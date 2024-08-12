Мер Енергодара Орлов про пожежу на ЗАЕС: До найближчого енергоблока - близько кілометра, радіаційних небезпек немає

Пожежа на Запорізькій АЕС є провокацією російських загарбників.

Про це заявив мер Енергодара Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами очільника міста, градирні, в яких сталася пожежа, використовувались в технологічному процесі для додаткового охолодження сирої води, яка є у водоймі-охолоджувачі для реакторів АЕС.

"Градирні не працювали вже досить довгий час. Зазвичай вони працюють влітку та коли працює там досить суттєва кількість енергоблоків, бо деякі знаходились періодично в ремонтному стані. Зараз оскільки всі блоки в холодному стані, вони не працюють взагалі, там горіти взагалі нема нічому. Якщо окупанти туди щось не нанесли, що може горіти. Там виключно металеві конструкції й залізобетоні. Тому фізично там займатись було нічому, горіти", - зазначив Орлов.

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Мер не виключає, що таким чином, "окупанти вчергове намагаються звинуватити в атаках на ЗАЕС українських військових".

"Ймовірно, окупанти роблять там такі провокації, для того, щоб привернути увагу і звинувативши при цьому Збройні сили України. До діючих енергоблоків, до ядерних установок, там досить суттєва відстань – близько кілометра до найближчого енергоблока. Тому з погляду якихось ядерних радіаційних небезпек, їх немає. Радіаційний фонд зараз у нормі, такий який і був до цього моменту", - підсумував очільник міста.

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Пожежа на Запорізькій АЕС

Ввечері 11 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі. Він додав, що Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.

Станом на 22:30 неділі, 11 серпня, змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пожежа на ЗАЕС припинилася зранку 12 серпня.

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