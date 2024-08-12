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Канцлер Австрии Негаммер о пожаре на ЗАЭС: "Деэскалация и переговоры необходимы"

Канцлер Австрії Карл Негаммер

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что атаки на объекты ядерной инфраструктуры - чрезвычайно опасны и приводят к эскалации ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Негаммер написал в соцсети X.

Канцлер Австрии комментировал сообщение МАГАТЭ, где заявили, что получили сообщение от оккупационной администрации ЗАЭС о "вероятной атаке беспилотника на одну из градирен".

"Атаки на объекты ядерной инфраструктуры являются чрезвычайно опасными и приводят к эскалации ситуации. Сегодняшний инцидент на Запорожской атомной электростанции подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке. Деэскалация и переговоры необходимы", - отметил Негаммер.

Читайте также: Пока Украина не вернет контроль над ЗАЭС, угроза аварии - это суровая реальность, - глава МИД Эстонии Цахкна

Пожар на Запорожской АЭС

Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС, показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.

По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пожар на ЗАЭС остановлен утром 12 августа.

Смотрите также: Россияне устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Пока показатели радиации в норме, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Австрия (807) пожар (5933) Запорожская АЭС (702) Нехаммер Карл (43)


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Топ комментарии
+15
Переговори із мавпою з гранатою?
Для деескалації пропоную мавпу приспати та відібрати гранату.
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12.08.2024 11:55
+11
Потрібен повний вивід війск свинособак з неньки України
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12.08.2024 11:56
+11
Можно предложить кацапам обменять ТОТ на Курскую область+ Австрию
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12.08.2024 12:02
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Правила форума Совет форумчан
Переговори із мавпою з гранатою?
Для деескалації пропоную мавпу приспати та відібрати гранату.
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12.08.2024 11:55 Ответить
Потрібен повний вивід війск свинособак з неньки України
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12.08.2024 11:56 Ответить
Переговори з Китаєм. Раша вже ніхто і ніщо
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12.08.2024 11:56 Ответить
Немолоток - не молоток, а ************...
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12.08.2024 11:57 Ответить
Про що переговори? З яких плочаткових переговорних позицій сторін? Не сказав? А не хоче світитися, що він вимагтиме капітуляції України з відмовою від окупованих касапами територій?
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12.08.2024 11:58 Ответить
"Всеєвропейська пральня" в своєму репертуарі.
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12.08.2024 11:59 Ответить
Можно предложить кацапам обменять ТОТ на Курскую область+ Австрию
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12.08.2024 12:02 Ответить
Якби хтось надав йому консультацію, продемонстрував відео з ЗАЕС і розповів що таке градильня, то він сповістив би про те які рашисти довбні, як і ті що сприйняли це як якусь ознаку "аварії," а не дешеву постанову від московських нацистів!!! Які можуть бути перемовини із тими хто хоче досягти "переваги" за рахунок фейків?!
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12.08.2024 12:02 Ответить
Він як МАГАТЕ,отримали інфу від окупаційної адміністрації ЗАЕС.
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12.08.2024 14:10 Ответить
О, Австро-Венгрия- могучая держава! Пусть развевается твой непобедимый флаг! Напевал эти слова бравый солдат Швейк, когда его служанка растирали ему ноги оподельдоком от ревматизма.
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12.08.2024 12:05 Ответить
Це не з його жінкою ***** танцював на весіллі?
Хоча там таке рило було що може це й з ним
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12.08.2024 12:06 Ответить
А я все гадав - для кого вони там шини палять, а он для кого...
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12.08.2024 12:16 Ответить
Тоесть етого ************* можно обвинить в соучастии путинских преступлений. ***** проводит теракты а его ************* и агенты на следующий же день выдвигают требования удовлетворить запросы террористов.
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12.08.2024 12:16 Ответить
От тепер порівняйте висловлювання цього нехаммера та реакцію голови МЗС Естонії Маргус Цахкна. Відчуйте різницю у поглядах на ту саму ситуацію.
Джерело:
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12.08.2024 12:19 Ответить
Тобто довбойоби підпалили щось на АЕС і тому з ними треба домовлятися? ****** тєрпіли...
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12.08.2024 12:19 Ответить
Шановний, та не нервуйте так, колись давно, десь в якійсь Америці, коли починалася війна, на висотках палили багаття,бо прийшли блєдноліциє. Війна. Якщо палили знов багаття, то перемовини, як там ,томагавк в землю заривали. Далі: як що дим чорний, то вйух потрібні перемовини, дим чорний,а не білий. Коли рвонув Чорнобиль все пішло на Бялуросію і Фінляндію .Запоріжжя, ще гірше,краще,як хто хоче,то побачити. Роза вітрів працює в нашу сторону, все піде на московію,аж до урала. Це шановні, не мої припущення, читала колись вченого-ядерщика і він то все розтлумачив.
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12.08.2024 12:43 Ответить
градірня це де вода льється для охолодження ставка.
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12.08.2024 13:08 Ответить
Ііііііііііі нааааааааааа хххууууууууууууууйй.....
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12.08.2024 12:21 Ответить
Нічого , коли ЗСУ оточить курську АЕС , то ви усі вже заспіваєте пісні не про "деЕскалаюцію" , а про "деОКУПАЦІЮ" ...

