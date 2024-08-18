Сили оборони атакували комбінат "Кавказ" у Ростовській області РФ, - Генштаб. ВIДЕО

У ніч проти 18 серпня Сили оборони завдали удару по комбінату "Кавказ" у Ростовській області, де зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що завдання виконано силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони України.

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