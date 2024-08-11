Змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано, - Клименко

Станом на 22:30 неділі, 11 серпня, змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено

Про це в Telegram повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Клименко зазначив, що здійснюється посилений моніторинг ситуації біля ЗАЕС.

"Пости Укргідрометцентру, розташовані поблизу станції, працюють в оперативному режимі, щоб забезпечити своєчасне відслідковування радіаційного фону", - заявив міністр.

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Що передувало?

Ввечері 11 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі. Він додав, що Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.

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