В Ростовской области загорелась нефтебаза после атаки БпЛА. ВИДЕО+ФОТО
На нефтебазе в Ростовской области загорелось топливо после атаки БПЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
По данным губернатора, Ростовскую область атаковал украинский беспилотник. Он был сбит силами ПВО. В результате падения обломков на "территории промскладов в Пролетарске" произошло возгорание топлива.
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Виходячи з того, що в них продовжили до Нового року заборону на експорт палива, то ні.