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Мощный взрыв на нефтебазе в Ростовской области, на которой вторые сутки бушует пожар после удара БПЛА. ВИДЕО

На нефтебазе в Ростовской области, на которой уже вторые сутки бушует пожар после атаки беспилотников, прогремел новый мощный взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места происшествия опубликована в соцсетях. На записи видно, как огромный столб огня и дыма поднимается над местом хранения нефтепродуктов. Взрыв снял один из местных жителей.

Также смотрите: В Ростовской области загорелась нефтебаза после атаки БпЛА. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

беспилотник (3595) пожар (5944) россия (95526) горючее (20)


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Топ комментарии
+30
Красиво! 👍
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19.08.2024 12:42
+25
СлЮшай, а хАрашо гАріт...
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19.08.2024 12:39
+21
федерасты еще больше офигели бы узнав реальные потери и затраты на эСвЭо....
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19.08.2024 12:40
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СлЮшай, а хАрашо гАріт...
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19.08.2024 12:39 Ответить
федерасты еще больше офигели бы узнав реальные потери и затраты на эСвЭо....
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19.08.2024 12:40 Ответить
Красиво! 👍
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19.08.2024 12:42 Ответить
Красівоє! (с)
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19.08.2024 12:43 Ответить
Дышите глубже!
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19.08.2024 12:44 Ответить
Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.
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19.08.2024 12:48 Ответить
... і жодного матюка... це точно росія?
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19.08.2024 12:49 Ответить
Популяция попуасов готовится к приходу цивилизации
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19.08.2024 13:14 Ответить
Ню? І кто єто сдєлал?
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19.08.2024 12:53 Ответить
сонце, спека, самозагоряння, або бичка не туди кинули
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19.08.2024 16:14 Ответить
Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста! Керосинка покупать буду. А то примус очень худой, пожар может быть.
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19.08.2024 12:54 Ответить
Веел, веел ,вел .Одно слово- гуд .
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19.08.2024 12:56 Ответить
Мацковская хунта дамбит РостНР...
Внутренний конфликт...
Обеспокоенность...
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19.08.2024 12:59 Ответить
Такі пожежі тушать повним вигоранням. Дуже велики температури.
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19.08.2024 13:03 Ответить
Вчора нарахував там 80 бочок,кілька окремо стоячих,напевно ексклюзив.
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19.08.2024 13:04 Ответить
Витрати орків на сво вже складають 300 млрд. доларів.
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19.08.2024 13:04 Ответить
это за месяц или неделю?
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19.08.2024 18:26 Ответить
Вторые сутки, блин! Там кто-нибудь пожарников додумается вызвать? Или как?
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19.08.2024 13:05 Ответить
Так то ж пожежні відео й знімають
Тому й без мата майже хвилину, що мальчікі прі ісполнєніі
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19.08.2024 13:11 Ответить
Це такі види пожеж, коли пожежні дають просто вигоріти об'єкту, бо загасити неможливоабо економічно недоцільно...
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19.08.2024 13:27 Ответить
Там ще вчора працювали 2 пожежних потяга , але все те - коту під хвіст . Поки саме не вигорить - воно не затухне . Пожежні можуть лише поливати і охолоджувати резервуари які знаходяться поруч .
Мабуть і це не спрацювало , резервуари нагрілись і почали вибухати .
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19.08.2024 13:43 Ответить
Скільки може вигоріти палива за дві доби при такій інтенсивності ?
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19.08.2024 13:10 Ответить
Гарно падають "уламки" наших БПЛА Уявляю : що-б було - якби вдарили самі безпілотники!
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19.08.2024 13:11 Ответить
Ой як файно горить, наче ватра ...
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19.08.2024 13:17 Ответить
Це вам не шини в градірні палить.
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19.08.2024 13:34 Ответить
Задорно так , с огоньком .
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19.08.2024 13:43 Ответить
Другу добу над Ростовом висять грозові хмари - мабудь до дощу ... ( або до вибухів .... )
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19.08.2024 14:04 Ответить
Зате "тепло падамашнєму".
Вітька шапкатир десь там гріеться.
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19.08.2024 14:35 Ответить
Там правее находящиеся цистерны ещё ждут своей очереди.. )
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19.08.2024 14:46 Ответить
Господi,
Хоча б дощь не пiшов...

Амiнь,
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19.08.2024 15:46 Ответить
вдарити б ще один раз дронами поки там дим і погано видно і пожежних море.... там резервуарів штук 30 !!! чекаемо на повтор
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19.08.2024 16:27 Ответить
 
 