В России заявили об сбивании 6 дронов над тремя областями
Ночью 18 августа российская ПВО якобы уничтожила над Белгородской, Курской и Ростовской областями 5 беспилотников. Утром еще один.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.
Согласно сводке, два дрона были сбиты над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской и еще два - над территорией Ростовской области.
Впоследствии сообщили о сбивании еще одного беспилотника над Белгородской областью.
Напомним, в Ростовской области в результате атаки БпЛА произошел пожар на нефтебазе.
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valentyna #410470
показать весь комментарий18.08.2024 10:49 Ответить Мне нравится 1
Огусто
показать весь комментарий18.08.2024 10:58 Ответить Мне нравится 0
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