Дроны снова атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ, которая пылает шестые сутки, - росСМИ. ВИДЕО
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области РФ, которую не могут потушить уже несколько дней.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
По данным BAZA, беспилотник попытался атаковать территорию нефтебазы около 5 утра.
По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал.
Пожар на нефтебазе начался утром 18 августа. Сейчас возгорание локализовать не удалось. Также существует угроза распространения огня на резервуары с керосином.
В то же время официальной информации о новой попытке атаки пока нет, добавляет росСМИ.
Напомним, 18 августа нефтебаза "Кавказ" в Ростовской области была атакована беспилотниками Сил обороны Украины.
Впоследствии стало известно, что на нефтебазе горит более 10 резервуаров.
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А що ви пропонуєте за припинення демілітарізації та денацифікації засрашки? Одразу кажу - повернення українських територій та курської області буде мало. Репарації та контрибуції будуть прив'язані до розміру ВВП. і триватимуть принаймні 50 років.
Цензор - не означає всі новини, тут більше пишуть про Тису, ТЦК та малолітніх довбойобів, які палять авто та релєйні шафи. Ну і ще передруковують американські жовті помийки.
Спробуйте читати ще щось.
https://defence-ua.com/army_and_war/strategichnij_tajemnij_gudok_scho_tse_za_tsentr_radiotehnichnoji_rozvidki_pid_moskvoju_atakuvala_ukrajina-16381.html
Місцеві так голосно півроку тому волали: ZамєрZаєм! ZамєрZаєм!,
що карма їх накрила, нехай гріються. Вже кілька днів мають таку унікальну та халявну нагоду.
Это сколько жизней они этим спасли!!! Не говоря про технику.
пьілают станицьігорит нефтебаза..."
То й скиглять дончаны:"долой та война".
Знайомую пестнь, про оте ла-ла-ла.
С ноготок , карлик -он, мелюзга
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла
Тут за одно только название положено прилетать 😬😁