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Новости Война
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Оккупанты не допустили МАГАТЭ внутрь градирни ЗАЭС, - Минэнерго

Підпал шин на ЗАЕС

Российские войска не допустили экспертов МАГАТЭ внутрь градирни на Запорожской атомной электростанции, где произошел пожар.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, представители МАГАТЭ смогли провести осмотр градирни, радиационный мониторинг.

"После проведенного осмотра эксперты попросили доступ непосредственно внутрь градирни на уровень распределения водяных форсунок, где, по их предположениям, могло быть определенное повреждение. Но доступа туда эксперты не получили", - сказал Колесник.

Заместитель министра отметил, что пока МАГАТЭ не сделало окончательного вывода относительно обстоятельств возгорания на градирне.

Читайте также: Greenpeace призывает МАГАТЭ провести расследование пожара на ЗАЭС

Пожар на Запорожской АЭС

Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.

По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пожар на ЗАЭС прекратился утром 12 августа.

Впоследствии в МАГАТЭ заявили, что причину пожара на ЗАЭС установить невозможно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пожар на ЗАЭС может быть связан с продвижением украинских сил в Курской области, - экс-командующий ядерными силами НАТО де Бреттон-Гордон

Автор: 

МАГАТЭ (388) Минэнерго (363) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+11
Зате в Україні оте ''моготе'' ходить в усі дири заглядує аби українці не дай бог не зробили брудну бомбу і не жахнули нею по кацапам. А кацапи післали оте ''моготе'' -воно мовчки і пішло. Імпотенти беззубі!
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14.08.2024 10:11
+9
Естественно. А что там показывать? Градирня - это упрощенно каскадный душ. Один металл, вода и трубы - чему там гореть?
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14.08.2024 10:10
+6
Бо там була репетиція майдану - шини палили, путін-***** співали... А взагалі нах та магате там, всеодно що треба їм не покажуть, а що не треба кісільов роскажє
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14.08.2024 10:12
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Естественно. А что там показывать? Градирня - это упрощенно каскадный душ. Один металл, вода и трубы - чему там гореть?
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14.08.2024 10:10 Ответить
Автомобильным шинам.
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14.08.2024 11:51 Ответить
Зате в Україні оте ''моготе'' ходить в усі дири заглядує аби українці не дай бог не зробили брудну бомбу і не жахнули нею по кацапам. А кацапи післали оте ''моготе'' -воно мовчки і пішло. Імпотенти беззубі!
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14.08.2024 10:11 Ответить
Бо там була репетиція майдану - шини палили, путін-***** співали... А взагалі нах та магате там, всеодно що треба їм не покажуть, а що не треба кісільов роскажє
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14.08.2024 10:12 Ответить
Будь хто поцікавившись тим що таке градирня дізнається, що палати там НІЧОМУ, навпаки, там може лише стухати пожежа і аби там щось диміло треба щось туди занести та підпалити. Тому мені було одночасно й дивно й соромно за тих хто намагався це виставити за наслідки "можливої" якоїсь атаки ЗСУ та "загрозою" для ядерної безпеки. Зберігати там якусь військову техніку теж неможливо, бо вона якось не любить бути зануреною у воду, або хоч перебувати у зоні підвищеної вологості. Тож єдине що могли ховати від очей рашисти це ті ж самі автомобільні шини, або щось подібне підпалене рашистами заради істерики котру підняли на Заході кремлівські консерви підхопивши московську брехню!!! Варто вже ставати розумнішими та більш обізнаними, і перш ніж поспішати реагувати на фейки хоч трішечки щось дізнатись про суть питання відносячись до інформації критично!!!
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14.08.2024 10:16 Ответить
що змінилось би, якби пустили?
все одно вони нічого не бачать і не чують, як їхні колеги-інваліди з обсе
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14.08.2024 10:24 Ответить
Що Ви хочете, якщо кацапські "ракети перед самим зіткненням з ціллю розвертаються на 180 градусів" -- у таких і градірня буде палати
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14.08.2024 10:40 Ответить
наступна новина буде : Пасажири не пустили контролерів у тролейбус і він просто поїхав дальше
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14.08.2024 12:02 Ответить
Запустити шМаргате до Нікополю,хай у біноколь поглянуть
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14.08.2024 12:10 Ответить
МАГАТЕ існує на подачки від рашкостану , тому , в будь-якому випадку, нічого не побачить !
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14.08.2024 13:13 Ответить
 
 