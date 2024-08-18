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В России заявили об сбивании 6 дронов над тремя областями

український,безпілотник

Ночью 18 августа российская ПВО якобы уничтожила над Белгородской, Курской и Ростовской областями 5 беспилотников. Утром еще один.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

Согласно сводке, два дрона были сбиты над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской и еще два - над территорией Ростовской области.

Міноборони РФ повідомило про збиття 6 українських дронів

Впоследствии сообщили о сбивании еще одного беспилотника над Белгородской областью.

Міноборони РФ повідомило про збиття 6 українських дронів

Напомним, в Ростовской области в результате атаки БпЛА произошел пожар на нефтебазе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС ухудшается, - МАГАТЭ

Автор: 

беспилотник (3559) Минобороны рф (925)


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А ще один міст на Курщині мінуснули ЗСУ. Так що ще один логістичний шлях тютю
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18.08.2024 10:49 Ответить
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18.08.2024 10:58 Ответить
 
 