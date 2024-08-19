Новый спутниковый снимок пожара на нефтебазе "Кавказ" в Ростовской области РФ: горит более 10 резервуаров. ФОТО
Появился новый спутниковый снимок пожара на нефтебазе "Кавказ" в Ростовской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Более 10 цистерн с топливом охвачены огнем.
Напоминаем, на нефтебазе в Ростовской области РФ уже вторые сутки бушует пожар после атаки украинских беспилотников.
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+23 Андрей Моисеенко #582126
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https://t.me/kulgavysnayper/16413
Вірогідно, при пожежах на таких об'єктах спочатку ізолюють те, що горить, суто технологічними методами (перекриття трубопроводів, перекачка з ближніх танків в дальні тощо. І тільки потім починають гасити, якщо це взагалі можливо.
Схоже, гасять методом "ну, почекаємо, поки вигорить".
https://t.me/vchkogpu/50083
Очевидно, що будь-яка пожежа і будь-який удар дроном - це справа випадку. Наприклад, влучив в відкритий люк танка - танк вибухне, влучив в ящик активного захисту, який дивом не пропили танкісти - танку похєру на дрон. Так же і з тими нафтобазами. Можливо, дрон влучив в якийсь "перекачувальний вузол". Що спричинило фактичну неможливість ізолювати всі оті бочки, 10 штук, одна від одної і вогонь поступово поширився на всю ліву частину бази - на 10 бочок...
АЛЕ! Ударів було мінімум 2 (це було видно ще на вчорашніх фотках - 2 стовпи полум'я та диму на великій відстані один від одного). І другий - теж влучно та з великою вдачею прибув, схоже. Бо в 2й секції вже горить принаймні 2 бочки, але, можливо, третя вже вигоріла - на фото на її місці - справа зверху, дві маленьких цяточки жовтого!..
Бачу ще 12.
координати нафтобази
Що там з іншими 46 - хєр зна. Але димочок, думаю, з Ростову видно дуже добре.
Чверть - це овєрдохєра. ДУЖЕ пощастило хлопцям. Бо зазвичай реально вигоряють 1-2 з десятків, бо ці ж об'єкти теж не дурні будують, розраховують зазвичай на можливі пожежі...
Просто пощастило влучити в якийсь "важливий" вузол. Причому в 2 різних місця. Саме тому ми бачимо 19 палаючих бочок. Із 76 штук. Це овєрдохєра. Але якщо більшне не загориться - половина бази буде собі працювати через 1-2-3 дні.
А ще, я думаю, що кацапи порушили якісь технологічні нормативи експлуатації цієї бази. Так вигоряти, цілими секціями, навіть попри загоряння однієї з бочок в секції - не повинно б було.
Дим від пожежі вже видно з космосу, шлейф тягнеться на 60 км.
- И и что это за пустяки?
-Ну там на этой, на базе
- А шо там на базе?
- Кое что сгорело, сгорело но кое-что
- И шо там сгорело?
-Все
Райкин