Третю добу у Ростовській області не можуть загасити пожежу на нафтобазі. ВIДЕО

Вже третю добу у Ростовській області на нафтобазі "Кавказ" триває ліквідація пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

"Площа загоряння на підприємстві в Пролетарську, атакованому безпілотниками 18 серпня, досягла 10 тисяч квадратних метрів. На місці працюють понад 500 пожежників", - йдеться в повідомленні.

На місці горить паливо, небо в районі пожежі затягнуло чорним димом.

Нагадаємо, 18 серпня нафтобазу "Кавказ" у Ростовській області було атаковано безпілотниками Сил оборони України.

Згодом стало відомо, що на нафтобазі горить понад 10 резервуарів.

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