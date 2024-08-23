Пожежа на нафтобазі в Ростовській області РФ перекинулася на житлові будівлі
Пожежа на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області Росії вийшла за межі бази та перекинулася на житлові будівлі.
Про це повідомило російське Міністерство надзвичайних ситуацій 23 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Як заявили МЧС РФ, горить суха рослинність, полум’я перекинулося на житлові будівлі. Наразі локалізувати вогонь не вдається.
Склад палива в Пролетарську, що належить Росреєстру, спалахнув внаслідок атаки українських безпілотників 18 серпня. Вранці 23 серпня нафтобазу, що горіла, знову атакували безпілотники.
Топ коментарі
+52 Анатолій Горсеклемендирж
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+37 Ivan Ivan #403337
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+33 Kiev_Kiev_777
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К базє тіхо падашлі
Базу 3,14дорам сажглі...
Що ви, орки, наробили -
Бавовнятко розбудили.
А цікавеє звірятко,
Українське Бавовнятко,
Ходить, біга попід складом,
Мов з м'ячем, гуля з снарядом.
Кине іграшку в куток -
Де був склад, вогонь й «хлопок».
Як вогненную чуприну
Бавовнятко до бензину
Чи соляри піднесе,
Геть горить у орків все:
Керосин, бензин, ще й гас
І мастила весь запас.
Ще пала (була б здорова)
Тлуста дупа Соловйова…
Отаке воно звірятко,
Українське Бавовнятко!
Орки звикли вже до нього,
Зустрічають «как родного»,
А воно їм в три моменти
І «хлопки», й «аплодисменти»;
Їм утне пломінний тверк
Ще й влаштує фейєрверк…
Отаке воно звірятко,
Українське Бавовнятко!
- Меня в одной комании зазвали "черножопым" Пробовал перевести - в словаре такого слова нет! Что оно означает?
Перекладач пом"ялася і каже:
- Ну - это такой "эвфемизм" русский (иносказание идиоматическое) Означает "товарищ"
Приходить на ринок Азербайджанець кавуни продає:
- "Черножопый"! Продай мне арбуз!
- Эта я "чернажёпий? Да мая жьопа па сравнэнию с тваей - "Снегурачка"!!!
Треба було шапки киздити, або наперстки на вокзалі совати, от тоді стала прізідінтам, ілі - мерам!!
А так була як шкадлівий кот ліапольд каторий мєшал вам нармальна жить.......
Навіть після смерті, вам - проста жить нє дайот!!
Кацапи принесли вогонь війни в Україну Тепер вогонь війни прийшов до них!
Так що "ХЗ" - ким насправді були ці люди!
из стран этого региона была Кангха. Кангха Авесты это столица Турана.
Канг «Шах-Наме» считался центром Турана. С. Толстов локализировал эту
страну в Хорезме, что вряд ли возможно, поскольку Хорезм был хорошо
известен иранцам. О стране Канг и о некоторых населеных пунктах знали
и пехлевийские документы, а также иранско-таджикский эпос «Шах-наме»,
составленый Фирдоуси. В авестийском «Ардвисур-Яште» упомянуто о проходе ********** в пресвятой Кангхе. Авестийские туры жили на среднем
течении Сырдарьи и в районе гор на восток от нее. В «Фарвардин-яште»
туры упомянуты рядом с дахами (предками парфян). Пехлевийские и авестийские источники не знали о массагетах, о которых знали античные
источники. Фирдоуси же сообщал о том, что Сальме (Сайриме) в удел достался запад, а Туру - Чин и Туран. Сайрима, Тура и Арья были сыновьями Траэтаоны. Необходимо отметить, что война с саками была зафиксирована в Бехистунской надписи, когда Дарий І вынудил покориться правителя сака-тиграхауда Скунху. В одной из древнеперсидской надписей упомянуты сака-парасугудам, то есть засогдийские саки. Дарий сообщал, что его
владения простираются от владений этих саков до Куша. В надписи Дария
из Персеполя указано, что ему были подвластны саки. В надписи Дария из
Накш-и Рустам сообщалось, что персам покорялись сака-хаомаварга и сака-тиграхауда. Эти самые племена упоминались и в надписи Дария из Сузы.
В надписи Ксеркса из Персеполя также упоминались сака-хаомаварга
и сака-тиграхауда как подданые правителя персов. Сака-парасугудам (засогдийские скифы) было обозначением саков, живших в евразийских степях,
в частности в Семиречье.
О саках говорила и китайская историческая традиция. Касательно
племени сэ (скифов), то отмечалось, что часть из них поселилась в Западном Крае (Восточном Туркестане) под властью иных. Вероятно, сака-парасугудам древнеиранской исторической традиции это и были
саки, которые жили вблизи Хотана и Кучи. Другая часть племени сэ
двинулась на Гибинь (Цзибинь, Кашмир), то есть вошла на территорию
Индии в Кашмир" .
(Саки в Индии
Ярослав Пилипчук (
Киев)
к. и. н., Институт востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины
А злой фаріонши, тагда вапщє ішчо - нєбила!!
"....отака то фуйня, малята...."
- Он сгорел (((((
- Он сгорел (((((
- Захвачен нацистамi.
Немае припасу - у вирiй пiшов.