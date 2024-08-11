Россияне устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Пока показатели радиации в норме, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС показатели по радиации в норме.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.
"Сейчас показатели по радиации в норме. Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не является и не может быть. Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы, и мира", - заявил Зеленский.
Он добавил, что сейчас Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.
"Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности", - резюмировал глава государства.
Ранее начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.
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Одне слово - торчіль!
деякі втікають та топляться, як щурі..
деякі палять автівки та наводять ракети на школи та лікарні..
інші вбивать Фаріон, .. Сашка Білого, та інших патріотів..
частина з них в Раді.., основне ядро опзж, шарій, медведчуковці..
та хочуть «миру»,
закликають до ухилянства та капітуляціїї..
нікуди вони не поділись, все крадуть та саботують..
З такими речами взагалі жартувати не можна. Уявіть, якщо вибухне.
Паніку розганяти не треба! Будь яке істеричне подання "інформації - це вже сигнал що Іпсо...
Пожежа на режимному атомному об'єкті - не просто якась там несенітниця, це дуже серйозний технологічний прицидент, а особливо якщо не можна визначити причин, наслідків та екологічних збитків!!! Якщо говорити про нормованісь радіаційного режиму, то де дані моніторингового спостереження радіаційного контролю і їх обгрунтування, при чому не лише загальних фонових, а й поспектрометрійно, а саме: експозиційної, еквівалентної, поглинутої доз опромінювання??
Де офіційний звіт уряду про радіаційну безпеку станом на зараз??? Ми говоримо не лише про рівень радіації, а й про викиди важких металів які могли бути під час пожежі! Хто проводив хоча б якісь заміри??
Зазанчаю, що приховування від населення офіційної інформації і даних радіологічних вимірів при позаштатних ситуаціях на об'єктах атомної енергетики - кримінальний злочин.
Вже навіть міжнародні інформагентства публікували сопутникові знімки пожежі і вибухів на ЗАЕС!
Схоже на спробу тиску на нас, для відведення наших військ від КАЕС.