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Пока Украина не вернет контроль над ЗАЭС, угроза аварии - это суровая реальность, - глава МИД Эстонии Цахкна

Градирня ЗАЕС

Угроза аварии на Запорожской АЭС будет суровой реальностью, пока Украина не восстановит контроль над ней и свою территориальную целостность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в X (Twitter) написал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

"Пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины и Украина не восстановит контроль над Запорожской атомной электростанцией - крупнейшим ядерным объектом в Европе - постоянные запугивания и высокий риск ядерной аварии будут оставаться суровой реальностью", - говорится в заметке.

Пожар на Запорожской АЭС

Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС, показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.

По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пожар на ЗАЭС остановлен утром 12 августа.

Автор: 

Эстония (1414) Запорожская АЭС (702) Цахкна Маргус (43)


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12.08.2024 11:32 Ответить
А коли Україна поверне контроль, то все може бути. Обстріл не виключений.
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12.08.2024 11:54 Ответить
Правий на всі 10000000000000...%
ЗАЕС в пазурях рашистів це небезпека всьому світу і страшний шантаж всіх і вся.
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12.08.2024 13:49 Ответить
 
 