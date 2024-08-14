На ЗАЭС заявили, что после пожара, возможно, возникнет необходимость демонтажа градирни, - МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими войсками, заявили, что градирню №1, на которой 11 августа произошел пожар, возможно, нужно будет демонтировать.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Сводоба.

"ЗАЭС проинформировала группу (экспертов МАГАТЭ. - Ред.), что необходимо оценить влияние пожара на структурную целостность градирни №1 и, возможно, возникнет необходимость ее демонтажа", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Как отмечается, миссия продолжила изучать повреждения градирни с целью установить причину возникновения пожара.

"Из соображений безопасности команда наблюдала с уровня земли, как персонал ЗАЭС снимал на видео и фотографировал ущерб от пожара на внутренней части башни от уровня распределения водяного сопла, высота которого - примерно 10 метров. Фотографии и видеоматериалы были немедленно показаны команде", - говорится в сообщении.

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что пересмотренные доказательства продолжают свидетельствовать о том, что пожар начался не в основе градирни.

"На фотографиях и видеокадрах из внутренней части градирни команда обнаружила обломки, свидетельствующие о значительном пожаре, и заметила темные следы от огня внутри бетонных стен, поднимающихся от уровня распределительной форсунки. Посторонних предметов или материалов не было видно", - заявили в МАГАТЭ.

Команда попросила о доступе ко второй градирне, чтобы осмотреть конструкции внутри и определить похожие материалы и характеристики, которые могли присутствовать в градирне №1 до пожара. Впрочем, как отметили в МАГАТЭ, команду немедленно сопроводили обратно в безопасное место из-за воздушной тревоги.

"Доступ к уровню распределения водяных форсунок был бы важным для команды, чтобы получить лучшее понимание событий и других соответствующих обстоятельств. Агентство будет продолжать требовать этого", - отметил Гросси.

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Пожар на Запорожской АЭС

Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС показатели радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на происшествие.

По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пожар на ЗАЭС прекратился утром 12 августа.

Впоследствии в МАГАТЭ заявили, что причину пожара на ЗАЭС установить невозможно.