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Священники РПЦ "помогают" тушить пожар на нефтебазе в Ростовской области, горящей четвертый день. ФОТО

В Ростовской области священники РПЦ проводят молебен возле нефтебазы, которая горит четвертый день.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Пожар площадью 10 тыс. кв. м тушат уже четвертый день, однако это пока не удается.

Священники РПЦ из Волгодонской епархии совершили молебное пение и чтение акафиста неподалеку от места пожара.

Священники РПЦ біля нафтобази у Ростовській області, яка гоорить четвертий день

Напомним, 18 августа нефтебаза "Кавказ" в Ростовской области была атакована беспилотниками Сил обороны Украины.

Впоследствии стало известно, что на нефтебазе горит более 10 резервуаров.

Также смотрите: Третьи сутки в Ростовской области не могут потушить пожар на нефтебазе. ВИДЕО

Автор: 

пожар (5941) россия (95497) РПЦ (744)


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Топ комментарии
+24
Та хер там -- вони співають гори гори ясно - шоби не погасло
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21.08.2024 11:06
+16
Четвертые сутки горит нефтебаза
Воняет соляркой Донская Земля
Министр Обороны, подайте лопату
Владыка Гундяев, тяните с конца...
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21.08.2024 11:19
+15
на задньому плані- на фото
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21.08.2024 11:14
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Та хер там -- вони співають гори гори ясно - шоби не погасло
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21.08.2024 11:06 Ответить
О, ще одне підтвердження що церква ''відділена'' від *уйла.
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21.08.2024 11:07 Ответить
Бог від них давно відвернувся
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21.08.2024 11:07 Ответить
А все почалося з того що п"яний кацап кинув недопалок біля нафтобази А в Росії "дуже горючі трави" Загорілося два танки з солярою А тепер горить більше десятка!
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21.08.2024 11:07 Ответить
Схоже на мазут причому якийсь дуже горючий.
Бензин горить дуже швидко, солярка трішки повільніше.
Можливо це мазут для військових типу напалма?
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21.08.2024 14:07 Ответить
Пишуть, що там зберігався стратегічний запас солярки для армії
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21.08.2024 14:20 Ответить
Ну для кого ще не дійшло,що попи з московського сатанату це нікчемні створіння.Судячи з фото вони "допомогають" гасити пожежу на відстані.
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21.08.2024 11:09 Ответить
Сатану благають?
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21.08.2024 11:09 Ответить
Від таких "священників" пожежа тільки посилиться. То й добре.👍
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21.08.2024 11:10 Ответить
У мене питання, нахєра два ряжених ФСБшника стоять біля ікони?
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21.08.2024 11:10 Ответить
Мордор вирішив повернутися в середньовіччя,хоча він з цій епосі завжди перебуває.
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21.08.2024 11:10 Ответить
поломничество срузьких попов к снизошедшего благодатного огня
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21.08.2024 11:11 Ответить
Во имя СВО и КТО и святога пуйла - изойди бесовское излучение в видимом диапазоне и выделение тепловой энергии!
Аминь....
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21.08.2024 11:11 Ответить
А де кадило ?
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21.08.2024 11:12 Ответить
на задньому плані- на фото
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21.08.2024 11:14 Ответить
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21.08.2024 12:23 Ответить
То зійшов "благодатний вогонь", тепер його необхідно негайно поширити на всі НПЗ та нафтобази кацапетівки.
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21.08.2024 13:19 Ответить
Махали махали вони тим кадилом, поки нафтобазу не підпалили!
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21.08.2024 11:34 Ответить
На фото - два кадилака!
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21.08.2024 12:33 Ответить
А нахіба воно? Там і так диму вистачає.
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21.08.2024 14:10 Ответить
а чі є кацапнячий вплив на болгарську, чешцьку, сербську церкву московітського патріорхата?
ні нема - брешуть люди!
оті 9 міцяців і знивелюють начебто і не поганий закон на гімно....
які в сраці 9 місяців?
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21.08.2024 11:12 Ответить
Якби зелені не відмінили попередній закон, то досі й духу їхнього тут не було б.
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21.08.2024 14:11 Ответить
пінг понг.
все шо з шаріком чи там з шайбою - все моє...
