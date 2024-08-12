Канцлер Австрії Негаммер про пожежу на ЗАЕС: "Деескалація та переговори необхідні"

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що атаки на об'єкти ядерної інфраструктури - надзвичайно небезпечні та призводять до ескалації ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Негаммер написав у соцмережі X.

Канцлер Австрії коментував повідомлення МАГАТЕ, де заявили, що отримали повідомлення від окупаційної адміністрації ЗАЕС про "ймовірну атаку безпілотника на одну з градирень".

"Атаки на об'єкти ядерної інфраструктури є надзвичайно небезпечними та призводять до ескалації ситуації. Сьогоднішній інцидент на Запорізькій атомній електростанції підкреслює важливу роль МАГАТЕ та необхідність продовження діалогу, розпочатого на мирному саміті в Бюргенштоці. Деескалація та переговори необхідні", - зазначив Негаммер.

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Пожежа на Запорізькій АЕС

Ввечері 11 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі. Він додав, що Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.

Станом на 22:30 неділі, 11 серпня, змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пожежа на ЗАЕС припинилася зранку 12 серпня.

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