Священники РПЦ "допомагають" гасити пожежу на нафтобазі у Ростовській області, яка горить четвертий день. ФОТО

У Ростовській області священники РПЦ проводять молебень біля нафтобази, яка горить четвертий день.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Пожежу площею 10 тис. кв. м гасять вже четвертий день, проте це поки не вдається.

Священники РПЦ з Волгодонської єпархії здійснили молебний спів та читання акафіста неподалік місця пожежі.

Нагадаємо, 18 серпня нафтобазу "Кавказ" у Ростовській області було атаковано безпілотниками Сил оборони України.

Згодом стало відомо, що на нафтобазі горить понад 10 резервуарів.

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