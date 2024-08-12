Мэр Энергодара Орлов о пожаре на ЗАЭС: До ближайшего энергоблока – около километра, радиационных опасностей нет
Пожар на Запорожской АЭС является провокацией российских захватчиков.
Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По словам главы города, градирни, в которых произошел пожар, использовались в технологическом процессе для дополнительного охлаждения сырой воды, которая есть в водоеме-охладителе для реакторов АЭС.
"Градирни не работали уже достаточно долгое время. Обычно они работают летом и когда работает там достаточно существенное количество энергоблоков, потому что некоторые находились периодически в ремонтном состоянии. Сейчас поскольку все блоки в холодном состоянии, они не работают вообще, там гореть вообще нечему. Если оккупанты туда что-то не нанесли, что может гореть. Там исключительно металлические конструкции и железобетонные. Поэтому физически там загораться было нечему, гореть", - отметил Орлов.
Мэр не исключает, что таким образом, "оккупанты в очередной раз пытаются обвинить в атаках на ЗАЭС украинских военных".
"Вероятно, оккупанты делают там такие провокации, для того, чтобы привлечь внимание и обвинив при этом Вооруженные силы Украины. До действующих энергоблоков, до ядерных установок, там достаточно существенное расстояние - около километра до ближайшего энергоблока. Поэтому с точки зрения каких-то ядерных радиационных опасностей, их нет. Радиационный фонд сейчас в норме, такой какой и был до этого момента", - подытожил глава города.
Пожар на Запорожской АЭС
Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.
По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.
Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пожар на ЗАЭС прекратился утром 12 августа.
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"До найближчого енергоблока - близько кілометра"!
Перед тим, як подавати таку інформацію, перегляньте дані супутникового моніторингу, та самі ознайомтесь з планом території Запорізької АЕС! Згідно з поданою тут інформацією, пожежа відбулась взагалі поза межами атомної станції. Ця інформація натякає на те, що позаштатна ситуація з займанням і подальшою пожежею виникла не в межах режимної території Запорізької АЕС?!
Повна несенітниця! Вся територія станції протяжністю 2,5Х4,5 км зі щільною забудовою технологічними приміщеннями, машинними залами, трансфоматорною підстанцією, охолоджувачами і кабелепроводами і сховищем радіоактивних відходів.
Пожежа розпочалась після серії потужних вибухів біля машинної зали 2-го енергоблока. Читайте повідомлення від МАГАТЕ! Росіяни не повідомили взагалі про позаштатну ситуацію, намагаючись самотужки ліквідувати пожежу.