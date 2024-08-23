Пожар на нефтебазе в Ростовской области РФ перекинулся на жилые дома

Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области России вышел за пределы базы и перекинулся на жилые здания.

Об этом сообщило российское Министерство чрезвычайных ситуаций 23 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как заявили МЧС РФ, горит сухая растительность, пламя перекинулось на жилые здания. На данный момент локализовать огонь не удается.

Склад топлива в Пролетарске, принадлежащий Росреестру, вспыхнул в результате атаки украинских беспилотников 18 августа. Утром 23 августа горящую нефтебазу снова атаковали беспилотники.

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