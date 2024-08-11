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Змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано, - Клименко

Змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано, - Клименко

Станом на 22:30 неділі, 11 серпня, змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено

Про це в Telegram повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Клименко зазначив, що здійснюється посилений моніторинг ситуації біля ЗАЕС.

"Пости Укргідрометцентру, розташовані поблизу станції, працюють в оперативному режимі, щоб забезпечити своєчасне відслідковування радіаційного фону", - заявив міністр.

Читайте також: В градирні Запорізької АЕС росіяни підпалили автомобільні шини у великій кількості, - голова Нікопольської РВА Євтушенко

Що передувало?

Ввечері 11 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі. Він додав, що Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.

Читайте також: Росіяни влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Наразі показники щодо радіації в нормі, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4320) Клименко Ігор (484) Запорізька АЕС (1404)


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росіяни на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.
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а пісеньку про )(уйла свого співали?
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11.08.2024 23:17 Відповісти
дешево, Хоботов !

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11.08.2024 23:23 Відповісти
Це не шини-це в ху@ла пукан рвануло,пора бункерній крисі "Ракумінцин" в кашку-борз'янку насипати.
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11.08.2024 23:35 Відповісти
 
 