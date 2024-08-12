Канцлер Австрии Негаммер о пожаре на ЗАЭС: "Деэскалация и переговоры необходимы"
Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что атаки на объекты ядерной инфраструктуры - чрезвычайно опасны и приводят к эскалации ситуации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Негаммер написал в соцсети X.
Канцлер Австрии комментировал сообщение МАГАТЭ, где заявили, что получили сообщение от оккупационной администрации ЗАЭС о "вероятной атаке беспилотника на одну из градирен".
"Атаки на объекты ядерной инфраструктуры являются чрезвычайно опасными и приводят к эскалации ситуации. Сегодняшний инцидент на Запорожской атомной электростанции подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке. Деэскалация и переговоры необходимы", - отметил Негаммер.
Пожар на Запорожской АЭС
Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС, показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.
По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.
Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пожар на ЗАЭС остановлен утром 12 августа.
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Для деескалації пропоную мавпу приспати та відібрати гранату.
Хоча там таке рило було що може це й з ним
Джерело:
Як же ви увесь нормальний світ задовбали : "переговорники свинячі" .
Що окупантам до ваших бліклих й тухлих закликів . Змусьте Індію купувати демпінгову нафту у ***** . Перекртити струми фінансування й економісно завалити ту московію не є проблемою . Проблема в тому , що ви українців тримаєте за якихось там папуасів , яких не так жалко й вони все одно гинут ...
А ось глибинний московит ви за його кишеню хвилюється . Інакше б не обмінювали такий ціний ресурс як кремлівські шпигуни на різних московитських фріків , які йще зони не стигли еваюкуватися а же понукають , що вони мовляв не просили їх еваюквати з пекла , то то їх рьодіна . Й йще воно (фрік) почало вимагати , що санцкії були чарвіними , як казкова "нейтрона бомба" , яка техніку виводить зі строю , а людей не чепа .
Нігуя ти не Гаммер!
Про що ще веде тьорки цей канцлер з терроистами і вбивцями з расеї?😡😡😡
Інформаційна війна у всій своїй непривабливості. Імітація пожежі на споруді в якій горіти власне нема чому: "бочка з водою". Причому нібито в наслідок атаки наших дронів, а отже, зроблено навмисне та з нашого боку. Далі йде організація "занепокоєння" та просування вустами "рожевих поні" наративів: "треба домовлятися" та другим планом "не чіпайте нашу АЕС у Курську". Коротше, до "в'язниці народів" підкрадається песець, і вони це вже відчувають. От і метушаться ...