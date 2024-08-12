Пожежа на Запорізькій АЕС припинилася. Рівень радіації в нормі
Станом на ранок 12 серпня пожежа на Запорізькій атомній станції припинилася
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 серпня росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.
Топ коментарі
+5 ZoV KobZona
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+3 Colt
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+2 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар12.08.2024 09:02
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Тому це дешевий цирк з чорним димом і без бруківки.
а, вона починалась?
у кацапів, шин вистачило, тільки на три години.
Це просто акт загрози - вони вирішили, що так вони не нашкодять (там лише труби та бетон), а полякати Україну та світ, треба.. Ось і підпалили! Але ті уйобки забувають, що залізобетон не дружить з вогнем - сталева арматура у бетоні втрачає міцність и уся конструкція, потім, від сильного вітру може скластися!!!!!
Кодекс МАГАТЕ прочитайте, про режимність атомних енергетичних об'єктів. Навіть траву випалювати за територією зАБОРОНЕНО! Які покришки!?
Пожежа на режимному атомному об'єкті - не просто якась там несенітниця, це дуже серйозний технологічний прицидент, а особливо якщо не можна визначити причин, наслідків та екологічних збитків!!! Якщо говорити про нормованісь радіаційного режиму, то де дані моніторингового спостереження радіаційного контролю і їх обгрунтування, при чому не лише загальних фонових, а й по-спектрометрійно, а саме: експозиційної, еквівалентної, поглинутої доз опромінювання??
Де офіційний звіт уряду про радіаційну безпеку станом на зараз??? Ми говоримо не лише про рівень радіації, а й про викиди важких металів які могли бути під час пожежі! Хто проводив хоча б якісь заміри?? Де аналіз надзвичайної ситуації, що сталась? Це радіаційна безпека населення!!!
Зазанчаю, що приховування від населення офіційної інформації і даних радіологічних вимірів при позаштатних ситуаціях на об'єктах атомної енергетики - кримінальний злочин.
Вже навіть міжнародні інформагентства публікували сопутникові знімки пожежі і вибухів на ЗАЕС!
Після цієї пожежі, треба робити експертне обстеження корпусу градирні
Все решта, це Тік-Ток шоу для некомпетентних. Істина фіксується у фактах і цифрах.
А їх, як раз, й немає. Все зводиться: нече б то, припустимо, мабуть, ймовірно.
Це не є ознаками доказів атомної безпеки ситуації на станції. А МАГАТЕ як і завжди тільки надає моніторингові дані і нічого не коментує. Схоже й вони не знають реального стану речей. А ось саме фахівцям цієї організації потрібно прибути на ЗАЕС в першу чергу!