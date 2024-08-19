Потужний вибух на нафтобазі у Ростовській області, на якій другу добу вирує пожежа після удару БПЛА. ВIДЕО

На нафтобазі у Ростовській області, на якій вже другу добу вирує пожежа після атаки безпілотників, пролунав новий потужний вибух.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із місця події опублікований у соцмережах. На записі видно, як величезний стовп вогню та диму здіймається над місцем зберігання нафтопродуктів. Вибух зафільмував один із місцевих мешканців.

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