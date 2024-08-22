На нефтебазе, горящей пятые сутки в Ростовской области РФ, раздался новый взрыв. ВИДЕО
На нефтебазе в Ростовской области раздался новый взрыв.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись с места пожара опубликована в соцсетях. Нефтебаза горит уже пятые сутки.
Напомним, 18 августа нефтебаза "Кавказ" в Ростовской области была атакована беспилотниками Сил обороны Украины.
Впоследствии стало известно, что на нефтебазе горят более десяти резервуаров.
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+38 Александр Чуднивец #474549
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+25 vuiko dobrui
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+25 Алекс Мышкевич
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Всього десь 60 танкерів там стоїть.
З них вже більше 20 вибухнуло.
З такими темпами - місяць горіти буде.
ГГГООООЙЙЙДАА!!!!
Головне тепер - щоб вітер не помінявся! Цікаво - це так спеціально вдарили? Чи просто "випадковість"? Бо підпалили з того краю - звідки вітер дме Тепер базу всю затягло димом і пожежники туди бояться лізти - не видно нічого І температуру з полум"ям жене на них ТОму відсікти палаючі цистерни стіною води вони не можуть А полум"я з них прогріває сусідні цистерни От вони і вибухають одна за одною Треба "пафтарить"! Щоб швидше ВСЕ вигоріло От тоді й побачимо - як кацапи будуть забезпечувать своє південне угрупування пальним
Видно високу щільність при встановлені танків,
відсутність між танками протипожежних перегороджень,
не здивуюсь коли самі танки не з подвійними стінками - а з однією - можливо навіть пластиковою
Поруччік Галіцин встєльку бухой...
😂👍
Господь Б..г серйозно образився на козлорилих свинособак !
😂👍
На нефтебазе в Ростовской области, которая горит уже 4 дня, взорвалась ещё одна цистерна. Обстановка на данный момент:
▪️14 цистерн полностью уничтожены;
▪️4 - частично уничтожено;
▪️44 - состояние неизвестно;
▪️16 - пока целые.
вони хоч є в налічіє?
😂👍
ППО зараз у них там ніяке
А - арифметика.
Господи допоможи!
Господи допоможи!
Ще й "Отче наш" сорок раз прочитаю, аби роки без бензину залишились
😂👍
і димок освіжає
Вона нашим хлопцям не завадить...
****, прилетел "невідомий добрий дрон", не ракета, а дрон. С 5-10 кг взрывчатки и нефтебаза огромная полыхает уже почти неделю.
А теперь представьте если бы прилетела сначала ракета с осколочными, изрешетила туеву хучу ёмкостей, а следующая бы с подрывом. Взрыв в ливанском порту показался бы шалостью.
А щодо дронів, то не секрет, що на такі цілі та відстані зазвичай літає "Лютий". Його ТТХ загальновідомі, і якщо він летить на невелику відстань, то вага йог б\ч досягає до 75 кілограмів.
І хай навіть їх там 20 летіло.
А збитків вже щонайменше на $200 млн!
І це я вже мовчу про дефіцит палива принаймі на декілька найближчих місяців.
Коротше кажучи - це реально влучання, яке увійде в історію!
Щодо вартості БПЛА, то навіть з досконалим GPS, гарною інерційною системою, якісною опто-електронною станцією з бібліотекою 3D-зобрадень земної поверхні, хай з усім цим коштує 150 тисяч євро, то все одно це дешевше, ніж одна ракета комплексу ППО малого радіуса дії.
Тому і написав "Хай навіть 20 летіло...!"
В любому випадку - це овервигідний удар!
А НБ достатня проста ціль для ураження - стандартний резервуар має діаметр 20 метрів, і знаходиться на відстані 20 метрів від інших резервуарів. Евакуювати неуражені резервуари неможливо. І тут головне щоби дрон з фугасною б\ч попав у кровлю резервуара, пробив її, і зруйнував вибухом оболонку під кровлею. Тому два чи три дрони для НБ більш ніж достатньо. Не виключено, що в даному випадку ще така ж кількість була збита у прикордонні ростовської області.
З урахуванням знищеного сьогодні у порту "Кавказ" парома "Conro Trader", по паливній логістиці нанесений відчутний удар, бо ПММ по керченському мосту не возять.