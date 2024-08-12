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Новини
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Канцлер Австрії Негаммер про пожежу на ЗАЕС: "Деескалація та переговори необхідні"

Канцлер Австрії Карл Негаммер

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що атаки на об'єкти ядерної інфраструктури - надзвичайно небезпечні та призводять до ескалації ситуації. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Негаммер написав у соцмережі X. 

Канцлер Австрії коментував повідомлення МАГАТЕ, де заявили, що отримали повідомлення від окупаційної адміністрації ЗАЕС про "ймовірну атаку безпілотника на одну з градирень".

"Атаки на об'єкти ядерної інфраструктури є надзвичайно небезпечними та призводять до ескалації ситуації. Сьогоднішній інцидент на Запорізькій атомній електростанції підкреслює важливу роль МАГАТЕ та необхідність продовження діалогу, розпочатого на мирному саміті в Бюргенштоці. Деескалація та переговори необхідні", - зазначив Негаммер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має право атакувати територію РФ з західного озброєння, - канцлер Австрії Негаммер 

Пожежа на Запорізькій АЕС

Ввечері 11 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі. Він додав, що Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.

Станом на 22:30 неділі, 11 серпня, змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пожежа на ЗАЕС припинилася зранку 12 серпня.

Читайте також: Доки Україна не поверне контроль над ЗАЕС, загроза аварії - це сувора реальність, - глава МЗС Естонії Цахкна

Автор: 

Австрія (958) пожежа (4313) Запорізька АЕС (1403) Негаммер Карл (53)


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Топ коментарі
+15
Переговори із мавпою з гранатою?
Для деескалації пропоную мавпу приспати та відібрати гранату.
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12.08.2024 11:55
+11
Потрібен повний вивід війск свинособак з неньки України
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12.08.2024 11:56
+11
Можно предложить кацапам обменять ТОТ на Курскую область+ Австрию
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12.08.2024 12:02
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Переговори із мавпою з гранатою?
Для деескалації пропоную мавпу приспати та відібрати гранату.
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12.08.2024 11:55 Відповісти
Потрібен повний вивід війск свинособак з неньки України
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12.08.2024 11:56 Відповісти
Переговори з Китаєм. Раша вже ніхто і ніщо
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12.08.2024 11:56 Відповісти
Немолоток - не молоток, а ************...
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12.08.2024 11:57 Відповісти
Про що переговори? З яких плочаткових переговорних позицій сторін? Не сказав? А не хоче світитися, що він вимагтиме капітуляції України з відмовою від окупованих касапами територій?
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12.08.2024 11:58 Відповісти
"Всеєвропейська пральня" в своєму репертуарі.
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12.08.2024 11:59 Відповісти
Можно предложить кацапам обменять ТОТ на Курскую область+ Австрию
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12.08.2024 12:02 Відповісти
Якби хтось надав йому консультацію, продемонстрував відео з ЗАЕС і розповів що таке градильня, то він сповістив би про те які рашисти довбні, як і ті що сприйняли це як якусь ознаку "аварії," а не дешеву постанову від московських нацистів!!! Які можуть бути перемовини із тими хто хоче досягти "переваги" за рахунок фейків?!
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12.08.2024 12:02 Відповісти
Він як МАГАТЕ,отримали інфу від окупаційної адміністрації ЗАЕС.
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12.08.2024 14:10 Відповісти
О, Австро-Венгрия- могучая держава! Пусть развевается твой непобедимый флаг! Напевал эти слова бравый солдат Швейк, когда его служанка растирали ему ноги оподельдоком от ревматизма.
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12.08.2024 12:05 Відповісти
Це не з його жінкою ***** танцював на весіллі?
Хоча там таке рило було що може це й з ним
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12.08.2024 12:06 Відповісти
А я все гадав - для кого вони там шини палять, а он для кого...
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12.08.2024 12:16 Відповісти
Тоесть етого ************* можно обвинить в соучастии путинских преступлений. ***** проводит теракты а его ************* и агенты на следующий же день выдвигают требования удовлетворить запросы террористов.
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12.08.2024 12:16 Відповісти
От тепер порівняйте висловлювання цього нехаммера та реакцію голови МЗС Естонії Маргус Цахкна. Відчуйте різницю у поглядах на ту саму ситуацію.
Джерело:
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12.08.2024 12:19 Відповісти
Тобто довбойоби підпалили щось на АЕС і тому з ними треба домовлятися? ****** тєрпіли...
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12.08.2024 12:19 Відповісти
Шановний, та не нервуйте так, колись давно, десь в якійсь Америці, коли починалася війна, на висотках палили багаття,бо прийшли блєдноліциє. Війна. Якщо палили знов багаття, то перемовини, як там ,томагавк в землю заривали. Далі: як що дим чорний, то вйух потрібні перемовини, дим чорний,а не білий. Коли рвонув Чорнобиль все пішло на Бялуросію і Фінляндію .Запоріжжя, ще гірше,краще,як хто хоче,то побачити. Роза вітрів працює в нашу сторону, все піде на московію,аж до урала. Це шановні, не мої припущення, читала колись вченого-ядерщика і він то все розтлумачив.
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12.08.2024 12:43 Відповісти
градірня це де вода льється для охолодження ставка.
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12.08.2024 13:08 Відповісти
Ііііііііііі нааааааааааа хххууууууууууууууйй.....
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12.08.2024 12:21 Відповісти
Нічого , коли ЗСУ оточить курську АЕС , то ви усі вже заспіваєте пісні не про "деЕскалаюцію" , а про "деОКУПАЦІЮ" ...

