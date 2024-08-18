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У Росії заявили про збиття 6 дронів над трьома областями

український,безпілотник

Вночі 18 серпня російська ППО нібито знищила над Бєлгородською, Курською та Ростовською областями 5 безпілотників. Зранку ще один.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міноборони РФ повідомило у своєму Telegram-каналі.

Згідно зі зведенням, два дрони було збито над територією Бєлгородської області, один - над територією Курської та ще два – над територією Ростовської області.

Міноборони РФ повідомило про збиття 6 українських дронів

Згодом повідомили про збиття ще одного безпілотника над Бєлгородською областю.

Міноборони РФ повідомило про збиття 6 українських дронів

Нагадаємо, у Ростовській області внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа на нафтобазі.

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Автор: 

безпілотник (4120) Міноборони рф (702)


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А ще один міст на Курщині мінуснули ЗСУ. Так що ще один логістичний шлях тютю
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18.08.2024 10:49 Відповісти
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18.08.2024 10:58 Відповісти
 
 