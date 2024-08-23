Дрони знову атакували нафтобазу у Ростовській області РФ, яка палає шосту добу, - росЗМІ. ВIДЕО

Українські безпілотники атакували нафтобазу в Пролетарську Ростовської області РФ, яку не можуть загасити вже кілька днів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

За даними BAZA, безпілотник спробував атакувати територію нафтобази близько 5 ранку.

За попередніми даними, внаслідок падіння дрона ніхто не постраждав.

Пожежа на нафтобазі почалася вранці 18 серпня. Наразі загоряння локалізувати не вдалося. Також існує загроза поширення вогню на резервуари з гасом.

Водночас офіційної інформації про нову спробу атаки поки що немає, додає росЗМІ.

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Нагадаємо, 18 серпня нафтобазу "Кавказ" у Ростовській області було атакованобезпілотниками Сил оборони України.

Згодом стало відомо, що на нафтобазі горить понад 10 резервуарів.