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На нафтобазі, яка горить п’яту добу у Ростовській області РФ, пролунав новий вибух. ВIДЕО

На нафтобазі у Ростовській області пролунав новий вибух.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис із місця пожежі опублікований у соцмережах. Нафтобаза горить вже п'яту добу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Священники РПЦ "допомагають" гасити пожежу на нафтобазі у Ростовській області, яка горить четвертий день. ФОТО

Нагадаємо, 18 серпня нафтобазу "Кавказ" у Ростовській області було атаковано безпілотниками Сил оборони України.

Згодом стало відомо, що на нафтобазі горить понад 10 резервуарів.

Автор: 

пожежа (4322) росія (65129)


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Топ коментарі
+38
Ну,желаю чтоби всє...
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22.08.2024 11:25
+25
Супер !!! що згорить, то не зігниє ...
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22.08.2024 11:28
+25
Вже п'ятії сутки пилають станіци,
Поруччік Галіцин встєльку бухой...

😂👍
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22.08.2024 11:32
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На всі гроші горить - там вже дохера и пожарних піджарилось
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22.08.2024 11:23 Відповісти
Пишуть кацапи - "хмару диму видно з Ростова!" (а це - близько 40 км!)
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22.08.2024 11:55 Відповісти
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22.08.2024 12:09 Відповісти
Панове я в шоці - оце так вдало нафтобаза збила собою дрона!!!
Всього десь 60 танкерів там стоїть.
З них вже більше 20 вибухнуло.
З такими темпами - місяць горіти буде.
ГГГООООЙЙЙДАА!!!!
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22.08.2024 12:00 Відповісти
там 74 каністри на $200 млн.
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22.08.2024 12:21 Відповісти
Не "танкерів" "Танків"
Головне тепер - щоб вітер не помінявся! Цікаво - це так спеціально вдарили? Чи просто "випадковість"? Бо підпалили з того краю - звідки вітер дме Тепер базу всю затягло димом і пожежники туди бояться лізти - не видно нічого І температуру з полум"ям жене на них ТОму відсікти палаючі цистерни стіною води вони не можуть А полум"я з них прогріває сусідні цистерни От вони і вибухають одна за одною Треба "пафтарить"! Щоб швидше ВСЕ вигоріло От тоді й побачимо - як кацапи будуть забезпечувать своє південне угрупування пальним
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22.08.2024 12:24 Відповісти
Так, вітер дійсно дме в сторону цілих цистерн, що не може не радувати.
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22.08.2024 12:50 Відповісти
Головне щоб не встигли перекачати залишки палива по трубах, цим вони напевно зараз і займаються. Але ще треба знайти місце, куди перекачувати, можливо ешелонами тягають, ще би по них влупити )
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22.08.2024 12:54 Відповісти
Щоб перекачати паливо хоч кудись, потрібно спочатку відповідні засувки відкрутити і насоси увімкнути. А там таке пекло, що навіть у захисному костюмі не підлізеш. Тож вигорить усе!
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22.08.2024 14:00 Відповісти
Дай би бог, але ******* заслонки вже давно керуються дистанційно.
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22.08.2024 14:07 Відповісти
паРашка і ******* заслінки з ДУ - це не сумісні речі. До того ж вони в п'ятеро дорожчі від звичайних і + витрати на монтаж дротів, на щити керування... Їхні жлоби нічим від наших не відрізняються.
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23.08.2024 12:49 Відповісти
Та там така температура, що вся ізоляція на дротах поплавилась, ущільнювачі згорілі, тож нічим качати!
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22.08.2024 17:24 Відповісти
В цій ситуації схоже є криворукість проектувальників нафтобази.
Видно високу щільність при встановлені танків,
відсутність між танками протипожежних перегороджень,
не здивуюсь коли самі танки не з подвійними стінками - а з однією - можливо навіть пластиковою
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22.08.2024 15:11 Відповісти
Не був - тому не знаю Я дивуюся - чому наші ще нафтобазу в Феодосії не рознесли Вона - на схилі розташована А під нею - ПОРТ!
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22.08.2024 15:47 Відповісти
Коли була Революцiя, палали шини на Майданi, вiтер весь час нic дим вiд палаючих шин на беркутню...Нiчого в життi просто так не бывае...
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22.08.2024 16:08 Відповісти
Ну,желаю чтоби всє...
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22.08.2024 11:25 Відповісти
СлЮшай, а хАрашо гАріт...
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22.08.2024 12:11 Відповісти
Супер !!! що згорить, то не зігниє ...
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22.08.2024 11:28 Відповісти
Вже п'ятії сутки пилають станіци,
Поруччік Галіцин встєльку бухой...

