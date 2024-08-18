У Росії заявили про збиття 6 дронів над трьома областями
Вночі 18 серпня російська ППО нібито знищила над Бєлгородською, Курською та Ростовською областями 5 безпілотників. Зранку ще один.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міноборони РФ повідомило у своєму Telegram-каналі.
Згідно зі зведенням, два дрони було збито над територією Бєлгородської області, один - над територією Курської та ще два – над територією Ростовської області.
Згодом повідомили про збиття ще одного безпілотника над Бєлгородською областю.
Нагадаємо, у Ростовській області внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа на нафтобазі.
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valentyna #410470
показати весь коментар18.08.2024 10:49 Відповісти Мені подобається 1
Огусто
показати весь коментар18.08.2024 10:58 Відповісти Мені подобається 0
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