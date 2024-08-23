Пожежа на нафтобазі в Ростовській області РФ перекинулася на житлові будівлі

Пожежа на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області Росії вийшла за межі бази та перекинулася на житлові будівлі.

Про це повідомило російське Міністерство надзвичайних ситуацій 23 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як заявили МЧС РФ, горить суха рослинність, полум’я перекинулося на житлові будівлі. Наразі локалізувати вогонь не вдається.

Склад палива в Пролетарську, що належить Росреєстру, спалахнув внаслідок атаки українських безпілотників 18 серпня. Вранці 23 серпня нафтобазу, що горіла, знову атакували безпілотники.

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