Як же ви увесь нормальний світ задовбали : "переговорники свинячі" .
Що окупантам до ваших бліклих й тухлих закликів . Змусьте Індію купувати демпінгову нафту у ***** . Перекртити струми фінансування й економісно завалити ту московію не є проблемою . Проблема в тому , що ви українців тримаєте за якихось там папуасів , яких не так жалко й вони все одно гинут ...
А ось глибинний московит ви за його кишеню хвилюється . Інакше б не обмінювали такий ціний ресурс як кремлівські шпигуни на різних московитських фріків , які йще зони не стигли еваюкуватися а же понукають , що вони мовляв не просили їх еваюквати з пекла , то то їх рьодіна . Й йще воно (фрік) почало вимагати , що санцкії були чарвіними , як казкова "нейтрона бомба" , яка техніку виводить зі строю , а людей не чепа .
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12.08.2024 12:23 Ответить
Пожиттєвий нейтралітет Австрії - результат домовленості між США та СССР, взамін за вивід військ у 1945-му. Захід досі сумлінно дотримується цієї усної угоди. Ну а Австрія тільки рада сидіти на двох стільцях, оточена мирними сусідами.
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12.08.2024 12:24 Ответить
Одним дебілам з магате кацапи після власної провокації щось там повідомили і вони сприйняли це за істину,інший ідіот закукурікав про деескалацію. Ідіть нах, тупі прокацапські телепні.
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12.08.2024 12:26 Ответить
по старій австрійській традиції, негамеру потрібно терміново, потанцювати з плєшивим.
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12.08.2024 12:27 Ответить
Харошим бути харашо, а поганим - погано!
Нігуя ти не Гаммер!
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12.08.2024 12:30 Ответить
Ааа!!! Ооооо!!! Та тож Івстрія!!! Ви що забули!?!?!
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12.08.2024 12:49 Ответить
То він визнав окупаційну владу путіна на українській теріторії?
Про що ще веде тьорки цей канцлер з терроистами і вбивцями з расеї?😡😡😡
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12.08.2024 13:44 Ответить


Інформаційна війна у всій своїй непривабливості. Імітація пожежі на споруді в якій горіти власне нема чому: "бочка з водою". Причому нібито в наслідок атаки наших дронів, а отже, зроблено навмисне та з нашого боку. Далі йде організація "занепокоєння" та просування вустами "рожевих поні" наративів: "треба домовлятися" та другим планом "не чіпайте нашу АЕС у Курську". Коротше, до "в'язниці народів" підкрадається песець, і вони це вже відчувають. От і метушаться ...
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12.08.2024 15:12 Ответить
 
 