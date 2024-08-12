Greenpeace призывает МАГАТЭ провести расследование пожара на ЗАЭС
Природоохранная организация Greenpeacе призвала МАГАТЭ провести расследование относительно пожара в градирне ЗАЭС и разоблачить действия России. В организации отметили, что российские войска продолжают использовать оккупированную ими ЗАЭС как военный инструмент в своем арсенале.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление организации Greenpeacе.
Природоохранная организация Greenpeacе отреагировала на пожар на ЗАЭС.
В организации заявили, что пожар на одной из градирен Запорожской атомной электростанции может быть очередной операцией РФ и "Росатома" под чужим флагом.
"Российские войска продолжают использовать ЗАЭС как военный инструмент в своем арсенале. Российские операции под чужим флагом имеют целью посеять путаницу и неопределенность. Мы видели это в начале апреля этого года на примере ложных российских заявлений об атаках якобы украинских беспилотников на ЗАЭС. Новые драматические кадры дыма, валящего из градирни, вполне вероятно являются российским поджогом и выглядят жалко", - говорится в сообщении организации.
В Ԍгееппеасе заявили, что пока РФ думает, что может избежать наказания за такие действия, она будет продолжать это делать.
Greenpeacе требует от организации МАГАТЭ провести расследование относительно пожара в градирне ЗАЭС и разоблачить действия России.
"МАГАТЭ не должно просто выпустить еще одно общее предупреждение как для Украины, так и для России - существует только одна угроза ядерной безопасности в Украине и это российские вооруженные силы. МАГАТЭ должно требовать, чтобы команда агентства получила немедленный доступ к градирне, где они смогут расследовать это последнее событие и разоблачить действия России", - говорится в заявлении.
В природоохранной организации отметили, что градирни на северном берегу водоема-охладителя ЗАЭС не функционируют с 2022 года, с тех пор как был остановлен последний из шести реакторов. Градирни обычно используют летом, когда реакторы работают, чтобы помочь в охлаждении воды.
Организация также добавила, что пожар не угрожал безопасности атомных реакторов, расположенных на расстоянии 1,5 км от градирен.
Пожар на Запорожской АЭС
Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС, показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.
По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.
Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пожар на ЗАЭС остановлен утром 12 августа.
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ВИ *******????????? всі до одного????
мені, навіжена гретта тумберг подобається.