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Новини
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Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС погіршується, - МАГАТЕ

Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС погіршується, - МАГАТЕ

Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції погіршується через удар безпілотника.

Про це йдеться на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції погіршується через удар безпілотника, який "сьогодні вдарив по дорозі біля території АЕС".

"Ми бачимо ескалацію загроз ядерній безпеці та безпеці Запорізької АЕС. Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості з усіх сторін і до суворого дотримання п’яти конкретних принципів, встановлених для захисту станції", - заявив голова агентства Рафаель Гроссі.

Читайте також: Окупанти не допустили МАГАТЕ всередину градирні ЗАЕС, - Міненерго

У МАГАТЕ кажуть, що їм повідомили, що вибухівка, яку нібито переносив безпілотник, здетонувала безпосередньо за охоронною зоною станції. Місце зіткнення знаходилося поблизу ставків для охолоджувальної води і приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач - єдиної лінії, що забезпечує енергопостачання ЗАЕС.

Українські офіційні установи, зокрема "Енергоатом", цю ситуацію поки що не прокоментували.

Читайте також: На ЗАЕС заявили, що після пожежі, можливо, виникне необхідність демонтажу градирні, - МАГАТЕ

Автор: 

безпілотник (4120) МАГАТЕ (709) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+12
Дивний цей Гросі. Чому він не вимагає щодня, щогодини негайно виконати резолюцію ООН про повернення ЗАЕС під український контроль?!
Кому потрібні ці нікчемні театральні платні за рублі занепокоєння?!
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17.08.2024 22:22
+10
Нафіга воно потрібне те магате? Хіба що стурбованість виражати і закликати...
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17.08.2024 22:10
+4
Там походу эту станцию уже не запустить. Там сложно всё, насколько можно узнать из открытых источников, вопрос сейчас чтоб не *******
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17.08.2024 22:37
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Нафіга воно потрібне те магате? Хіба що стурбованість виражати і закликати...
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17.08.2024 22:10 Відповісти
так не було ж безпілотника ? і шин не було ? чи вже кацапи привезли , чи очі розкрились ?
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17.08.2024 22:10 Відповісти
Це вже про інший:
"сьогодні вдарив по дорозі біля території АЕС"
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18.08.2024 07:41 Відповісти
Дивний цей Гросі. Чому він не вимагає щодня, щогодини негайно виконати резолюцію ООН про повернення ЗАЕС під український контроль?!
Кому потрібні ці нікчемні театральні платні за рублі занепокоєння?!
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17.08.2024 22:22 Відповісти
Нє, він за срублі не працює. А от єврики та доляри обожнює
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18.08.2024 00:08 Відповісти
він не дивний, віл лівак(комуняка) на 250% і давній друг росатому. поцікавтесь його біографією.
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18.08.2024 00:37 Відповісти
Там походу эту станцию уже не запустить. Там сложно всё, насколько можно узнать из открытых источников, вопрос сейчас чтоб не *******
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17.08.2024 22:37 Відповісти
Курчатовская ********* АЭС сейчас может быть атакована нами так же легко, как и запорожская ********. Уверен, что они это понимают и это было основной целью наступления. Поживем - увидим, но бздеть еще очень рано...
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17.08.2024 23:31 Відповісти
Отмечается, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции ухудшается из-за удара беспилотника, который "сегодня ударил по дороге возле территории АЭС". Источник:
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Не удобностало по дороге ездить? Ухудшилась дорога? Понимаю сотрудникоа МАГАТЭ, очково стало и притормаживать перед ямкой теперь нужно.
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18.08.2024 07:40 Відповісти
Асфальт пошкрабали і це якось загрожує атомним блокам?А де було МАГАТЕ,коли чеченці палили шини в градирні?Через два дня вийшли і заявили,всьо хорошо,причину пожару не знаєм,а на справді градирню тепер треба демонтовувати.МАГАТЕ-це легалізований розвідувальний підрозділ ФСБ.
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18.08.2024 09:39 Відповісти
 
 