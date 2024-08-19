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Новини
19 020 36

Новий супутниковий знімок пожежі на нафтобазі "Кавказ" у Ростовській області РФ: горить понад 10 резервуарів. ФОТО

З'явився новий супутниковий знімок пожежі на нафтобазі "Кавказ" у Ростовській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

пожежа на російській нафтобазі

Понад 10 цистерн з паливом охоплені вогнем.

Нагадуємо, на нафтобазі у Ростовській області РФ вже другу добу вирує пожежа після атаки українських безпілотників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Ростовській області загорілась нафтобаза після атаки БпЛА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

пожежа (4316) росія (65007)


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Топ коментарі
+23
Сподіваюсь разом з їхніми пожежниками палає.
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19.08.2024 20:17
+23
Ще 10-12 залишилось. Дайбо, щоби всі.
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19.08.2024 20:19
+15
Сьогодні там від повторного вибуху постраждали 18 пожежників, 5 з них у важкому стані.
https://t.me/kulgavysnayper/16413

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19.08.2024 21:15
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Сподіваюсь разом з їхніми пожежниками палає.
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19.08.2024 20:17 Відповісти
Сьогодні там від повторного вибуху постраждали 18 пожежників, 5 з них у важкому стані.
https://t.me/kulgavysnayper/16413

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19.08.2024 21:15 Відповісти
Пожежні машини в такому масштабі, що на супутниковому фото - було б видно. Але щось я їх не спостерігаю в "товарних кількостях".

Вірогідно, при пожежах на таких об'єктах спочатку ізолюють те, що горить, суто технологічними методами (перекриття трубопроводів, перекачка з ближніх танків в дальні тощо. І тільки потім починають гасити, якщо це взагалі можливо.

Схоже, гасять методом "ну, почекаємо, поки вигорить".
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19.08.2024 21:48 Відповісти
Повтікали.
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19.08.2024 23:17 Відповісти
його нереально погасити. чекають поки вигорить.
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20.08.2024 00:13 Відповісти
Кількість постраждалих пожежників збільшилася до 41. З них загалом 18 госпіталізовано, в тому числі 5 у реанімації. Гарно горить. На відео чути, як один з пожежників каже після вибуху, - "до бєнзіна дошло".
https://t.me/vchkogpu/50083

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19.08.2024 21:54 Відповісти
Якщо не помиляюся,то полковник ,льотчик запасу ,інструктор пан Світан був дуже песимістичний ще годину назад))мовляв,"ну гаріт адін резервуар"))Та не так все просто))Супер,дронщики)))
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19.08.2024 20:18 Відповісти
Світану хоч на старості пора говорити українською. Але ще рік тому він говорив українською...
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19.08.2024 21:34 Відповісти
Світан через раз несе якусь ахінею.

Очевидно, що будь-яка пожежа і будь-який удар дроном - це справа випадку. Наприклад, влучив в відкритий люк танка - танк вибухне, влучив в ящик активного захисту, який дивом не пропили танкісти - танку похєру на дрон. Так же і з тими нафтобазами. Можливо, дрон влучив в якийсь "перекачувальний вузол". Що спричинило фактичну неможливість ізолювати всі оті бочки, 10 штук, одна від одної і вогонь поступово поширився на всю ліву частину бази - на 10 бочок...

