Силы обороны атаковали комбинат "Кавказ" в Ростовской области, - Генштаб. ВИДЕО
В ночь на 18 августа Силы обороны нанесли удар по комбинату "Кавказ" в Ростовской области, где хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется", - говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что задача выполнена силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами и другими составляющими Сил обороны Украины.
Топ комментарии
+15 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий18.08.2024 11:37
+4 igor koval #550777
показать весь комментарий18.08.2024 12:24
+4 Яр Холодний
показать весь комментарий18.08.2024 12:28
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий18.08.2024 11:37 Ответить Мне нравится 15
igor koval #550777
показать весь комментарий18.08.2024 12:24 Ответить Мне нравится 4
Яр Холодний
показать весь комментарий18.08.2024 12:28 Ответить Мне нравится 4
Станиславский
показать весь комментарий18.08.2024 12:46 Ответить Мне нравится 2
Яр Холодний
показать весь комментарий18.08.2024 12:53 Ответить Мне нравится 2
Станиславский
показать весь комментарий18.08.2024 14:52 Ответить Мне нравится 2
Oleg K #525841
показать весь комментарий19.08.2024 01:54 Ответить Мне нравится 0
Станиславский
показать весь комментарий19.08.2024 07:38 Ответить Мне нравится 0
Vladimir Cherkasov
показать весь комментарий18.08.2024 13:12 Ответить Мне нравится 1
Pol Chopa #550667
показать весь комментарий18.08.2024 13:54 Ответить Мне нравится 1
Ivan Ivanov #432727
показать весь комментарий18.08.2024 17:05 Ответить Мне нравится 1
sergey Lyashko
показать весь комментарий18.08.2024 17:58 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль