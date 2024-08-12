Пока Украина не вернет контроль над ЗАЭС, угроза аварии - это суровая реальность, - глава МИД Эстонии Цахкна

Угроза аварии на Запорожской АЭС будет суровой реальностью, пока Украина не восстановит контроль над ней и свою территориальную целостность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в X (Twitter) написал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

"Пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины и Украина не восстановит контроль над Запорожской атомной электростанцией - крупнейшим ядерным объектом в Европе - постоянные запугивания и высокий риск ядерной аварии будут оставаться суровой реальностью", - говорится в заметке.

Пожар на Запорожской АЭС

Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС, показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.

По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пожар на ЗАЭС остановлен утром 12 августа.