😂👍
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22.08.2024 11:32 Відповісти
і попи гундяйські НЕ допомогли.

Господь Б..г серйозно образився на козлорилих свинособак !

😂👍
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22.08.2024 11:35 Відповісти
***** согрішило вчора - коран у кадирки цілувало
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22.08.2024 12:27 Відповісти
На днях ще про пожежі на Камчатці писали. Хай все горить
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22.08.2024 17:43 Відповісти
Это было на вчерашний вечер

На нефтебазе в Ростовской области, которая горит уже 4 дня, взорвалась ещё одна цистерна. Обстановка на данный момент:

▪️14 цистерн полностью уничтожены;
▪️4 - частично уничтожено;
▪️44 - состояние неизвестно;
▪️16 - пока целые.
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22.08.2024 11:34 Відповісти
що таке "44 состояніє нєізвєстно"?
вони хоч є в налічіє?
😂👍
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22.08.2024 11:37 Відповісти
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22.08.2024 11:41 Відповісти
будагє саме зараз варто було б ще раз бомбанути цю катастрофу.
ППО зараз у них там ніяке
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22.08.2024 11:51 Відповісти
Там нема 44 цистерни . Дядя тобі що двоїться .
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22.08.2024 11:56 Відповісти
загалом там 76 резервуарів. Звісно, не всі заповнені, і не всі в експлуатації.
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22.08.2024 12:09 Відповісти
нарахував 60
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22.08.2024 15:16 Відповісти
три рази по 14 плюс 16+2+8+8=76
А - арифметика.
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22.08.2024 17:37 Відповісти
Горит главная база снабжения орочьей армии,теперь у них только один выход отбирать топливо у местных аграриев и гражданских.
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22.08.2024 11:35 Відповісти
літаки то хоч і кацапські, але не кірогази - до них жижа з тракторів не підійде, там особливі присадки та насадки
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22.08.2024 16:48 Відповісти
там сгорело больше 20 резервуаров из 74, и руснявые ТГ пишут что тушить бесполезно пока не выгорит
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22.08.2024 11:36 Відповісти
Вітерець допомогає - низько стелить вогонь і сусідні каністри нагріваються - як раз у той бік шо надо.
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22.08.2024 11:37 Відповісти
Господи допоможи!
Господи допоможи!
Господи допоможи!

Ще й "Отче наш" сорок раз прочитаю, аби роки без бензину залишились

😂👍
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22.08.2024 11:55 Відповісти
орки
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22.08.2024 11:58 Відповісти
Та й на роки теж!
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22.08.2024 17:28 Відповісти
Буданов ВСІ вентилятори у Суджі включив в напрямку нефтебази...
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22.08.2024 12:10 Відповісти
Кажуть,що від цього блогера навіть приховали підготовку до Курської операції, щоб воно своїм язиком не розпатякало в черговому відосіку. Це начальник розвідки, на секундочку.
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22.08.2024 12:52 Відповісти
+ 100 ! розвідкою займалась армійська розвідка
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22.08.2024 16:50 Відповісти
Дякую Богу за попутний вітер.
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22.08.2024 13:10 Відповісти
шашлик з мацкалєй
і димок освіжає
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22.08.2024 11:41 Відповісти
Пожежа великої якості. Не всі так можуть.
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22.08.2024 11:42 Відповісти
Може чимось допомогти?
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22.08.2024 11:48 Відповісти
Щирою молитвою за ЗСУ та погибель років !

