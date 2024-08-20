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Третьи сутки в Ростовской области не могут потушить пожар на нефтебазе. ВИДЕО

Уже третьи сутки в Ростовской области на нефтебазе "Кавказ" продолжается ликвидация пожара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

"Площадь возгорания на предприятии в Пролетарске, атакованном беспилотниками 18 августа, достигла 10 тысяч квадратных метров. На месте работают более 500 пожарных", - говорится в сообщении.

На месте горит топливо, небо в районе пожара затянуло черным дымом.

скрин Ростовська область

Напомним, 18 августа нефтебаза "Кавказ" в Ростовской области была атакована беспилотниками Сил обороны Украины.

Впоследствии стало известно, что на нефтебазе горит более 10 резервуаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мощный взрыв на нефтебазе в Ростовской области, на которой вторые сутки бушует пожар после удара БПЛА. ВИДЕО

Автор: 

пожар (5946) россия (95526)


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Топ комментарии
+22
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20.08.2024 12:44
+15
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20.08.2024 13:03
+13
Бігають, суєтяцця.
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20.08.2024 12:46
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Нічого страшного...
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20.08.2024 12:42 Ответить
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20.08.2024 13:03 Ответить
...цікава макака
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20.08.2024 13:04 Ответить
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20.08.2024 12:44 Ответить
Десятые сутки пылают станицы,
Поруччик Голицин, налейте вина.... !
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20.08.2024 12:55 Ответить
Порутчік Голіцин. добавте бензину, бе слабо палає, кацапська земля...
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20.08.2024 14:04 Ответить
фантастіш !!!!!!!!!!!!!!!!

.
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20.08.2024 18:57 Ответить
гори гори ясно щоби не загасло.
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20.08.2024 13:00 Ответить
Солн Нєфтяноє сіяніє.
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20.08.2024 12:45 Ответить
Красівоє !
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20.08.2024 12:59 Ответить
атмосфэрно!
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20.08.2024 14:03 Ответить
Бігають, суєтяцця.
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20.08.2024 12:46 Ответить
Просто відкрили опалювальний сезон чуть-чуть раніше
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20.08.2024 12:47 Ответить
Палають станиці
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20.08.2024 12:47 Ответить
Сходження благодатного вогню на пекельний мордор.
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20.08.2024 12:49 Ответить
..ой-ах!, як-таки "українця" Айвазовського не вистачає для відтворення на холсті прекрасної картини ********** "дев'ятий вал бпла"..
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20.08.2024 12:52 Ответить
Так підпалюйте слідуючу...
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20.08.2024 12:53 Ответить
Дуже шикарний улов!
Гори, гори ясно, поки не згасло!
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20.08.2024 12:55 Ответить
Там скоро буде Ородруїн)
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20.08.2024 12:57 Ответить
та какая ликвидация...пока все не выгорит, будут нюхать....
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20.08.2024 12:58 Ответить
Там триває не ліквідація пожежі, там триває ліквідація пального
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20.08.2024 13:00 Ответить
Судячи з усього - їм вистачає сил тільки на "відсікання" полум"я від тих танків які ще залишилися! У нас "резерви" - за кордоном А у них "закордону" нема!
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20.08.2024 13:54 Ответить
повно у них закордону. Лукашенко поможе, он алієв - новий друг.
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21.08.2024 02:08 Ответить
Перевалочна база для білоруської "горючки" - на Брянщині Тобто в межах досяжності наших "коршаків" А Алієв ще "не панятна" - чий "друг" Скоріш всього - сам собі!
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21.08.2024 02:59 Ответить
яка сумна новина
всім шампусіка!
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20.08.2024 13:04 Ответить
Ніт! Віскарика
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20.08.2024 14:06 Ответить
Эта база была заточенна под обслуживание орочьей армии.
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20.08.2024 13:11 Ответить
зато тенечек
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20.08.2024 13:18 Ответить
Атмосферная аномалия - или к грозе, или к граду...
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20.08.2024 13:18 Ответить
дурні кацапи-воно й само згорить
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20.08.2024 13:21 Ответить
Не пролететь над Пролетарским...
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20.08.2024 13:22 Ответить
Не розумію, чому ми не "допомагаємо" гасити? Там ппо, мабуть, давно втекла, якщо була. Треба по периметру додати.
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20.08.2024 13:25 Ответить
При пажари званить 01, к вам приедут... должны...
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20.08.2024 13:28 Ответить
Цікаво, а великі транспортні літаки ИЛ-76 дронами ще ніхто не пробував збивати:

Інформація для роздумів :

Caмοлeты будут зaпpaвлятьcя вοдοй в Ροcтοвe, лeтeть в Πpοлeтapcκ и cбpacывaть eё нa гοpящую нeфтeбaзу. Этο οбуcлοвлeнο cлишκοм бοльшим жapοм, из-зa κοтοpοгο пοжapныe мaшины нe мοгут пοдъexaть близκο κ οгню.
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20.08.2024 13:49 Ответить
А кацапи казали - "трава загорелась"!
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20.08.2024 13:55 Ответить
пора працювати Ефкам !!!

дістануть ?
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20.08.2024 18:58 Ответить
Нажаль, ні - 369 км від найближчого туди нашого Курахового.
Хоча... «класична» ракета повітря-повітря JASSM для Ф-16 саме із дальністю до 370 км. Може і влучити.
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20.08.2024 21:24 Ответить
Уявляю - як у "Пукіна" "пука" палає! Кримське угрупування залишилося без палива!
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21.08.2024 03:07 Ответить
Так, по ходу вчора, ближче до ночі, на тій нафтобазі в Пролєтарську вибухнула іще одна бочка. Пожежа й далі бушує на повну.
Пишуть, що вже вигоріла третина із загальної кількості 64 великих (вмісткістю 5000 тон) та 12 малих резервуарів. Дим від пожежі видно із космосу, шлейф тягнеться більш як на 60 км.
На цій базі було біля 2,5 млн. барелів нафтопродуктів, а їх загальна вартість за підрахунками журналіста The Wall Street Journal становить приблизно $200 млн, виходячи із внутрішніх гуртових російських цін на дизпаливо (близько $500 за тонну).

Ось, як ця база стратегічного резерву пітьми виглядала зверху до удару БПЛА по двох резервуарах 18.08.2024:

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21.08.2024 09:11 Ответить
ядирьна зима буде)))
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20.08.2024 14:02 Ответить
Гори гори ясно жеби не погасло )))))
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20.08.2024 16:27 Ответить
це у нас так уламок дрона впав? вдало!
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21.08.2024 02:09 Ответить
"Взвейтесь кострами, синие ночи!"
"Допалить" треба!
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21.08.2024 03:05 Ответить
 
 