там хоч все більше менше чесно...
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21.08.2024 14:28 Ответить
Любая сввязь с РПЦ должна каратся уголовнойстатьей и запретом бщественной и религиозной деятельности. Напомню что УПЦ(МП) напрямую зависит от РПЦ поскольку безблагослвления Гундяева-невозможно назначить патриарха УПЦ(МП) А кто назначает главу церкви-тот ее полностью контролирует. И полный запрет на АНОНИМНЫЕ пожертввания -тесть деньг ФСБ которые она высылает на поддержку своих агентов УПЦ МП.Ну и какие проблемы для СБУ поствить ПРОСЛУШКИ у всех деятелей УПЦ (МП)-там материала дляуголовных дел будет выше крыши. И затем тюрьма и конфискация имуесва
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21.08.2024 11:14 Ответить
Не з нашим гундосиком
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21.08.2024 11:48 Ответить
Прибыльная, поди, работа у попов гундяевскАГА сатаната... За такую таксу и я хочу в попы МП. За деньги - радость то какая.
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21.08.2024 11:14 Ответить
Не раджу. Якщо вірити Невзорову (а у цьому підстав не вірити немає), будь-який більш-менш прибутковий сан або посада здобуваються лише через задній прохід.
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21.08.2024 11:20 Ответить
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21.08.2024 11:27 Ответить
У 1992 році в москві скликали архієрейський собор щоб змусити Філарета (Денисенка) зректися престолу митрополита, казали, що він монах, а в нього є жінка і діти. Філарет відповів: https://babel.ua/texts/89675-lavru-500-rokiv-mriyali-zahopiti-rosiyani-bilshoviki-vlashtovuvali-v-niy-komunalki-ta-pidirvali-hram-a-za-roki-nezalezhnosti-moskovski-popi-pobuduvali-goteli-ta-zrobili-biznes-kompleks-nareshti-povert?utm_source=page&utm_medium=read_more «Я хоть женат. А вы вообще тут все замужем».
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21.08.2024 11:47 Ответить
А ваша печінка готова до такого випробування?
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21.08.2024 11:21 Ответить
Шьерт побери, лiвер залишив поза увагою. И где вы тока на мою голову взявся, все так испортить.
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21.08.2024 11:32 Ответить
На росії Бога нема.
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21.08.2024 11:14 Ответить
Неправда ваша, для них сатана -бог, вместе с пыней и гундяйкой... Отрицательная тройца.
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21.08.2024 11:18 Ответить
Та ну на... А проституток викликали?
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21.08.2024 11:15 Ответить
Надо же было сверху, на вертолете полетать и "святой водой" побрызгать!
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21.08.2024 11:16 Ответить
Четвертые сутки горит нефтебаза
Воняет соляркой Донская Земля
Министр Обороны, подайте лопату
Владыка Гундяев, тяните с конца...
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21.08.2024 11:19 Ответить
👍😄😁😅🤣
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21.08.2024 12:20 Ответить
надо этим попам присвоить звание пачетный пажарник, хай тушат и другие пажары.
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21.08.2024 11:24 Ответить
Отец Онуфрий обходя окрестности Онежского озера обнаружил огненный очаг )
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21.08.2024 11:24 Ответить
Мабуть не та молитва:не проти пожару,але для пожару.
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21.08.2024 11:27 Ответить
Та своi, своi, вже й без вас iх розкусили...
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21.08.2024 11:38 Ответить
Нехиле в них кадило.
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21.08.2024 11:32 Ответить
Тю, Омеригу открыли... А в аду разве другое кадыло у грешников?
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21.08.2024 11:37 Ответить
"Корнет Оболенский, налейте вина!"
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21.08.2024 11:42 Ответить
"Дэти мои, дэсять грехов человеческих подразделяются на 3 категории: грехи тела(кровь, любовные грехи), злословие-суесловие, а также грехи совершаемые мыслью(типо , хреново кацап сказал про своего вошьдя - в тюрягу) так гласит гималайская религия). На территории какой ближайшей страны - Гималаи, сами думайте.
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21.08.2024 11:44 Ответить
Цим попам тре жвавіше кадилами розмахувати, щоби полум*я на базі не згасло.
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21.08.2024 11:58 Ответить
А я думав що з лопатами та відрами. Це ж не про попів сказано.
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21.08.2024 12:01 Ответить
Привикають до ПЕКЛА...
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21.08.2024 12:02 Ответить
Отправьте туда еще дубинского,буженинского,гетьмановича и того бородатого ушлепка,пусть помогут.
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21.08.2024 12:11 Ответить
