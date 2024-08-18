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В Ростовской области загорелась нефтебаза после атаки БпЛА. ВИДЕО+ФОТО

На нефтебазе в Ростовской области загорелось топливо после атаки БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

область,скрін,ростовська

По данным губернатора, Ростовскую область атаковал украинский беспилотник. Он был сбит силами ПВО. В результате падения обломков на "территории промскладов в Пролетарске" произошло возгорание топлива.

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Пожежа у Ростові 18 серпня
Пожежа у Ростові 18 серпня
Пожежа у Ростові 18 серпня

Автор: 

пожар (5944) россия (95526)


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Топ комментарии
+34
Понаставили нафтобаз, уламку ніде впасти..))
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18.08.2024 08:02
+24
Широко "уламки" розлетілися!
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18.08.2024 07:58
+20
Вода камінь точить )) Далі буде ...
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18.08.2024 07:53
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Файно ))
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18.08.2024 07:49 Ответить
Слабенько.
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18.08.2024 07:51 Ответить
Вода камінь точить )) Далі буде ...
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18.08.2024 07:53 Ответить
Щодня б так
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18.08.2024 09:10 Ответить
Лінза апять пакуріла дє іщьо нє куріла...
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18.08.2024 07:52 Ответить
Широко "уламки" розлетілися!
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18.08.2024 07:58 Ответить
Понаставили нафтобаз, уламку ніде впасти..))
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18.08.2024 08:02 Ответить
Знову Папу Римського обирають.
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18.08.2024 08:13 Ответить
ВИДНО ЯК ДНЕМ....І СПРАВДІ...КАЗКУ ЗРОБИЛИ БИЛЬЮ..
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18.08.2024 08:13 Ответить
Цапомордi *****, не курiть де ПОПАло, а курiть де не ПОПАло
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18.08.2024 08:22 Ответить
Рпніше нафтопереробні заводи горіли, а тепер все більше нафтобази. Свинособаки покращили оборону нпз?
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18.08.2024 08:34 Ответить
А шо - заводи вже відремонтували?
Виходячи з того, що в них продовжили до Нового року заборону на експорт палива, то ні.
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18.08.2024 09:17 Ответить
Ви правильно звернули увагу. Це ліві договірняки за велике бабло власників кацапських НПЗ із ОПою. Роман Світан про це останнім часом говорить.
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18.08.2024 23:00 Ответить
У майбутньому рф вивчатимуть як приклад масової шизофренії (атріцітєльноє наступлєніє й т.п.)
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18.08.2024 10:47 Ответить
 
 