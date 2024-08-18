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Силы обороны атаковали комбинат "Кавказ" в Ростовской области, - Генштаб. ВИДЕО

В ночь на 18 августа Силы обороны нанесли удар по комбинату "Кавказ" в Ростовской области, где хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что задача выполнена силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами и другими составляющими Сил обороны Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Ростовской области загорелась нефтебаза после атаки БпЛА. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

пожар (5935) россия (95402) Минобороны рф (925)


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Топ комментарии
+15
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18.08.2024 11:37
+4
50 оттенков серого..
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18.08.2024 12:24
+4
Там же нафтовий термінал для закачки танкерів (на експорт)!
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18.08.2024 12:28
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18.08.2024 11:37 Ответить
50 оттенков серого..
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18.08.2024 12:24 Ответить
Там же нафтовий термінал для закачки танкерів (на експорт)!
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18.08.2024 12:28 Ответить
Це берег Білоруського моря?
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18.08.2024 12:46 Ответить
Це такий "сарказм"?
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18.08.2024 12:53 Ответить
Ні. Це Білоруси до Ростова для танкерів протоку викопали.
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18.08.2024 14:52 Ответить
То у вас юмор такой? В ростове-на-дону есть огромный порт, до азовского моря - рукой подать.
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19.08.2024 01:54 Ответить
Я знаю тот порт. Там швартуются речные трамвайчики. А Азовское море копали лентяи, выкопали только на шесть метров в глубину, поэтому с танкерами там как то не заладилось. И таки на Азовском море есть одноимённый порт, который находится где то километрах в сорока от Ростова.
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19.08.2024 07:38 Ответить
обирають нових пап дві братні бочки ))
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18.08.2024 13:12 Ответить
Та так ,лишилось 78 пап обрати.
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18.08.2024 13:54 Ответить
"Маловато,понимаешь,маловато будет". (с)
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18.08.2024 17:05 Ответить
Дуже вдалий дизайн, має палати довго і до кінця.
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18.08.2024 17:58 Ответить
 
 