АЛЕ! Ударів було мінімум 2 (це було видно ще на вчорашніх фотках - 2 стовпи полум'я та диму на великій відстані один від одного). І другий - теж влучно та з великою вдачею прибув, схоже. Бо в 2й секції вже горить принаймні 2 бочки, але, можливо, третя вже вигоріла - на фото на її місці - справа зверху, дві маленьких цяточки жовтого!..
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19.08.2024 21:56 Відповісти
Подивився на гугло-карти (хлопці нижче принесли) - ак там не 10 бочок "зліва", там їх 16 штук горять. І реально 3 горять в правій секції. Разом у вогні 19 бочок. Всього там 4 великих секції по 14-16 бочок і ще кілька "дрібних" - по 2-8 бочок...
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19.08.2024 22:21 Відповісти
да вы верно говорите. возле киева в 2022. была атака шахедов на подстанцию. ее прикрывал гепард.что можно было защищено мешками с песком.так шахед сбили. но он так падло упал неудачно на подстанцю именно туда где нельзя и в итоге вся сгорела.
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19.08.2024 22:50 Відповісти
Ще 10-12 залишилось. Дайбо, щоби всі.
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19.08.2024 20:19 Відповісти
Там їх 70.
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19.08.2024 20:28 Відповісти
Ну і де вони?
Бачу ще 12.
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19.08.2024 20:54 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B041 46.69329270994821, 41.78474199149577
координати нафтобази
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19.08.2024 21:15 Відповісти
Но ветер в сторону основного кол-ва и это гут.
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19.08.2024 21:41 Відповісти
76
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19.08.2024 21:36 Відповісти
Ага. Значить видно, що або вже згоріли, або прямо зараз горять - 19 штук. І є ще на 11 перспектива.

Що там з іншими 46 - хєр зна. Але димочок, думаю, з Ростову видно дуже добре.

Чверть - це овєрдохєра. ДУЖЕ пощастило хлопцям. Бо зазвичай реально вигоряють 1-2 з десятків, бо ці ж об'єкти теж не дурні будують, розраховують зазвичай на можливі пожежі...
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19.08.2024 22:04 Відповісти
"хорошо горить? Пускай горит. Пока там нет криминала, то и нам там нечего делать" 🤣🤣🤣🤣🤣
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19.08.2024 20:22 Відповісти
на жаль ще з десяток не палає, можливо пусті або в ремонті . але всерівно базі ****ць
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19.08.2024 20:22 Відповісти
Та ні, база буде працювати майже без зупинки. Такі бази проектують і будуть так, аби будь-яку кількість бочок в будь-який момент вивести з експлуатації в т.ч. з-за пожежі.

Просто пощастило влучити в якийсь "важливий" вузол. Причому в 2 різних місця. Саме тому ми бачимо 19 палаючих бочок. Із 76 штук. Це овєрдохєра. Але якщо більшне не загориться - половина бази буде собі працювати через 1-2-3 дні.

А ще, я думаю, що кацапи порушили якісь технологічні нормативи експлуатації цієї бази. Так вигоряти, цілими секціями, навіть попри загоряння однієї з бочок в секції - не повинно б було.
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19.08.2024 22:08 Відповісти
Пишуть, що повністю вигоріли 11 із 76 резервуарів. Все паливо на нафтобазі коштувало близько $500 млн. Тобто за два дні втрати рашистів - 55 тис. тонн палива або в грошах $62 млн.
Дим від пожежі вже видно з космосу, шлейф тягнеться на 60 км.
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19.08.2024 22:59 Відповісти
Де та Грета - так небо коптити
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19.08.2024 20:23 Відповісти
Дизельний автобрухт з Європи більше коптить.
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19.08.2024 21:44 Відповісти
Добить дронами залишок і крапка !
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19.08.2024 20:27 Відповісти
так і має бути, пожежна безпека у кацапів відсутня.
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19.08.2024 20:57 Відповісти
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19.08.2024 21:06 Відповісти
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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19.08.2024 21:10 Відповісти
маловато буде)))
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19.08.2024 21:38 Відповісти
Добре горить. Туди б ще пару безпілотників відправити, щоб закріпити результат, аби нічого цілого не лишилось.
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19.08.2024 21:40 Відповісти
Всього-навсього уламки... Коли вже цілий дронищще долетить?
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19.08.2024 21:45 Відповісти
Как же это красиво! гори гори ясно, чтобы не погасло. пока все не выгорит дотла. Сгори к чертям собачим вся рашка.
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19.08.2024 21:55 Відповісти
Пролетариям Пролетарска - огромный, пламенный привет 😁
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19.08.2024 22:28 Відповісти
ну,желаю чтоб всє...
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19.08.2024 23:22 Відповісти
- Да даже не ерунда а пустяки
- И и что это за пустяки?
-Ну там на этой, на базе
- А шо там на базе?
- Кое что сгорело, сгорело но кое-что
- И шо там сгорело?
-Все
Райкин
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20.08.2024 06:07 Відповісти
 
 