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21.08.2024 12:16 Ответить
Гореть будет долго, поэтому есть смысл недалеко от пожарища заложить первый камень строительства храма Неопалимой Нефтебазы.
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21.08.2024 12:17 Ответить
Нефтебазы Великомученицы...
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21.08.2024 12:26 Ответить
Неопалимой Нефтебазы Великомученицы.
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21.08.2024 12:33 Ответить
Я б ще "Страстотєрпіцу" та "Скрєпаносіцу" спробував)
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21.08.2024 15:55 Ответить
не треба розкидуватись титулатурами, там у Ростовській області є ще десяток нафтобаз, на які ще не сходила Божа благодать.
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21.08.2024 16:02 Ответить
Амінь!
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21.08.2024 16:55 Ответить
я би ще добавив - алілуя!
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21.08.2024 17:38 Ответить
https://x.com/i/status/1826138565064982943 але ж пажарнікі там ще не всі згоріли, весь час підвозять нових.
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21.08.2024 18:39 Ответить
Тому і поширюється четверту добу! От чи вистачить пожежних ще б на тиждень хоча б?
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21.08.2024 18:49 Ответить
пожежники вже все - https://x.com/i/status/1826198066510156174 "нікто там нахєр ужє нє тушіт"
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21.08.2024 18:58 Ответить
От ледащі від походження!!!
Так і само згаснути може(
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21.08.2024 19:35 Ответить
там все щільненько було. Головне щоб зливи не було у найближчий тиждень.
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21.08.2024 19:40 Ответить
От би ще на плані позначити що саме сатанат відспівує.... Кружечком...
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21.08.2024 20:01 Ответить
вони поки проводили цей молебен, то там вибухнув ще один резервуар.
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21.08.2024 20:06 Ответить
Тоді вже кружечки їм не допоможуть(
Добраніч, Urs'е)))
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21.08.2024 23:07 Ответить
а от і ще не добраніч - вирішив подивитись на Динамо-Зальцбург, хоч і не вболівальник.))
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21.08.2024 23:10 Ответить
Теж думав... Може краще " згоріло, то гори ще"? Там хлопаки не футбрльори зовсім... Програв -вмер...
Вибачайте,краще Бутусов.
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22.08.2024 00:21 Ответить
другий тайм вже не став дивитись. Очікувано.
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22.08.2024 00:29 Ответить
Їм длугий ніяк. Одбилися і там чи ЛЕ чи ЛЧ...Чи шахеди, вибачаюся...
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22.08.2024 00:36 Ответить
Хе-х... Чи *** на кацабський?
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22.08.2024 02:20 Ответить
Кружечок більший? Може ще з ранку рукожопі банку палива гахнуть? І кружечків не потрібно буде...
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22.08.2024 02:32 Ответить
цікаво, а акафіст на воді чи вуглекислому газі
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21.08.2024 12:17 Ответить
на кагоре
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21.08.2024 12:30 Ответить
На церковно-москальській має бути)
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21.08.2024 18:50 Ответить
Нада была лєпса, алі шалмана на худой канец, спєть! Касарукая секта!
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21.08.2024 12:29 Ответить
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21.08.2024 12:29 Ответить
Два дебила - это сила !
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21.08.2024 12:30 Ответить
погану срань як завжди зробили палікмахтерші - кожного бійця, при бажанні, під цей ссуд підставити можна...
- і шо тей кацап там робив?
- він там руками махав
- може він здавався?
- мені треба було підійти запитати?
Україна, якась тварь з автоматом.
суд, ***...
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21.08.2024 14:21 Ответить
То капець як допомагає, 100%. Дуже ефективний засіб пожежогасіння! 😂
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21.08.2024 15:02 Ответить
Не так кацапи роблять , тре жертвоприношення ! Два--три попа у вогонь кинути , живцем , мабуть подіє ! ))
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21.08.2024 18:09 Ответить
Двох обмаль буде, не впораються, хресним ходом гасити треба ...
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21.08.2024 19:40 Ответить
Вся сутність кацапії та її так званої "релігії" в одному фото. Пражарникаff 🔥 на задньому плані не вистачає
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22.08.2024 08:25 Ответить
 
 