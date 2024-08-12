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Новини
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Пожежа на Запорізькій АЕС припинилася. Рівень радіації в нормі

пожежа на ЗАЕС

Станом на ранок 12 серпня пожежа на Запорізькій атомній станції припинилася

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 серпня росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Причини пожежі на ЗАЕС - недбалість рашистських окупантів, або свідомий підпал градирні, - "Енергоатом"

Автор: 

пожежа (4313) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+5
Это параша прозрачно намекала, что при дальнейшем продвижении ЗСУ в сторону Курской АЭС она взорвёт Запорожскую АЭС. Шинами и своими пердаками !!!
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12.08.2024 07:52
+3
Якби мсковити хотіли б щось там зробити, вони б це зробили.
Тому це дешевий цирк з чорним димом і без бруківки.
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12.08.2024 08:48
+2
Пожежа на Запорізькій АЕС припинилася.

а, вона починалась?
у кацапів, шин вистачило, тільки на три години.
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12.08.2024 09:02
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Это параша прозрачно намекала, что при дальнейшем продвижении ЗСУ в сторону Курской АЭС она взорвёт Запорожскую АЭС. Шинами и своими пердаками !!!
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12.08.2024 07:52 Відповісти
Москві вже два роки тому непрозоро натякнули, що підрив ЗАЕС буде розглядатися як ядерна атака з відповідними висновками та діями по відношенню до рашистів і оцінюватись як напад на країни НАТО котрі як і під час аварії на ЧАЕС зазнають радіаційного впливу!!!
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12.08.2024 11:42 Відповісти
Но даже ядрёный подрыв парашного пердака не значит ядерную войну.
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12.08.2024 12:48 Відповісти
Якби мсковити хотіли б щось там зробити, вони б це зробили.
Тому це дешевий цирк з чорним димом і без бруківки.
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12.08.2024 08:48 Відповісти
Пожежа на Запорізькій АЕС припинилася.

