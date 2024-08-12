Пожежа на Запорізькій АЕС припинилася. Рівень радіації в нормі

Станом на ранок 12 серпня пожежа на Запорізькій атомній станції припинилася

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 серпня росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

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