Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС ухудшается, - МАГАТЭ
Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции ухудшается из-за удара беспилотника.
Об этом говорится на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции ухудшается из-за удара беспилотника, который "сегодня ударил по дороге возле территории АЭС".
"Мы видим эскалацию угроз ядерной безопасности и безопасности Запорожской АЭС. Я остаюсь чрезвычайно обеспокоенным и повторяю свой призыв к максимальной сдержанности со всех сторон и к строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для защиты станции", - заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
В МАГАТЭ говорят, что им сообщили, что взрывчатка, которую якобы переносил беспилотник, сдетонировала непосредственно за охранной зоной станции. Место столкновения находилось вблизи прудов для охлаждающей воды и примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередач - единственной линии, обеспечивающей энергоснабжение ЗАЭС.
Украинские официальные учреждения, в частности "Энергоатом", эту ситуацию пока не прокомментировали.
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"сьогодні вдарив по дорозі біля території АЕС"
Кому потрібні ці нікчемні театральні платні за рублі занепокоєння?!
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Не удобностало по дороге ездить? Ухудшилась дорога? Понимаю сотрудникоа МАГАТЭ, очково стало и притормаживать перед ямкой теперь нужно.