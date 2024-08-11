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Россияне устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Пока показатели радиации в норме, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС показатели по радиации в норме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.

"Сейчас показатели по радиации в норме. Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не является и не может быть. Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы, и мира", - заявил Зеленский.

Он добавил, что сейчас Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.

"Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности", - резюмировал глава государства.

Ранее начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20348) пожар (5944) Запорожская АЭС (703)


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Топ комментарии
+12
зе!гундос, раптово згадав майдан і палаючі шини.
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11.08.2024 22:08
+11
магате мовчить як завжди ?
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11.08.2024 22:10
+5
"радіація в нормі,всі росходимся"... а нє надіти протівогаза і тріскотню гейгера на фоні включити,сказати радіоактивна хмара пливе за вітром у Європу,тоді б Ф 35 через годину утюжили курськ.
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11.08.2024 22:19
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зе!гундос, раптово згадав майдан і палаючі шини.
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11.08.2024 22:08 Ответить
Тоді аж на москву здриснува!
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11.08.2024 22:28 Ответить
магате мовчить як завжди ?
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11.08.2024 22:10 Ответить
ви б ще за оон спитали....
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12.08.2024 01:23 Ответить
"радіація в нормі,всі росходимся"... а нє надіти протівогаза і тріскотню гейгера на фоні включити,сказати радіоактивна хмара пливе за вітром у Європу,тоді б Ф 35 через годину утюжили курськ.
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11.08.2024 22:19 Ответить
Диктор з нього поганий! На Левітана геть не тягне!
Одне слово - торчіль!
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11.08.2024 22:27 Ответить
До чего ж сруцня рашистская мерзка, подла и отвратна. Де теперь те украинцы, шо этих свинособак путинячих за друзей держали и не почитали Мазепу, Петлюру, Бандеру?
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11.08.2024 22:31 Ответить
поховалися, та ждуть..
деякі втікають та топляться, як щурі..
деякі палять автівки та наводять ракети на школи та лікарні..
інші вбивать Фаріон, .. Сашка Білого, та інших патріотів..
частина з них в Раді.., основне ядро опзж, шарій, медведчуковці..
та хочуть «миру»,
закликають до ухилянства та капітуляціїї..

нікуди вони не поділись, все крадуть та саботують..
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11.08.2024 23:31 Ответить
А хто бачив що то шини? А якщо шини, то що, орки хочуть свій майдан влаштувати?
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11.08.2024 22:36 Ответить
Там нічому горіти, це ж градирня- повітряне охолодження води
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11.08.2024 22:41 Ответить
Не до сміху. Горить дах на технологічній споруді АЕС та силові кабелі. Увімкніть новини CNN, або будь-який канал Західної Европи.
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11.08.2024 23:56 Ответить
А радбез ООН терміново скликати не пробував,треба почекати поки агент ФСБ Гроссі прокинеться,висловить глибоке занепокоєння сутки через три,а потім отримає крипту від кремля і звинуватить Україну? Хочеш,щоб,як з Каховською ГЕС вийшло? Зеля,ти в чиїй команді граєш,після ОМАНу? орки вже підстрахувалась,радбез на завтра скликали "хунту кієвскую" в злочинах звинуватити.
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11.08.2024 22:44 Ответить
Дайте угадаю, МАГАТЕ опять будет призывать *обе стороны....*? Нам нужно то же самое сделать с курской АЕС
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11.08.2024 22:57 Ответить
Все ето делается под контролем и молчаливым одобрением МАГАТЕ. Потому как ета организация могла бы одним щелчком пальцев заставить рашистов освободить ЗАЕС пригрозив санкциями против Росатома, который в ету минуту строит АЕС по всему миру в том числе странах Европы и НАТО
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11.08.2024 23:00 Ответить
Навряд чи це так. Не дивлячись на усю складність, добре що МАГАТЕ втручається і рашисти вимушені їх допускати на об"єкт.
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12.08.2024 11:29 Ответить
Так там є МАГАТЕ - нехай у МАГАТЕ і питають
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11.08.2024 23:05 Ответить
то що їм не потрібна їхня курська аес?? можна палити??
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11.08.2024 23:15 Ответить
Мудаке.
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11.08.2024 23:47 Ответить
SOS!!! SOS!! Запорізька АЕС - режимний об'єкт підвищеної радіаційної небезпеки. Про пожежу на ЗАЕС говорять всі інформканали світу! Горять не шини, а дах на одній зі спорд, коментатори казали, що це машинна зала і кабелі. Окупанти не роблять ніяких спроб приборкати полум'я!
З такими речами взагалі жартувати не можна. Уявіть, якщо вибухне.
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11.08.2024 23:53 Ответить
Може в бан підеш????!!
Паніку розганяти не треба! Будь яке істеричне подання "інформації - це вже сигнал що Іпсо...
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12.08.2024 00:54 Ответить
Кодекс МАГАТЕ прочитайте, про режимність атомних енергетичних об'єктів.
Пожежа на режимному атомному об'єкті - не просто якась там несенітниця, це дуже серйозний технологічний прицидент, а особливо якщо не можна визначити причин, наслідків та екологічних збитків!!! Якщо говорити про нормованісь радіаційного режиму, то де дані моніторингового спостереження радіаційного контролю і їх обгрунтування, при чому не лише загальних фонових, а й поспектрометрійно, а саме: експозиційної, еквівалентної, поглинутої доз опромінювання??
Де офіційний звіт уряду про радіаційну безпеку станом на зараз??? Ми говоримо не лише про рівень радіації, а й про викиди важких металів які могли бути під час пожежі! Хто проводив хоча б якісь заміри??
Зазанчаю, що приховування від населення офіційної інформації і даних радіологічних вимірів при позаштатних ситуаціях на об'єктах атомної енергетики - кримінальний злочин.
Вже навіть міжнародні інформагентства публікували сопутникові знімки пожежі і вибухів на ЗАЕС!
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12.08.2024 10:24 Ответить
Заміри навколо у доступному просторі роблять. Забозили обладнання з Заходу. На ЗАЕС є представники МАГАТЕ.

Схоже на спробу тиску на нас, для відведення наших військ від КАЕС.
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12.08.2024 11:31 Ответить
 
 