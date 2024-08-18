Силы обороны атаковали комбинат "Кавказ" в Ростовской области, - Генштаб. ВИДЕО

В ночь на 18 августа Силы обороны нанесли удар по комбинату "Кавказ" в Ростовской области, где хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что задача выполнена силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами и другими составляющими Сил обороны Украины.

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