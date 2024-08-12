Канцлер Австрії Негаммер про пожежу на ЗАЕС: "Деескалація та переговори необхідні"
Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що атаки на об'єкти ядерної інфраструктури - надзвичайно небезпечні та призводять до ескалації ситуації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Негаммер написав у соцмережі X.
Канцлер Австрії коментував повідомлення МАГАТЕ, де заявили, що отримали повідомлення від окупаційної адміністрації ЗАЕС про "ймовірну атаку безпілотника на одну з градирень".
"Атаки на об'єкти ядерної інфраструктури є надзвичайно небезпечними та призводять до ескалації ситуації. Сьогоднішній інцидент на Запорізькій атомній електростанції підкреслює важливу роль МАГАТЕ та необхідність продовження діалогу, розпочатого на мирному саміті в Бюргенштоці. Деескалація та переговори необхідні", - зазначив Негаммер.
Пожежа на Запорізькій АЕС
Ввечері 11 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.
Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі. Він додав, що Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.
Станом на 22:30 неділі, 11 серпня, змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено.
Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пожежа на ЗАЕС припинилася зранку 12 серпня.
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Для деескалації пропоную мавпу приспати та відібрати гранату.
Хоча там таке рило було що може це й з ним
Джерело:
Як же ви увесь нормальний світ задовбали : "переговорники свинячі" .
Що окупантам до ваших бліклих й тухлих закликів . Змусьте Індію купувати демпінгову нафту у ***** . Перекртити струми фінансування й економісно завалити ту московію не є проблемою . Проблема в тому , що ви українців тримаєте за якихось там папуасів , яких не так жалко й вони все одно гинут ...
А ось глибинний московит ви за його кишеню хвилюється . Інакше б не обмінювали такий ціний ресурс як кремлівські шпигуни на різних московитських фріків , які йще зони не стигли еваюкуватися а же понукають , що вони мовляв не просили їх еваюквати з пекла , то то їх рьодіна . Й йще воно (фрік) почало вимагати , що санцкії були чарвіними , як казкова "нейтрона бомба" , яка техніку виводить зі строю , а людей не чепа .
Нігуя ти не Гаммер!
Про що ще веде тьорки цей канцлер з терроистами і вбивцями з расеї?😡😡😡
Інформаційна війна у всій своїй непривабливості. Імітація пожежі на споруді в якій горіти власне нема чому: "бочка з водою". Причому нібито в наслідок атаки наших дронів, а отже, зроблено навмисне та з нашого боку. Далі йде організація "занепокоєння" та просування вустами "рожевих поні" наративів: "треба домовлятися" та другим планом "не чіпайте нашу АЕС у Курську". Коротше, до "в'язниці народів" підкрадається песець, і вони це вже відчувають. От і метушаться ...