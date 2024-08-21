Священники РПЦ "помогают" тушить пожар на нефтебазе в Ростовской области, горящей четвертый день. ФОТО

В Ростовской области священники РПЦ проводят молебен возле нефтебазы, которая горит четвертый день.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Пожар площадью 10 тыс. кв. м тушат уже четвертый день, однако это пока не удается.

Священники РПЦ из Волгодонской епархии совершили молебное пение и чтение акафиста неподалеку от места пожара.

Напомним, 18 августа нефтебаза "Кавказ" в Ростовской области была атакована беспилотниками Сил обороны Украины.

Впоследствии стало известно, что на нефтебазе горит более 10 резервуаров.

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