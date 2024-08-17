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Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС ухудшается, - МАГАТЭ

Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС погіршується, - МАГАТЕ

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции ухудшается из-за удара беспилотника.

Об этом говорится на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции ухудшается из-за удара беспилотника, который "сегодня ударил по дороге возле территории АЭС".

"Мы видим эскалацию угроз ядерной безопасности и безопасности Запорожской АЭС. Я остаюсь чрезвычайно обеспокоенным и повторяю свой призыв к максимальной сдержанности со всех сторон и к строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для защиты станции", - заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

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В МАГАТЭ говорят, что им сообщили, что взрывчатка, которую якобы переносил беспилотник, сдетонировала непосредственно за охранной зоной станции. Место столкновения находилось вблизи прудов для охлаждающей воды и примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередач - единственной линии, обеспечивающей энергоснабжение ЗАЭС.

Украинские официальные учреждения, в частности "Энергоатом", эту ситуацию пока не прокомментировали.

Читайте также: На ЗАЭС заявили, что после пожара, возможно, возникнет необходимость демонтажа градирни, - МАГАТЭ

Автор: 

беспилотник (3559) МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+12
Дивний цей Гросі. Чому він не вимагає щодня, щогодини негайно виконати резолюцію ООН про повернення ЗАЕС під український контроль?!
Кому потрібні ці нікчемні театральні платні за рублі занепокоєння?!
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17.08.2024 22:22
+10
Нафіга воно потрібне те магате? Хіба що стурбованість виражати і закликати...
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17.08.2024 22:10
+4
Там походу эту станцию уже не запустить. Там сложно всё, насколько можно узнать из открытых источников, вопрос сейчас чтоб не *******
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17.08.2024 22:37
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Нафіга воно потрібне те магате? Хіба що стурбованість виражати і закликати...
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17.08.2024 22:10 Ответить
так не було ж безпілотника ? і шин не було ? чи вже кацапи привезли , чи очі розкрились ?
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17.08.2024 22:10 Ответить
Це вже про інший:
"сьогодні вдарив по дорозі біля території АЕС"
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18.08.2024 07:41 Ответить
Дивний цей Гросі. Чому він не вимагає щодня, щогодини негайно виконати резолюцію ООН про повернення ЗАЕС під український контроль?!
Кому потрібні ці нікчемні театральні платні за рублі занепокоєння?!
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17.08.2024 22:22 Ответить
Нє, він за срублі не працює. А от єврики та доляри обожнює
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18.08.2024 00:08 Ответить
він не дивний, віл лівак(комуняка) на 250% і давній друг росатому. поцікавтесь його біографією.
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18.08.2024 00:37 Ответить
Там походу эту станцию уже не запустить. Там сложно всё, насколько можно узнать из открытых источников, вопрос сейчас чтоб не *******
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17.08.2024 22:37 Ответить
Курчатовская ********* АЭС сейчас может быть атакована нами так же легко, как и запорожская ********. Уверен, что они это понимают и это было основной целью наступления. Поживем - увидим, но бздеть еще очень рано...
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17.08.2024 23:31 Ответить
Отмечается, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции ухудшается из-за удара беспилотника, который "сегодня ударил по дороге возле территории АЭС". Источник:
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Не удобностало по дороге ездить? Ухудшилась дорога? Понимаю сотрудникоа МАГАТЭ, очково стало и притормаживать перед ямкой теперь нужно.
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18.08.2024 07:40 Ответить
Асфальт пошкрабали і це якось загрожує атомним блокам?А де було МАГАТЕ,коли чеченці палили шини в градирні?Через два дня вийшли і заявили,всьо хорошо,причину пожару не знаєм,а на справді градирню тепер треба демонтовувати.МАГАТЕ-це легалізований розвідувальний підрозділ ФСБ.
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18.08.2024 09:39 Ответить
 
 