Як же ви увесь нормальний світ задовбали : "переговорники свинячі" .
Що окупантам до ваших бліклих й тухлих закликів . Змусьте Індію купувати демпінгову нафту у ***** . Перекртити струми фінансування й економісно завалити ту московію не є проблемою . Проблема в тому , що ви українців тримаєте за якихось там папуасів , яких не так жалко й вони все одно гинут ...
А ось глибинний московит ви за його кишеню хвилюється . Інакше б не обмінювали такий ціний ресурс як кремлівські шпигуни на різних московитських фріків , які йще зони не стигли еваюкуватися а же понукають , що вони мовляв не просили їх еваюквати з пекла , то то їх рьодіна . Й йще воно (фрік) почало вимагати , що санцкії були чарвіними , як казкова "нейтрона бомба" , яка техніку виводить зі строю , а людей не чепа .
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12.08.2024 12:23 Відповісти
Пожиттєвий нейтралітет Австрії - результат домовленості між США та СССР, взамін за вивід військ у 1945-му. Захід досі сумлінно дотримується цієї усної угоди. Ну а Австрія тільки рада сидіти на двох стільцях, оточена мирними сусідами.
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12.08.2024 12:24 Відповісти
Одним дебілам з магате кацапи після власної провокації щось там повідомили і вони сприйняли це за істину,інший ідіот закукурікав про деескалацію. Ідіть нах, тупі прокацапські телепні.
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12.08.2024 12:26 Відповісти
по старій австрійській традиції, негамеру потрібно терміново, потанцювати з плєшивим.
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12.08.2024 12:27 Відповісти
Харошим бути харашо, а поганим - погано!
Нігуя ти не Гаммер!
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12.08.2024 12:30 Відповісти
Ааа!!! Ооооо!!! Та тож Івстрія!!! Ви що забули!?!?!
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12.08.2024 12:49 Відповісти
То він визнав окупаційну владу путіна на українській теріторії?
Про що ще веде тьорки цей канцлер з терроистами і вбивцями з расеї?😡😡😡
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12.08.2024 13:44 Відповісти


Інформаційна війна у всій своїй непривабливості. Імітація пожежі на споруді в якій горіти власне нема чому: "бочка з водою". Причому нібито в наслідок атаки наших дронів, а отже, зроблено навмисне та з нашого боку. Далі йде організація "занепокоєння" та просування вустами "рожевих поні" наративів: "треба домовлятися" та другим планом "не чіпайте нашу АЕС у Курську". Коротше, до "в'язниці народів" підкрадається песець, і вони це вже відчувають. От і метушаться ...
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12.08.2024 15:12 Відповісти
 
 