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Третю добу у Ростовській області не можуть загасити пожежу на нафтобазі. ВIДЕО

Вже третю добу у Ростовській області на нафтобазі "Кавказ" триває ліквідація пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

"Площа загоряння на підприємстві в Пролетарську, атакованому безпілотниками 18 серпня, досягла 10 тисяч квадратних метрів. На місці працюють понад 500 пожежників", - йдеться в повідомленні.

На місці горить паливо, небо в районі пожежі затягнуло чорним димом.

скрин Ростовська область

Нагадаємо, 18 серпня нафтобазу "Кавказ" у Ростовській області було атаковано безпілотниками Сил оборони України. 

Згодом стало відомо, що на нафтобазі горить понад 10 резервуарів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потужний вибух на нафтобазі у Ростовській області, на якій другу добу вирує пожежа після удару БПЛА. ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4327) росія (65162)


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Топ коментарі
+22
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20.08.2024 12:44
+15
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20.08.2024 13:03
+13
Бігають, суєтяцця.
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20.08.2024 12:46
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20.08.2024 12:42 Відповісти
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20.08.2024 13:03 Відповісти
...цікава макака
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20.08.2024 13:04 Відповісти
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20.08.2024 12:44 Відповісти
Десятые сутки пылают станицы,
Поруччик Голицин, налейте вина.... !
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20.08.2024 12:55 Відповісти
Порутчік Голіцин. добавте бензину, бе слабо палає, кацапська земля...
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20.08.2024 14:04 Відповісти
фантастіш !!!!!!!!!!!!!!!!

.
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20.08.2024 18:57 Відповісти
гори гори ясно щоби не загасло.
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20.08.2024 13:00 Відповісти
Солн Нєфтяноє сіяніє.
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20.08.2024 12:45 Відповісти
Красівоє !
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20.08.2024 12:59 Відповісти
атмосфэрно!
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20.08.2024 14:03 Відповісти
Бігають, суєтяцця.
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20.08.2024 12:46 Відповісти
Просто відкрили опалювальний сезон чуть-чуть раніше
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20.08.2024 12:47 Відповісти
Палають станиці
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20.08.2024 12:47 Відповісти
Сходження благодатного вогню на пекельний мордор.
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20.08.2024 12:49 Відповісти
..ой-ах!, як-таки "українця" Айвазовського не вистачає для відтворення на холсті прекрасної картини ********** "дев'ятий вал бпла"..
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20.08.2024 12:52 Відповісти
Так підпалюйте слідуючу...
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20.08.2024 12:53 Відповісти
Дуже шикарний улов!
Гори, гори ясно, поки не згасло!
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20.08.2024 12:55 Відповісти
Там скоро буде Ородруїн)
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20.08.2024 12:57 Відповісти
та какая ликвидация...пока все не выгорит, будут нюхать....
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20.08.2024 12:58 Відповісти
Там триває не ліквідація пожежі, там триває ліквідація пального
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20.08.2024 13:00 Відповісти
Судячи з усього - їм вистачає сил тільки на "відсікання" полум"я від тих танків які ще залишилися! У нас "резерви" - за кордоном А у них "закордону" нема!
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20.08.2024 13:54 Відповісти
повно у них закордону. Лукашенко поможе, он алієв - новий друг.
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21.08.2024 02:08 Відповісти
Перевалочна база для білоруської "горючки" - на Брянщині Тобто в межах досяжності наших "коршаків" А Алієв ще "не панятна" - чий "друг" Скоріш всього - сам собі!
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21.08.2024 02:59 Відповісти
яка сумна новина
всім шампусіка!
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20.08.2024 13:04 Відповісти
Ніт! Віскарика
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20.08.2024 14:06 Відповісти
Эта база была заточенна под обслуживание орочьей армии.
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20.08.2024 13:11 Відповісти
зато тенечек
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20.08.2024 13:18 Відповісти
Атмосферная аномалия - или к грозе, или к граду...
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20.08.2024 13:18 Відповісти
дурні кацапи-воно й само згорить
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20.08.2024 13:21 Відповісти
Не пролететь над Пролетарским...
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20.08.2024 13:22 Відповісти
Не розумію, чому ми не "допомагаємо" гасити? Там ппо, мабуть, давно втекла, якщо була. Треба по периметру додати.
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20.08.2024 13:25 Відповісти
При пажари званить 01, к вам приедут... должны...
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20.08.2024 13:28 Відповісти
Цікаво, а великі транспортні літаки ИЛ-76 дронами ще ніхто не пробував збивати:

Інформація для роздумів :

Caмοлeты будут зaпpaвлятьcя вοдοй в Ροcтοвe, лeтeть в Πpοлeтapcκ и cбpacывaть eё нa гοpящую нeфтeбaзу. Этο οбуcлοвлeнο cлишκοм бοльшим жapοм, из-зa κοтοpοгο пοжapныe мaшины нe мοгут пοдъexaть близκο κ οгню.
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20.08.2024 13:49 Відповісти
А кацапи казали - "трава загорелась"!
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20.08.2024 13:55 Відповісти
пора працювати Ефкам !!!

дістануть ?
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20.08.2024 18:58 Відповісти
Нажаль, ні - 369 км від найближчого туди нашого Курахового.
Хоча... «класична» ракета повітря-повітря JASSM для Ф-16 саме із дальністю до 370 км. Може і влучити.
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20.08.2024 21:24 Відповісти
Уявляю - як у "Пукіна" "пука" палає! Кримське угрупування залишилося без палива!
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21.08.2024 03:07 Відповісти
Так, по ходу вчора, ближче до ночі, на тій нафтобазі в Пролєтарську вибухнула іще одна бочка. Пожежа й далі бушує на повну.
Пишуть, що вже вигоріла третина із загальної кількості 64 великих (вмісткістю 5000 тон) та 12 малих резервуарів. Дим від пожежі видно із космосу, шлейф тягнеться більш як на 60 км.
На цій базі було біля 2,5 млн. барелів нафтопродуктів, а їх загальна вартість за підрахунками журналіста The Wall Street Journal становить приблизно $200 млн, виходячи із внутрішніх гуртових російських цін на дизпаливо (близько $500 за тонну).

Ось, як ця база стратегічного резерву пітьми виглядала зверху до удару БПЛА по двох резервуарах 18.08.2024:

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21.08.2024 09:11 Відповісти
ядирьна зима буде)))
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20.08.2024 14:02 Відповісти
Гори гори ясно жеби не погасло )))))
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20.08.2024 16:27 Відповісти
це у нас так уламок дрона впав? вдало!
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21.08.2024 02:09 Відповісти
"Взвейтесь кострами, синие ночи!"
"Допалить" треба!
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21.08.2024 03:05 Відповісти
 
 