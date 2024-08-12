Канцлер Австрии Негаммер о пожаре на ЗАЭС: "Деэскалация и переговоры необходимы"

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что атаки на объекты ядерной инфраструктуры - чрезвычайно опасны и приводят к эскалации ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Негаммер написал в соцсети X.

Канцлер Австрии комментировал сообщение МАГАТЭ, где заявили, что получили сообщение от оккупационной администрации ЗАЭС о "вероятной атаке беспилотника на одну из градирен".

"Атаки на объекты ядерной инфраструктуры являются чрезвычайно опасными и приводят к эскалации ситуации. Сегодняшний инцидент на Запорожской атомной электростанции подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке. Деэскалация и переговоры необходимы", - отметил Негаммер.

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Пожар на Запорожской АЭС

Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС, показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.

По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пожар на ЗАЭС остановлен утром 12 августа.

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