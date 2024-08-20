Третьи сутки в Ростовской области не могут потушить пожар на нефтебазе. ВИДЕО

Уже третьи сутки в Ростовской области на нефтебазе "Кавказ" продолжается ликвидация пожара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

"Площадь возгорания на предприятии в Пролетарске, атакованном беспилотниками 18 августа, достигла 10 тысяч квадратных метров. На месте работают более 500 пожарных", - говорится в сообщении.

На месте горит топливо, небо в районе пожара затянуло черным дымом.

Напомним, 18 августа нефтебаза "Кавказ" в Ростовской области была атакована беспилотниками Сил обороны Украины.

Впоследствии стало известно, что на нефтебазе горит более 10 резервуаров.

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