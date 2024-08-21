Священники РПЦ "помогают" тушить пожар на нефтебазе в Ростовской области, горящей четвертый день. ФОТО
В Ростовской области священники РПЦ проводят молебен возле нефтебазы, которая горит четвертый день.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Пожар площадью 10 тыс. кв. м тушат уже четвертый день, однако это пока не удается.
Священники РПЦ из Волгодонской епархии совершили молебное пение и чтение акафиста неподалеку от места пожара.
Напомним, 18 августа нефтебаза "Кавказ" в Ростовской области была атакована беспилотниками Сил обороны Украины.
Впоследствии стало известно, что на нефтебазе горит более 10 резервуаров.
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Бензин горить дуже швидко, солярка трішки повільніше.
Можливо це мазут для військових типу напалма?
Аминь....
ні нема - брешуть люди!
оті 9 міцяців і знивелюють начебто і не поганий закон на гімно....
які в сраці 9 місяців?
все шо з шаріком чи там з шайбою - все моє...
там хоч все більше менше чесно...
Воняет соляркой Донская Земля
Министр Обороны, подайте лопату
Владыка Гундяев, тяните с конца...
Так і само згаснути може(
Добраніч, Urs'е)))
Вибачайте,краще Бутусов.
- і шо тей кацап там робив?
- він там руками махав
- може він здавався?
- мені треба було підійти запитати?
Україна, якась тварь з автоматом.
суд, ***...