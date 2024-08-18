В России заявили об сбивании 6 дронов над тремя областями

Ночью 18 августа российская ПВО якобы уничтожила над Белгородской, Курской и Ростовской областями 5 беспилотников. Утром еще один.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

Согласно сводке, два дрона были сбиты над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской и еще два - над территорией Ростовской области.

Впоследствии сообщили о сбивании еще одного беспилотника над Белгородской областью.

Напомним, в Ростовской области в результате атаки БпЛА произошел пожар на нефтебазе.

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