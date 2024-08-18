У Ростовській області загорілась нафтобаза після атаки БпЛА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На нафтобазі у Ростовської області загорілося паливо після атаки БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними губернатора, Ростовську область атакував український безпілотник. Його було збито силами ППО. Внаслідок падіння уламків на "території промскладів у Пролетарську" сталося загоряння палива.

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