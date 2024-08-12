Greenpeace закликає МАГАТЕ провести розслідування пожежі на ЗАЕС

Природоохоронна організація Greenpeacе закликала МАГАТЕ провести розслідування щодо пожежі в градирні ЗАЕС та викрити дії Росії. В організації зазначили, що російські війська продовжують використовувати окуповану ними ЗАЕС як військовий інструмент у своєму арсеналі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву організації Greenpeacе.

Природоохоронна організація Greenpeacе відреагувала на пожежу на ЗАЕС.

В організації заявили, що пожежа на одній з градирень Запорізької атомної електростанції може бути черговою операцією РФ і "Росатому" під чужим прапором.

"Російські війська продовжують використовувати ЗАЕС як військовий інструмент у своєму арсеналі. Російські операції під чужим прапором мають на меті посіяти плутанину та невизначеність. Ми бачили це на початку квітня цього року на прикладі неправдивих російських заяв про атаки нібито українських безпілотників на ЗАЕС. Нові драматичні кадри диму, що валить з градирні, цілком імовірно є російським підпалом і виглядають жалюгідно", - йдеться у повідомленні організації.

У Greenpeacе заявили, що допоки РФ думає, що може уникнути покарання за такі дії, вона продовжуватиме це робити.

Greenpeacе вимагає від організації МАГАТЕ провести розслідування щодо пожежі в градирні ЗАЕС та викрити дії Росії.

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"МАГАТЕ не повинно просто випустити ще одне загальне попередження як для України, так і для Росії - існує лише одна загроза ядерній безпеці в Україні і це російські збройні сили. МАГАТЕ має вимагати, щоб команда агентства отримала негайний доступ до градирні, де вони зможуть розслідувати цю останню подію і викрити дії Росії", - йдеться у заяві.

У природоохоронній організації зазначили, що градирні на північному березі водойми-охолоджувача ЗАЕС не функціонують з 2022 року, відколи був зупинений останній з шести реакторів. Градирні зазвичай використовують влітку, коли реактори працюють, щоб допомогти в охолодженні води.

Організація також додала, що пожежа не загрожувала безпеці атомних реакторів, розташованих на відстані 1,5 км від градирень.

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Пожежа на Запорізькій АЕС

Ввечері 11 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі. Він додав, що Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.

Станом на 22:30 неділі, 11 серпня, змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пожежа на ЗАЕС припинилася зранку 12 серпня.

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