Потужний вибух на нафтобазі у Ростовській області, на якій другу добу вирує пожежа після удару БПЛА. ВIДЕО
На нафтобазі у Ростовській області, на якій вже другу добу вирує пожежа після атаки безпілотників, пролунав новий потужний вибух.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із місця події опублікований у соцмережах. На записі видно, як величезний стовп вогню та диму здіймається над місцем зберігання нафтопродуктів. Вибух зафільмував один із місцевих мешканців.
Топ коментарі
+30 Законный Пацан
показати весь коментар19.08.2024 12:42
+25 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар19.08.2024 12:39
+21 Псамметих II
показати весь коментар19.08.2024 12:40
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Внутренний конфликт...
Обеспокоенность...
Тому й без мата майже хвилину, що мальчікі прі ісполнєніі
Мабуть і це не спрацювало , резервуари нагрілись і почали вибухати .
Вітька шапкатир десь там гріеться.
Хоча б дощь не пiшов...
Амiнь,