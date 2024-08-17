Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС погіршується, - МАГАТЕ

Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції погіршується через удар безпілотника.

Про це йдеться на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції погіршується через удар безпілотника, який "сьогодні вдарив по дорозі біля території АЕС".

"Ми бачимо ескалацію загроз ядерній безпеці та безпеці Запорізької АЕС. Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості з усіх сторін і до суворого дотримання п’яти конкретних принципів, встановлених для захисту станції", - заявив голова агентства Рафаель Гроссі.

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У МАГАТЕ кажуть, що їм повідомили, що вибухівка, яку нібито переносив безпілотник, здетонувала безпосередньо за охоронною зоною станції. Місце зіткнення знаходилося поблизу ставків для охолоджувальної води і приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач - єдиної лінії, що забезпечує енергопостачання ЗАЕС.

Українські офіційні установи, зокрема "Енергоатом", цю ситуацію поки що не прокоментували.

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