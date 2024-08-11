Змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано, - Клименко
Станом на 22:30 неділі, 11 серпня, змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено
Про це в Telegram повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Клименко зазначив, що здійснюється посилений моніторинг ситуації біля ЗАЕС.
"Пости Укргідрометцентру, розташовані поблизу станції, працюють в оперативному режимі, щоб забезпечити своєчасне відслідковування радіаційного фону", - заявив міністр.
Що передувало?
Ввечері 11 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.
Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі. Він додав, що Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
====================
а пісеньку про )(уйла свого співали?