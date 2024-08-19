Новий супутниковий знімок пожежі на нафтобазі "Кавказ" у Ростовській області РФ: горить понад 10 резервуарів. ФОТО

З'явився новий супутниковий знімок пожежі на нафтобазі "Кавказ" у Ростовській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Понад 10 цистерн з паливом охоплені вогнем.

Нагадуємо, на нафтобазі у Ростовській області РФ вже другу добу вирує пожежа після атаки українських безпілотників.

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