в Семиречье.
О саках говорила и китайская историческая традиция. Касательно
племени сэ (скифов), то отмечалось, что часть из них поселилась в Западном Крае (Восточном Туркестане) под властью иных. Вероятно, сака-парасугудам древнеиранской исторической традиции это и были
саки, которые жили вблизи Хотана и Кучи. Другая часть племени сэ
двинулась на Гибинь (Цзибинь, Кашмир), то есть вошла на территорию
Индии в Кашмир" .
(Саки в Индии
Ярослав Пилипчук (
Киев)
к. и. н., Институт востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины
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24.08.2024 15:34 Відповісти
А коли кидала ту голову в бурдюк, то вона ше так іронічно посміхнулася, і поправила волосся, істінно вам гаварю - так і було!!
А злой фаріонши, тагда вапщє ішчо - нєбила!!
"....отака то фуйня, малята...."
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24.08.2024 10:33 Відповісти
Гори сарай,гори і хата.
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23.08.2024 22:12 Відповісти
Вечный огонь!
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23.08.2024 22:13 Відповісти
Жертвенный огонь - за хутю. Кста, когда уже муйло сдохнет, шо-та я давно посыл у космос не делал. Всi гуртом - вмикаемо прискорювач.
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23.08.2024 22:34 Відповісти
Гарний вітерець їм на допомогу!
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23.08.2024 22:15 Відповісти
- Герасiмов, што с Ростовом????
- Он сгорел (((((
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23.08.2024 22:16 Відповісти
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23.08.2024 22:16 Відповісти
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23.08.2024 23:48 Відповісти
- Герасiмов, где Ростов, пля????
- Он сгорел (((((
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23.08.2024 22:18 Відповісти
Русня в шоке, аж глаза вилазять у них. Ну а мені це по приколу.
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23.08.2024 22:18 Відповісти
- Курск, где???
- Захвачен нацистамi.
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23.08.2024 22:21 Відповісти
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23.08.2024 22:27 Відповісти
Правильно. Нужна новая спец.операция, на Кавказ.
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23.08.2024 23:09 Відповісти
не, там идеи лучше
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23.08.2024 23:18 Відповісти
Новое направление СВО нужно вынести на всенародный референдум.
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23.08.2024 23:30 Відповісти
Готовітся прінять іслам. В смислє ✝️☪️⚰️RIP
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23.08.2024 23:34 Відповісти
Хіба що початок?
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24.08.2024 01:08 Відповісти
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23.08.2024 22:22 Відповісти
https://x.com/i/status/1827042416978727299 красівоє
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23.08.2024 22:22 Відповісти
"Всё как мы любим!"
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23.08.2024 22:43 Відповісти
Там шашличкі на відтані + пивко) але вітер, схоже, трохи змвнився(
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24.08.2024 00:53 Відповісти
І щось вже не бачу веселих та "колоритних" коментарів за кадром. Щось "пріунилі"
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24.08.2024 04:31 Відповісти
у них зараз етап "асмислєніє". Тому по більшості у кадрі вони не коментують. https://x.com/i/status/1827263024874353119 Ось свіже відео місцевих краєвидів.
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24.08.2024 14:42 Відповісти
Нужно же было сделать санитарную зону,дебилы….
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23.08.2024 22:23 Відповісти
Не подсказывай.
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23.08.2024 22:30 Відповісти
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23.08.2024 23:27 Відповісти
Взагалі-то навкруги пожежонебезпечних об"єктів у радянські часи не тільки вимагалося викошувать суху рослинність - але й створювать "мінералізовану смугу Спочатку викошувалась рослинність Потім вона збиралася і вивозилася Ну а потім підганявся трактор з плугом і об"єкт оборювався по зовнішньому периметру Цим запобігалося як проникнення вогню ззовні - так і вириванню вогню зсередини Але "рукожопі" понадіялися на "авось" та "хусім"!
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23.08.2024 22:57 Відповісти
На одному відео бачив поряд з парканом цієї бази тюки(круглі) з сіном багато,ну тепер фермери прибуток,а вони про траву.
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24.08.2024 00:12 Відповісти
Я теж бачив Недалеко від того місця де попи молебінь правили Мабуть було поле і росли зернові (пшениця) А якщо для зручності комбайнер жатку вище виставив (вона тоді менше за нерівності грунту чіпляється) - то стерня висока залишається І вогонь по ній "летить як на крилах"!
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24.08.2024 06:04 Відповісти
Ази протипожежної!
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24.08.2024 00:56 Відповісти
пралєтарск перейменовано в пагарєльск
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23.08.2024 22:23 Відповісти
Нєфтєшашлицк)
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23.08.2024 22:29 Відповісти
можно спать спокойно
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23.08.2024 22:27 Відповісти
"Взвейтесь кострами"(с) . Получите традиционные ценности.
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23.08.2024 22:32 Відповісти
"Вілікая расія" і горити повинна величезно.
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23.08.2024 22:33 Відповісти
От якби в крємлі була нафтобаза, то ми б....
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23.08.2024 23:38 Відповісти
Бавовник кацапськую нафту знайшов,
Немае припасу - у вирiй пiшов.
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23.08.2024 22:38 Відповісти
*******
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23.08.2024 22:48 Відповісти
Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.
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23.08.2024 22:49 Відповісти
Який піп так й молитва. Не даремна попи щось вчора шаманили.
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23.08.2024 22:52 Відповісти
"От попали, так ПОПАЛИ!"
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23.08.2024 23:02 Відповісти
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23.08.2024 23:22 Відповісти
Свято набирає обертів.
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23.08.2024 23:29 Відповісти
Чєтвьортаі суткі пилаєт станіца...
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23.08.2024 23:32 Відповісти
Просто кацапам нравицця як воно горить, тому вони вже 6 день бігають і суєтяться
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24.08.2024 00:01 Відповісти
Не вмієш кидати бумеранг - не дивуйся, коли (і як) він повернеться...
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24.08.2024 00:38 Відповісти
Пох. Нехай там вони хоч усі згорять. Бо заслужили своєю мовчазною згодою і бездіяльністю
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24.08.2024 01:19 Відповісти
Всьо харашо, прекрасная маркіза.....
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24.08.2024 02:16 Відповісти
Розробникам цих дронів треба дати статус Героя України, дуже ефективна штука. Ви тільки вдумайтеся кацапня не може загасити пожежу майже тиждень 😁
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24.08.2024 02:26 Відповісти
Нігуязібє розпалалось!))
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24.08.2024 04:08 Відповісти
Бачу, ніхто не зрозумів, що відбувається. Вони раніше вкрали нафтопродукти з бази та продали наліво. А тут - раптова ревізія. Довелося на ходу вигадувати якійсь укродрон та непереборкану огневу стихію: війна все спише. В Ростові, Карл!
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24.08.2024 08:00 Відповісти
А погорілі пожежники?
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24.08.2024 09:58 Відповісти
Молєбєн тут не допоможе, потрібен хресний хід з фуражкою Гітлера!
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24.08.2024 10:00 Відповісти
 
 