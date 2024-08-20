Третю добу у Ростовській області не можуть загасити пожежу на нафтобазі. ВIДЕО
Вже третю добу у Ростовській області на нафтобазі "Кавказ" триває ліквідація пожежі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.
"Площа загоряння на підприємстві в Пролетарську, атакованому безпілотниками 18 серпня, досягла 10 тисяч квадратних метрів. На місці працюють понад 500 пожежників", - йдеться в повідомленні.
На місці горить паливо, небо в районі пожежі затягнуло чорним димом.
Нагадаємо, 18 серпня нафтобазу "Кавказ" у Ростовській області було атаковано безпілотниками Сил оборони України.
Згодом стало відомо, що на нафтобазі горить понад 10 резервуарів.
Топ коментарі
+22 Юрий Хорошунов
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+15 saimansay
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+13 MausMike
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СолнНєфтяноє сіяніє.
Гори, гори ясно, поки не згасло!
всім шампусіка!
Інформація для роздумів :
Caмοлeты будут зaпpaвлятьcя вοдοй в Ροcтοвe, лeтeть в Πpοлeтapcκ и cбpacывaть eё нa гοpящую нeфтeбaзу. Этο οбуcлοвлeнο cлишκοм бοльшим жapοм, из-зa κοтοpοгο пοжapныe мaшины нe мοгут пοдъexaть близκο κ οгню.
дістануть ?
Хоча... «класична» ракета повітря-повітря JASSM для Ф-16 саме із дальністю до 370 км. Може і влучити.
Пишуть, що вже вигоріла третина із загальної кількості 64 великих (вмісткістю 5000 тон) та 12 малих резервуарів. Дим від пожежі видно із космосу, шлейф тягнеться більш як на 60 км.
На цій базі було біля 2,5 млн. барелів нафтопродуктів, а їх загальна вартість за підрахунками журналіста The Wall Street Journal становить приблизно $200 млн, виходячи із внутрішніх гуртових російських цін на дизпаливо (близько $500 за тонну).
Ось, як ця база стратегічного резерву пітьми виглядала зверху до удару БПЛА по двох резервуарах 18.08.2024:
"Допалить" треба!