Россияне устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Пока показатели радиации в норме, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС показатели по радиации в норме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.

"Сейчас показатели по радиации в норме. Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не является и не может быть. Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы, и мира", - заявил Зеленский.

Он добавил, что сейчас Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.

"Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности", - резюмировал глава государства.

Ранее начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

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