Дрони знову атакували нафтобазу у Ростовській області РФ, яка палає шосту добу, - росЗМІ. ВIДЕО
Українські безпілотники атакували нафтобазу в Пролетарську Ростовської області РФ, яку не можуть загасити вже кілька днів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.
За даними BAZA, безпілотник спробував атакувати територію нафтобази близько 5 ранку.
За попередніми даними, внаслідок падіння дрона ніхто не постраждав.
Пожежа на нафтобазі почалася вранці 18 серпня. Наразі загоряння локалізувати не вдалося. Також існує загроза поширення вогню на резервуари з гасом.
Водночас офіційної інформації про нову спробу атаки поки що немає, додає росЗМІ.
Нагадаємо, 18 серпня нафтобазу "Кавказ" у Ростовській області було атакованобезпілотниками Сил оборони України.
Згодом стало відомо, що на нафтобазі горить понад 10 резервуарів.
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А що ви пропонуєте за припинення демілітарізації та денацифікації засрашки? Одразу кажу - повернення українських територій та курської області буде мало. Репарації та контрибуції будуть прив'язані до розміру ВВП. і триватимуть принаймні 50 років.
Цензор - не означає всі новини, тут більше пишуть про Тису, ТЦК та малолітніх довбойобів, які палять авто та релєйні шафи. Ну і ще передруковують американські жовті помийки.
Спробуйте читати ще щось.
https://defence-ua.com/army_and_war/strategichnij_tajemnij_gudok_scho_tse_za_tsentr_radiotehnichnoji_rozvidki_pid_moskvoju_atakuvala_ukrajina-16381.html
Місцеві так голосно півроку тому волали: ZамєрZаєм! ZамєрZаєм!,
що карма їх накрила, нехай гріються. Вже кілька днів мають таку унікальну та халявну нагоду.
Это сколько жизней они этим спасли!!! Не говоря про технику.
пьілают станицьігорит нефтебаза..."
То й скиглять дончаны:"долой та война".
Знайомую пестнь, про оте ла-ла-ла.
С ноготок , карлик -он, мелюзга
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла
Тут за одно только название положено прилетать 😬😁