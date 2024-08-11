Изменения радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксированы, - Клименко
По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено
Об этом в Telegram сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
Клименко отметил, что осуществляется усиленный мониторинг ситуации возле ЗАЭС.
"Посты Укргидрометцентра, расположенные вблизи станции, работают в оперативном режиме, чтобы обеспечить своевременное отслеживание радиационного фона", - заявил министр.
Что предшествовало?
Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.
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а пісеньку про )(уйла свого співали?