Пожар на Запорожской АЭС прекратился. Уровень радиации в норме

По состоянию на утро 12 августа пожар на Запорожской атомной станции прекратился

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. Уровень радиации на Никопольщине в норме. Держим ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 августа россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Пока показатели радиации в норме, - Зеленский. ВИДЕО