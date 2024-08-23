Дроны снова атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ, которая пылает шестые сутки, - росСМИ. ВИДЕО

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области РФ, которую не могут потушить уже несколько дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

По данным BAZA, беспилотник попытался атаковать территорию нефтебазы около 5 утра.

По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал.

Пожар на нефтебазе начался утром 18 августа. Сейчас возгорание локализовать не удалось. Также существует угроза распространения огня на резервуары с керосином.

В то же время официальной информации о новой попытке атаки пока нет, добавляет росСМИ.

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Напомним, 18 августа нефтебаза "Кавказ" в Ростовской области была атакована беспилотниками Сил обороны Украины.

Впоследствии стало известно, что на нефтебазе горит более 10 резервуаров.