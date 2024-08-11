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Изменения радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксированы, - Клименко

Змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано, - Клименко

По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено

Об этом в Telegram сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Клименко отметил, что осуществляется усиленный мониторинг ситуации возле ЗАЭС.

"Посты Укргидрометцентра, расположенные вблизи станции, работают в оперативном режиме, чтобы обеспечить своевременное отслеживание радиационного фона", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В градирне Запорожской АЭС россияне подожгли автомобильные шины в большом количестве, - глава Никопольской РВА Евтушенко

Что предшествовало?

Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.

Читайте также: Россияне устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Сейчас показатели по радиации в норме, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

пожар (5933) Клименко Игорь (393) Запорожская АЭС (702)


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росіяни на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.
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а пісеньку про )(уйла свого співали?
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11.08.2024 23:17 Ответить
дешево, Хоботов !

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11.08.2024 23:23 Ответить
Це не шини-це в ху@ла пукан рвануло,пора бункерній крисі "Ракумінцин" в кашку-борз'янку насипати.
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11.08.2024 23:35 Ответить
 
 