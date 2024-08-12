Greenpeace призывает МАГАТЭ провести расследование пожара на ЗАЭС

Природоохранная организация Greenpeacе призвала МАГАТЭ провести расследование относительно пожара в градирне ЗАЭС и разоблачить действия России. В организации отметили, что российские войска продолжают использовать оккупированную ими ЗАЭС как военный инструмент в своем арсенале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление организации Greenpeacе.

Природоохранная организация Greenpeacе отреагировала на пожар на ЗАЭС.

В организации заявили, что пожар на одной из градирен Запорожской атомной электростанции может быть очередной операцией РФ и "Росатома" под чужим флагом.

"Российские войска продолжают использовать ЗАЭС как военный инструмент в своем арсенале. Российские операции под чужим флагом имеют целью посеять путаницу и неопределенность. Мы видели это в начале апреля этого года на примере ложных российских заявлений об атаках якобы украинских беспилотников на ЗАЭС. Новые драматические кадры дыма, валящего из градирни, вполне вероятно являются российским поджогом и выглядят жалко", - говорится в сообщении организации.

В Ԍгееппеасе заявили, что пока РФ думает, что может избежать наказания за такие действия, она будет продолжать это делать.

Greenpeacе требует от организации МАГАТЭ провести расследование относительно пожара в градирне ЗАЭС и разоблачить действия России.

Читайте также: Пока Украина не вернет контроль над ЗАЭС, угроза аварии - это суровая реальность, - глава МИД Эстонии Цахкна

"МАГАТЭ не должно просто выпустить еще одно общее предупреждение как для Украины, так и для России - существует только одна угроза ядерной безопасности в Украине и это российские вооруженные силы. МАГАТЭ должно требовать, чтобы команда агентства получила немедленный доступ к градирне, где они смогут расследовать это последнее событие и разоблачить действия России", - говорится в заявлении.

В природоохранной организации отметили, что градирни на северном берегу водоема-охладителя ЗАЭС не функционируют с 2022 года, с тех пор как был остановлен последний из шести реакторов. Градирни обычно используют летом, когда реакторы работают, чтобы помочь в охлаждении воды.

Организация также добавила, что пожар не угрожал безопасности атомных реакторов, расположенных на расстоянии 1,5 км от градирен.

Читайте также: Канцлер Австрии Негаммер о пожаре на ЗАЭС: "Деэскалация и переговоры необходимы"

Пожар на Запорожской АЭС

Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС, показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.

По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пожар на ЗАЭС остановлен утром 12 августа.

Читайте также: Мэр Энергодара Орлов о пожаре на ЗАЭС: До ближайшего энергоблока – около километра, радиационных опасностей нет