а, вона починалась?
у кацапів, шин вистачило, тільки на три години.
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12.08.2024 09:02 Відповісти
Пожежа там, цілком діло кацапських рук: Горить внутри градирні! Градирня - це конструкція для охолодження води, яка складається з сталевих труб та залізобетонного каркасу. Горіти там взагалі нічому! Тобто, кацапи запхнули туди щось, що не передбачено конструкцією! А хто підпалив, додумайте самі, порозмірковував, навіщо туди взагалі було щось пхати!!!!
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12.08.2024 12:41 Відповісти
Моя особиста думка... це банальне та планомірне знищення елементів та устаткування АЕС. Я майже впевнений, що все обладнання, яке в такій ситуації можна було демонтувати та вивезти, вже в расєї. Що можливості вкрасти не має, тупо знищується. От тут цікавий момент навіщо, якщо кацапи на кожному повороті гарланять, що там вони на завжди. З воєнної точки зору, якщо планується відступ, то вони все роблять "як книга пише". Мені мало віриться, що казлорилі планують радіоційну катастрофу, адже це ставить під загрозу і їхні окупаційні сили в цьому регіоні.
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12.08.2024 09:21 Відповісти
вроде ж они там технику прятали, могло банально загореться.... а может и просто уничтожают, как саранча Мрию....
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12.08.2024 10:01 Відповісти
В градирні розмітити техніку немає де, бо там лише теплообмінники залиті зверху великим шаром води котра випарюється та поки підіймається у повітря охолоджується, конденсується і знов падає донизу або як дощ або по внутрішнім стінам цієї градирні, тож будь яка техніка, навіть якщо її туди запхнути, зможе розміститись лише на містках прокладених вище рівня води і згніти від корозії!
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12.08.2024 11:40 Відповісти
То градирня! Там ніякого обладнання немає - там лише труби з форсунками для розприскування води..... Горіти там також нічому.
Це просто акт загрози - вони вирішили, що так вони не нашкодять (там лише труби та бетон), а полякати Україну та світ, треба.. Ось і підпалили! Але ті уйобки забувають, що залізобетон не дружить з вогнем - сталева арматура у бетоні втрачає міцність и уся конструкція, потім, від сильного вітру може скластися!!!!!
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12.08.2024 12:48 Відповісти
Покришки вигоріли.
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12.08.2024 09:38 Відповісти
Шановні, Запорізька АЕС - режимний ядерний об'єкт і тут не до жартів. МАГАТЕ б'є на сполох.
Кодекс МАГАТЕ прочитайте, про режимність атомних енергетичних об'єктів. Навіть траву випалювати за територією зАБОРОНЕНО! Які покришки!?
Пожежа на режимному атомному об'єкті - не просто якась там несенітниця, це дуже серйозний технологічний прицидент, а особливо якщо не можна визначити причин, наслідків та екологічних збитків!!! Якщо говорити про нормованісь радіаційного режиму, то де дані моніторингового спостереження радіаційного контролю і їх обгрунтування, при чому не лише загальних фонових, а й по-спектрометрійно, а саме: експозиційної, еквівалентної, поглинутої доз опромінювання??
Де офіційний звіт уряду про радіаційну безпеку станом на зараз??? Ми говоримо не лише про рівень радіації, а й про викиди важких металів які могли бути під час пожежі! Хто проводив хоча б якісь заміри?? Де аналіз надзвичайної ситуації, що сталась? Це радіаційна безпека населення!!!
Зазанчаю, що приховування від населення офіційної інформації і даних радіологічних вимірів при позаштатних ситуаціях на об'єктах атомної енергетики - кримінальний злочин.
Вже навіть міжнародні інформагентства публікували сопутникові знімки пожежі і вибухів на ЗАЕС!
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12.08.2024 10:29 Відповісти
Нешановна "Олена Сидоренко", у градині палати НІЧОМУ, і щось там палати та димити могло лише у разі якщо це туди занесено та підпалено тими хто контролює цю станцію. Тому уся твоя промова мала б сенс якби ти звернулась до тих хто все це влаштував і навіть при ударі по градирні чи снарядами, чи БПЛА, чи ракетами ми б побачили руйнування але ніякої б пожежи це не спричинило!!! Тож досить тобі волати відверту брехню та ще й на адресу тих хто не контролює те що на ЗАЕС відбувається. Пиши - Москва, Кремль, )(уйлу (воно ж путін)!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.08.2024 11:36 Відповісти
Я про те саме кажу. Але, хоч горіти там нічому - лише сталь та бетон. Вочевидь, ті абізяни вирішили, що підпал, всередені покришок, це гарна та безопасна ідея (бо у підсумку окрім покришок нічого не згорить). Але ті придурки забули, що залізобетон не дуже дружить з вогнем і сталева арматура, може втратити міцність і після якогось невеличкого землетрусу або урагану, тупо завалиться.
Після цієї пожежі, треба робити експертне обстеження корпусу градирні
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12.08.2024 13:06 Відповісти
Суть у тому, що на відео з місця подій ми бачимо дим з градирні, а справа у тому що у градирні ПАЛАТИ НІЧОМУ, бо це залізобетонна споруда всередині котрої є лише теплообмінники ЗАПОВНЕНІ ВОДОЮ і аби створився дим треба щось занести всередину, покласти це на металеві містки прокладені над поверхнею води та підпалити, інакше ніяк. Навіть якби по градирні влючили тисячі ракет все одно пожежі не було, а були б лише руйнування бо ані вода, ані метал, ані бетон не горять та не підтримують вогонь!!!
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12.08.2024 11:31 Відповісти
Про все, що відбулось пізно увечері 11.08.2024 року на теритрії запорізької АЕС судять з одного відео не досконалої якості. Лише показники об'єктивного контролю за станом території та моніторингові заміри можуть дати відповідь, що зараз відбувається на території Запорізької АЕС!
Все решта, це Тік-Ток шоу для некомпетентних. Істина фіксується у фактах і цифрах.
А їх, як раз, й немає. Все зводиться: нече б то, припустимо, мабуть, ймовірно.
Це не є ознаками доказів атомної безпеки ситуації на станції. А МАГАТЕ як і завжди тільки надає моніторингові дані і нічого не коментує. Схоже й вони не знають реального стану речей. А ось саме фахівцям цієї організації потрібно прибути на ЗАЕС в першу чергу!
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12.08.2024 13:01 Відповісти
Тільки якщо козломорді сподіваються, що влаштувавши пожежу на ЗАЕС ніяк собі не нашкодять- Д У Ж Е помиляються. Не думаю, що вони готові здохнути за )(уйла. А цікаво, ті що рили окопи на ЧАЕС ще живі поки чи вже у пекло відправилися? Нехай цим вітання передають. Більше вам пекла, тварюки - загарбникі!!!
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12.08.2024 13:20 Відповісти
Я вас розчарую... кріпосні кацапи готові гинути за свого царя. Суть їхнього існування звели лиш до цього. Якби не були готові ми б бачили масове дезертирство, бунти, ухиляння... цього не має. Ба більше... їм за контракт виплачуюють досить не погані гроші. А різного роду ванькі, не бачивши в свому житті нічого кращого ніж сортир в сільській раді свого х...єва-кукуєва, почувши про пару сотен тисяч рублів довго не думаючи йдуть "мачіть хахлов". І будьте впевнені, казлорилі "хєнєрали" і оком не моргнуть, якщо їм з кремля віддадуть наказ знищити ЗАЕС, при цьому розуміючи, що вони похоронять і своїх ванєк. На їх місце знайдеться ще більша кількість іванів.
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12.08.2024 14:47 Відповісти
 
 