Оккупанты не допустили МАГАТЭ внутрь градирни ЗАЭС, - Минэнерго

Российские войска не допустили экспертов МАГАТЭ внутрь градирни на Запорожской атомной электростанции, где произошел пожар.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, представители МАГАТЭ смогли провести осмотр градирни, радиационный мониторинг.

"После проведенного осмотра эксперты попросили доступ непосредственно внутрь градирни на уровень распределения водяных форсунок, где, по их предположениям, могло быть определенное повреждение. Но доступа туда эксперты не получили", - сказал Колесник.

Заместитель министра отметил, что пока МАГАТЭ не сделало окончательного вывода относительно обстоятельств возгорания на градирне.

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Пожар на Запорожской АЭС

Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.

По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пожар на ЗАЭС прекратился утром 12 августа.

Впоследствии в МАГАТЭ заявили, что причину пожара на ЗАЭС установить невозможно.

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