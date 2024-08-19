Мощный взрыв на нефтебазе в Ростовской области, на которой вторые сутки бушует пожар после удара БПЛА. ВИДЕО

На нефтебазе в Ростовской области, на которой уже вторые сутки бушует пожар после атаки беспилотников, прогремел новый мощный взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места происшествия опубликована в соцсетях. На записи видно, как огромный столб огня и дыма поднимается над местом хранения нефтепродуктов. Взрыв снял один из местных жителей.

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