Вона нашим хлопцям не завадить...
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22.08.2024 11:57 Відповісти
Треба бити по периметру! Чому досі не додали?
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22.08.2024 14:04 Відповісти
Сподіваюсь, і вітер в сторону каціпії...
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22.08.2024 11:48 Відповісти
вітер поки що куди треба - на захід
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22.08.2024 12:05 Відповісти
рассися в перде.
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22.08.2024 11:49 Відповісти
И это они собрались с натой воевать?
****, прилетел "невідомий добрий дрон", не ракета, а дрон. С 5-10 кг взрывчатки и нефтебаза огромная полыхает уже почти неделю.
А теперь представьте если бы прилетела сначала ракета с осколочными, изрешетила туеву хучу ёмкостей, а следующая бы с подрывом. Взрыв в ливанском порту показался бы шалостью.
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22.08.2024 11:57 Відповісти
насправді там була б\ч дронів 60-70 кг.
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22.08.2024 12:12 Відповісти
Буду полагатися на ваші слова, я далекий від ціх тонкощів. Але кожною вільною гривнею долучаюсь до цієї божої справи.
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22.08.2024 16:07 Відповісти
зараз покладатись на слова аноніма на форумі не дуже розумно, бо багато хто читає російські тєлеграми та іншу кацапську *****, а потім навмисно або не навмисно несе це сюди.
А щодо дронів, то не секрет, що на такі цілі та відстані зазвичай літає "Лютий". Його ТТХ загальновідомі, і якщо він летить на невелику відстань, то вага йог б\ч досягає до 75 кілограмів.
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22.08.2024 17:28 Відповісти
Так чи інакше, але ціна його дай Бог аби $100 тисяч була, і то по максимуму!
І хай навіть їх там 20 летіло.
А збитків вже щонайменше на $200 млн!
І це я вже мовчу про дефіцит палива принаймі на декілька найближчих місяців.
Коротше кажучи - це реально влучання, яке увійде в історію!
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22.08.2024 17:37 Відповісти
ну, 20 туди не летіло, і навіть десять не летіло. Максимум п'ять. Не стану зараз шукати, але була інфа, що було два влучання. Самий небезпечний відтинок польоту - фронтові теріторії, де є засоби ППО. Головне - облетіти Ростов північніше, а там на південь через Дон у кацапів вже нічого нема, крім стрілковки. З Єйска або Пр.-Ахтарська можно встигнути підняти борт на перехват, але по перше - його треба мати в стані готового до бойового вильоту, а по друге - побачити БРЛС таку ціль з ЕПР менше 0,1 метра квадратного на фоні землі - вкрай нетривіальна задача.
Щодо вартості БПЛА, то навіть з досконалим GPS, гарною інерційною системою, якісною опто-електронною станцією з бібліотекою 3D-зобрадень земної поверхні, хай з усім цим коштує 150 тисяч євро, то все одно це дешевше, ніж одна ракета комплексу ППО малого радіуса дії.
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22.08.2024 18:04 Відповісти
Ну - влучають же не всі запущені - деякі втрачаються по дорозі.
Тому і написав "Хай навіть 20 летіло...!"
В любому випадку - це овервигідний удар!
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22.08.2024 18:11 Відповісти
більше десятка зазвичай вилітають на добре захищену ППО ціль, як це було з ударом по АБ Морозовськ чи Ліпецьк-2, куди дійсно вилітали два десятки+ дронів, бо на АБ об'єкти (як то склади ПММ та авіаозброєння, літаки на пероні та КДП) знаходяться на великій відстані один від одного.
А НБ достатня проста ціль для ураження - стандартний резервуар має діаметр 20 метрів, і знаходиться на відстані 20 метрів від інших резервуарів. Евакуювати неуражені резервуари неможливо. І тут головне щоби дрон з фугасною б\ч попав у кровлю резервуара, пробив її, і зруйнував вибухом оболонку під кровлею. Тому два чи три дрони для НБ більш ніж достатньо. Не виключено, що в даному випадку ще така ж кількість була збита у прикордонні ростовської області.
З урахуванням знищеного сьогодні у порту "Кавказ" парома "Conro Trader", по паливній логістиці нанесений відчутний удар, бо ПММ по керченському мосту не возять.
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22.08.2024 20:15 Відповісти
Для мордора підходящий пейзаж.
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22.08.2024 11:58 Відповісти
Сколько можно гореть?!! У меня поп-корн заканчивается!!!
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22.08.2024 11:59 Відповісти
бери пиво і чіпси - там https://www.google.com.ua/maps/place/48%C2%B038 АБ Мариновка сьогодні зранку детонує.
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22.08.2024 12:17 Відповісти
трям, трям, ля-ля-ля!!!
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22.08.2024 12:00 Відповісти
https://t.me/voynareal/96658 Відео вибуху
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22.08.2024 12:00 Відповісти
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22.08.2024 12:28 Відповісти
А мені нравиця як воно горить, всі кругом бігають, метушаться!
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22.08.2024 12:50 Відповісти
О-хо-хо ! А ми все думаємо, чому так потепліло ! Ось і причина парникового ефекту - 2,5 роки війни.
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22.08.2024 15:19 Відповісти
а шо такоє шо случілось
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22.08.2024 17:26 Відповісти
 
 