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Новини
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Сили оборони атакували комбінат "Кавказ" у Ростовській області РФ, - Генштаб. ВIДЕО

У ніч проти 18 серпня Сили оборони завдали удару по  комбінату "Кавказ" у Ростовській області, де зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що завдання виконано силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони України.

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Автор: 

пожежа (4315) росія (64984) Міноборони рф (702)


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Топ коментарі
+15
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18.08.2024 11:37
+4
50 оттенков серого..
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18.08.2024 12:24
+4
Там же нафтовий термінал для закачки танкерів (на експорт)!
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18.08.2024 12:28
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18.08.2024 11:37 Відповісти
50 оттенков серого..
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18.08.2024 12:24 Відповісти
Там же нафтовий термінал для закачки танкерів (на експорт)!
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18.08.2024 12:28 Відповісти
Це берег Білоруського моря?
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18.08.2024 12:46 Відповісти
Це такий "сарказм"?
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18.08.2024 12:53 Відповісти
Ні. Це Білоруси до Ростова для танкерів протоку викопали.
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18.08.2024 14:52 Відповісти
То у вас юмор такой? В ростове-на-дону есть огромный порт, до азовского моря - рукой подать.
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19.08.2024 01:54 Відповісти
Я знаю тот порт. Там швартуются речные трамвайчики. А Азовское море копали лентяи, выкопали только на шесть метров в глубину, поэтому с танкерами там как то не заладилось. И таки на Азовском море есть одноимённый порт, который находится где то километрах в сорока от Ростова.
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19.08.2024 07:38 Відповісти
обирають нових пап дві братні бочки ))
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18.08.2024 13:12 Відповісти
Та так ,лишилось 78 пап обрати.
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18.08.2024 13:54 Відповісти
"Маловато,понимаешь,маловато будет". (с)
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18.08.2024 17:05 Відповісти
Дуже вдалий дизайн, має палати довго і до кінця.
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18.08.2024 17:58 Відповісти
 
 