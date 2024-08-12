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Доки Україна не поверне контроль над ЗАЕС, загроза аварії - це сувора реальність, - глава МЗС Естонії Цахкна

Градирня ЗАЕС

Загроза аварії на Запорізькій АЕС буде суворою реальністю, доки Україна не відновить контроль над нею і свою територіальну цілісність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у X (Twitter) написав глава МЗС Естонії Маргус Цахкна

"Допоки не буде відновлено територіальну цілісність України та Україна не відновить контроль над Запорізькою атомною електростанцією - найбільшим ядерним об'єктом у Європі - постійні залякування та високий ризик ядерної аварії залишатимуться суворою реальністю", - йдеться в дописі.

Пожежа на Запорізькій АЕС

Ввечері 11 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі. Він додав, що Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.

Станом на 22:30 неділі, 11 серпня, змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пожежа на ЗАЕС припинилася зранку 12 серпня.

Автор: 

Естонія (1601) Запорізька АЕС (1403) Цахкна Маргус (56)


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12.08.2024 11:32 Відповісти
А коли Україна поверне контроль, то все може бути. Обстріл не виключений.
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12.08.2024 11:54 Відповісти
Правий на всі 10000000000000...%
ЗАЕС в пазурях рашистів це небезпека всьому світу і страшний шантаж всіх і вся.
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12.08.2024 13:49 Відповісти
 
 