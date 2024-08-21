Священники РПЦ "допомагають" гасити пожежу на нафтобазі у Ростовській області, яка горить четвертий день. ФОТО
У Ростовській області священники РПЦ проводять молебень біля нафтобази, яка горить четвертий день.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Пожежу площею 10 тис. кв. м гасять вже четвертий день, проте це поки не вдається.
Священники РПЦ з Волгодонської єпархії здійснили молебний спів та читання акафіста неподалік місця пожежі.
Нагадаємо, 18 серпня нафтобазу "Кавказ" у Ростовській області було атаковано безпілотниками Сил оборони України.
Згодом стало відомо, що на нафтобазі горить понад 10 резервуарів.
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+24 Валентин Коваль #587289
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Бензин горить дуже швидко, солярка трішки повільніше.
Можливо це мазут для військових типу напалма?
Аминь....
ні нема - брешуть люди!
оті 9 міцяців і знивелюють начебто і не поганий закон на гімно....
які в сраці 9 місяців?
все шо з шаріком чи там з шайбою - все моє...
там хоч все більше менше чесно...
Воняет соляркой Донская Земля
Министр Обороны, подайте лопату
Владыка Гундяев, тяните с конца...
Так і само згаснути може(
Добраніч, Urs'е)))
Вибачайте,краще Бутусов.
- і шо тей кацап там робив?
- він там руками махав
- може він здавався?
- мені треба було підійти запитати?
Україна, якась тварь з автоматом.
суд, ***...