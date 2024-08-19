Мощный взрыв на нефтебазе в Ростовской области, на которой вторые сутки бушует пожар после удара БПЛА. ВИДЕО
На нефтебазе в Ростовской области, на которой уже вторые сутки бушует пожар после атаки беспилотников, прогремел новый мощный взрыв.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места происшествия опубликована в соцсетях. На записи видно, как огромный столб огня и дыма поднимается над местом хранения нефтепродуктов. Взрыв снял один из местных жителей.
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+30 Законный Пацан
показать весь комментарий19.08.2024 12:42
+25 Ivan Ivan #403337
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+21 Псамметих II
показать весь комментарий19.08.2024 12:40
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Внутренний конфликт...
Обеспокоенность...
Тому й без мата майже хвилину, що мальчікі прі ісполнєніі
Мабуть і це не спрацювало , резервуари нагрілись і почали вибухати .
Вітька шапкатир десь там гріеться.
Хоча б дощь не пiшов...
Амiнь,