Изменения радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксированы, - Клименко

По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено

Об этом в Telegram сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Клименко отметил, что осуществляется усиленный мониторинг ситуации возле ЗАЭС.

"Посты Укргидрометцентра, расположенные вблизи станции, работают в оперативном режиме, чтобы обеспечить своевременное отслеживание радиационного фона", - заявил министр.

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Что предшествовало?

Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.

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