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Новини
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У Ростовській області загорілась нафтобаза після атаки БпЛА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На нафтобазі у Ростовської області загорілося паливо після атаки БПЛА.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

область,скрін,ростовська

За даними губернатора,  Ростовську область атакував український безпілотник. Його було збито силами ППО. Внаслідок падіння уламків на "території промскладів у Пролетарську" сталося загоряння палива.

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Пожежа у Ростові 18 серпня
Пожежа у Ростові 18 серпня
Пожежа у Ростові 18 серпня

Автор: 

пожежа (4315) росія (64984)


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Топ коментарі
+34
Понаставили нафтобаз, уламку ніде впасти..))
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18.08.2024 08:02
+24
Широко "уламки" розлетілися!
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18.08.2024 07:58
+20
Вода камінь точить )) Далі буде ...
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18.08.2024 07:53
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18.08.2024 07:49 Відповісти
Слабенько.
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18.08.2024 07:51 Відповісти
Вода камінь точить )) Далі буде ...
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18.08.2024 07:53 Відповісти
Щодня б так
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18.08.2024 09:10 Відповісти
Лінза апять пакуріла дє іщьо нє куріла...
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18.08.2024 07:52 Відповісти
Широко "уламки" розлетілися!
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18.08.2024 07:58 Відповісти
Понаставили нафтобаз, уламку ніде впасти..))
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18.08.2024 08:02 Відповісти
Знову Папу Римського обирають.
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18.08.2024 08:13 Відповісти
ВИДНО ЯК ДНЕМ....І СПРАВДІ...КАЗКУ ЗРОБИЛИ БИЛЬЮ..
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18.08.2024 08:13 Відповісти
Цапомордi *****, не курiть де ПОПАло, а курiть де не ПОПАло
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18.08.2024 08:22 Відповісти
Рпніше нафтопереробні заводи горіли, а тепер все більше нафтобази. Свинособаки покращили оборону нпз?
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18.08.2024 08:34 Відповісти
А шо - заводи вже відремонтували?
Виходячи з того, що в них продовжили до Нового року заборону на експорт палива, то ні.
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18.08.2024 09:17 Відповісти
Ви правильно звернули увагу. Це ліві договірняки за велике бабло власників кацапських НПЗ із ОПою. Роман Світан про це останнім часом говорить.
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18.08.2024 23:00 Відповісти
У майбутньому рф вивчатимуть як приклад масової шизофренії (атріцітєльноє наступлєніє й т.п.)
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18.08.2024 10:47 Відповісти
 
 