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На ЗАЭС заявили, что после пожара, возможно, возникнет необходимость демонтажа градирни, - МАГАТЭ

Градирня ЗАЕС

На Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими войсками, заявили, что градирню №1, на которой 11 августа произошел пожар, возможно, нужно будет демонтировать.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Сводоба.

"ЗАЭС проинформировала группу (экспертов МАГАТЭ. - Ред.), что необходимо оценить влияние пожара на структурную целостность градирни №1 и, возможно, возникнет необходимость ее демонтажа", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Как отмечается, миссия продолжила изучать повреждения градирни с целью установить причину возникновения пожара.

"Из соображений безопасности команда наблюдала с уровня земли, как персонал ЗАЭС снимал на видео и фотографировал ущерб от пожара на внутренней части башни от уровня распределения водяного сопла, высота которого - примерно 10 метров. Фотографии и видеоматериалы были немедленно показаны команде", - говорится в сообщении.

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что пересмотренные доказательства продолжают свидетельствовать о том, что пожар начался не в основе градирни.

"На фотографиях и видеокадрах из внутренней части градирни команда обнаружила обломки, свидетельствующие о значительном пожаре, и заметила темные следы от огня внутри бетонных стен, поднимающихся от уровня распределительной форсунки. Посторонних предметов или материалов не было видно", - заявили в МАГАТЭ.

Команда попросила о доступе ко второй градирне, чтобы осмотреть конструкции внутри и определить похожие материалы и характеристики, которые могли присутствовать в градирне №1 до пожара. Впрочем, как отметили в МАГАТЭ, команду немедленно сопроводили обратно в безопасное место из-за воздушной тревоги.

"Доступ к уровню распределения водяных форсунок был бы важным для команды, чтобы получить лучшее понимание событий и других соответствующих обстоятельств. Агентство будет продолжать требовать этого", - отметил Гросси.

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Пожар на Запорожской АЭС

Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС показатели радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на происшествие.

По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пожар на ЗАЭС прекратился утром 12 августа.

Впоследствии в МАГАТЭ заявили, что причину пожара на ЗАЭС установить невозможно.

Автор: 

МАГАТЭ (388) пожар (5934) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+5
У мене таке передчуття, що кацапня разом із градирнею демонтують там ще багато чого.
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14.08.2024 13:52
+3
скоріш за все, кацапи вже почали розбирати та вивозити все, що можна зняти.
градирня, це не провокація, це приховування слідів!

але ж, гросі ідеальна дружина:

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14.08.2024 14:01
+1
АЕС вони не запустять це на 100%!
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14.08.2024 13:54
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У мене таке передчуття, що кацапня разом із градирнею демонтують там ще багато чого.
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14.08.2024 13:52 Ответить
АЕС вони не запустять це на 100%!
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14.08.2024 13:54 Ответить
скоріш за все, кацапи вже почали розбирати та вивозити все, що можна зняти.
градирня, це не провокація, це приховування слідів!

але ж, гросі ідеальна дружина:

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14.08.2024 14:01 Ответить
мені здається, що все ж таки кацапська тупість - зробили в градільні склад ГСМ (ми в домікє )
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14.08.2024 14:09 Ответить
А шо ж там, у градирні, могло горіти? Уявіть собі велику діжку у якій постійно іде рясний дощ. Шо так може падати - горіти?
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14.08.2024 14:10 Ответить
Вы специалист по водоподготовке?
Что за дождь идет при реакторах в холодном останове? А пластиковые желоба, а шиберы перенаправляющие потоки?
Это уже не те градирьни, где мы в семидесятых весной купались
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14.08.2024 14:59 Ответить
В якомусь сенсі так. ДКВР, НІІСТУ-5 тощо.
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14.08.2024 15:22 Ответить
Кацапня гадить де тільки може...
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14.08.2024 14:15 Ответить
кацапня збираєтсья виходити з ЗАЕС.
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14.08.2024 14:24 Ответить
Акуеть. И все ето под присмотром МАГАТЕ. Нужно то же самое сделать с Курской АЕС. Чтобы вывести ее из строя надолго или навсегда. Для етого даже не обязательно ее захватывать. Достаточно уничтожить ракетно-бомбовыми ударами всю инфраструктуру вокруг нее
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14.08.2024 14:45 Ответить
Они будут выходить с Юга, но перед этим засрут и испортят там всё, что смогут...
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14.08.2024 16:02 Ответить
 
 