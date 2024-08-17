Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС ухудшается, - МАГАТЭ

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции ухудшается из-за удара беспилотника.

Об этом говорится на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции ухудшается из-за удара беспилотника, который "сегодня ударил по дороге возле территории АЭС".

"Мы видим эскалацию угроз ядерной безопасности и безопасности Запорожской АЭС. Я остаюсь чрезвычайно обеспокоенным и повторяю свой призыв к максимальной сдержанности со всех сторон и к строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для защиты станции", - заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

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В МАГАТЭ говорят, что им сообщили, что взрывчатка, которую якобы переносил беспилотник, сдетонировала непосредственно за охранной зоной станции. Место столкновения находилось вблизи прудов для охлаждающей воды и примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередач - единственной линии, обеспечивающей энергоснабжение ЗАЭС.

Украинские официальные учреждения, в частности "Энергоатом", эту ситуацию пока не прокомментировали.

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