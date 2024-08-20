Третьи сутки в Ростовской области не могут потушить пожар на нефтебазе. ВИДЕО
Уже третьи сутки в Ростовской области на нефтебазе "Кавказ" продолжается ликвидация пожара.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
"Площадь возгорания на предприятии в Пролетарске, атакованном беспилотниками 18 августа, достигла 10 тысяч квадратных метров. На месте работают более 500 пожарных", - говорится в сообщении.
На месте горит топливо, небо в районе пожара затянуло черным дымом.
Напомним, 18 августа нефтебаза "Кавказ" в Ростовской области была атакована беспилотниками Сил обороны Украины.
Впоследствии стало известно, что на нефтебазе горит более 10 резервуаров.
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Поруччик Голицин, налейте вина.... !
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СолнНєфтяноє сіяніє.
Гори, гори ясно, поки не згасло!
всім шампусіка!
Інформація для роздумів :
Caмοлeты будут зaпpaвлятьcя вοдοй в Ροcтοвe, лeтeть в Πpοлeтapcκ и cбpacывaть eё нa гοpящую нeфтeбaзу. Этο οбуcлοвлeнο cлишκοм бοльшим жapοм, из-зa κοтοpοгο пοжapныe мaшины нe мοгут пοдъexaть близκο κ οгню.
дістануть ?
Хоча... «класична» ракета повітря-повітря JASSM для Ф-16 саме із дальністю до 370 км. Може і влучити.
Пишуть, що вже вигоріла третина із загальної кількості 64 великих (вмісткістю 5000 тон) та 12 малих резервуарів. Дим від пожежі видно із космосу, шлейф тягнеться більш як на 60 км.
На цій базі було біля 2,5 млн. барелів нафтопродуктів, а їх загальна вартість за підрахунками журналіста The Wall Street Journal становить приблизно $200 млн, виходячи із внутрішніх гуртових російських цін на дизпаливо (близько $500 за тонну).
Ось, як ця база стратегічного резерву пітьми виглядала зверху до удару БПЛА по двох резервуарах 18.08.2024:
"Допалить" треба!