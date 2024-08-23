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Дрони знову атакували нафтобазу у Ростовській області РФ, яка палає шосту добу, - росЗМІ. ВIДЕО

Українські безпілотники атакували нафтобазу в Пролетарську Ростовської області РФ, яку не можуть загасити вже кілька днів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

За даними BAZA, безпілотник спробував атакувати територію нафтобази близько 5 ранку.

За попередніми даними, внаслідок падіння дрона ніхто не постраждав.

Пожежа на нафтобазі почалася вранці 18 серпня. Наразі загоряння локалізувати не вдалося. Також існує загроза поширення вогню на резервуари з гасом.

Водночас офіційної інформації про нову спробу атаки поки що немає, додає росЗМІ.

Дрони знову атакували нафтобазу у Ростовській області РФ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На нафтобазі, яка горить п’яту добу у Ростовській області РФ, пролунав новий вибух. ВIДЕО

Нагадаємо, 18 серпня нафтобазу "Кавказ" у Ростовській області було атакованобезпілотниками Сил оборони України.

Згодом стало відомо, що на нафтобазі горить понад 10 резервуарів.

Автор: 

пожежа (4325) росія (65129) дрони (4690)


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Топ коментарі
+33
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23.08.2024 09:31
+30
Треба повторити. Щоб вже ВСЕ згоріло до біса...
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23.08.2024 09:31
+18
там велика НБ, і від епіцентру пожежі до крайніх резервуарі майже п'ятсот метрів, і з них зараз можуть викачувати паливо. Ну і пожежників теж треба тримати в тонусі, щоб вони там не дуже потягом єлозили, і не заважали горіти. Бо там свята ще вистачить на пару тижнів.
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23.08.2024 09:50
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Треба повторити. Щоб вже ВСЕ згоріло до біса...
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23.08.2024 09:31 Відповісти
Правда ваша, бо там нищаки тока начинаются, самолетное топливо.
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23.08.2024 09:35 Відповісти
Піддали жару?
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23.08.2024 09:31 Відповісти
"Плеснули керосинчику!"
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23.08.2024 09:40 Відповісти
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23.08.2024 10:01 Відповісти
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23.08.2024 09:31 Відповісти
Шо їм козломордним , стррьомно ?!!!🤣
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23.08.2024 09:36 Відповісти
С хєра перемовини? А я думав, що це війна до останнього кацапа!

А що ви пропонуєте за припинення демілітарізації та денацифікації засрашки? Одразу кажу - повернення українських територій та курської області буде мало. Репарації та контрибуції будуть прив'язані до розміру ВВП. і триватимуть принаймні 50 років.
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23.08.2024 10:05 Відповісти
гори гори ясно що-би не погасло .
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23.08.2024 09:32 Відповісти
так і буде !!! https://youtu.be/kdKJsTVoy7k?t=28 Вогонь вже добирається до авіа-керосіну, якщо рване то буде вибух співнставний з вибухом тактичної ядерної боєголовки ...
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23.08.2024 10:19 Відповісти
Это же был пожарный дрон, он хотел помочь!
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23.08.2024 09:32 Відповісти
А навіщо атакувати те що вже атаковане та не згасає? Тільки дрони перевели
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23.08.2024 09:35 Відповісти
А щироким фронтом огонь - как-то поспокойней.
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23.08.2024 09:36 Відповісти
контролька
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23.08.2024 09:39 Відповісти
По той площади нужно ежедневно уймищу контролек, мож под землю перейдет,да рвонет так, шо с того места останутся тока рожки да ножки.
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23.08.2024 09:44 Відповісти
там велика НБ, і від епіцентру пожежі до крайніх резервуарі майже п'ятсот метрів, і з них зараз можуть викачувати паливо. Ну і пожежників теж треба тримати в тонусі, щоб вони там не дуже потягом єлозили, і не заважали горіти. Бо там свята ще вистачить на пару тижнів.
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23.08.2024 09:50 Відповісти
А там з вiдео в мережах i так видко, як тi пожежники драпають вiд палаючих та вибухаючих цистерн на пожежогасильнiй машинi, матюкаються, ще й товаришiв полишили в зонi ураження вогнем, бо iхнi своiх "не полишають" в бiдi.
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23.08.2024 09:57 Відповісти
пожежогасильним машинам там поки що робити нічого, бо від температури ********** шини і лопається скло на машинах. Вони зараз теплі бутерброди їдять за кілометр в полі, бо за це надбавка іде, нібито вони безпрерівно п'яту добу гасять пожежу.
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23.08.2024 10:07 Відповісти
Перепрошую, уточнення. Вони стверджують, що своїх не залишають, але ніколи не казали, що не залишають саме в біді.
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23.08.2024 10:21 Відповісти
Там десь ще на віддалі стоять цистерни, огонь з основної частини може і не перекинутись, тому допомогли.
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23.08.2024 12:39 Відповісти
Там написано ніхто не постраждав, але як орки так і їх збіжжя є НІЩО. Так що дрон зробив свою справу
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23.08.2024 09:35 Відповісти
Нормально,щодня б так.Особливо по москвабаду треба.Очищуючого,дезинфікуючого вогню.Інакше кацапська інфекція не лікується
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23.08.2024 09:35 Відповісти
по масквабаду доречі вчора було. Прилетіло по 309-му ЦРПУ головного розвідувального управлєнія в Сєртякіно.
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23.08.2024 09:57 Відповісти
Вот скажите, тока без бэ, где вы научилиь так зненацька елей на душу лить?
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23.08.2024 10:08 Відповісти
на платних курсах у Центрі інформаційно-психологічних операцій.
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23.08.2024 10:14 Відповісти
Так с вами опасно общаться(врагам), ваша контора - цэ ж калька на просоветско-геббельсовскую пропаганду, тока в нашу пользу...
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23.08.2024 12:01 Відповісти
ви у поняття "пропаганда" вже заздалегідь вкладаєте негативну коннотацію. А це помилка.
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23.08.2024 12:06 Відповісти
Все, що на нашу користь - це позитив... ЗЫ... до речi iндiйський бог Сканда дозволяе красти , при однiй умовi , якщо це йде на користь сiм`i.
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23.08.2024 12:12 Відповісти
я і раніше підозрював, що між кацапами та індусами є якійсь звязок.
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23.08.2024 12:16 Відповісти
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23.08.2024 13:00 Відповісти
Якийсь там зв`язок, а такий, - колись з наших територiй Днепро-донецк сепарнули те кто ушел строить Аркаим, а потом ушли в индие-иран-пенджаб. сепарнувшие мутировали аллельно до Z94, тобто стали чистыми азиатами. Мы же, автохтоны наших теренiв, мутировали до Z280-283 - чистые европейцы. А те сепарки(Z94) оказались предками индусо-иранце-кхмеро-пенджабцев, и тюрко-татар.. а те после джи-ги-джиги с вятичами сваяли кацапов. Та й то еще не страшно, бо над теми вятичами надругались и ворюги варяго-викинги с монголоидо-утигами. В итоге получился по соседству неадекватный дыкун.
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23.08.2024 13:28 Відповісти
А звідки інфа???
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23.08.2024 10:16 Відповісти
з українського сегменту інтернета.
Цензор - не означає всі новини, тут більше пишуть про Тису, ТЦК та малолітніх довбойобів, які палять авто та релєйні шафи. Ну і ще передруковують американські жовті помийки.
Спробуйте читати ще щось.
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23.08.2024 10:23 Відповісти
Дякую,пробую.Але тут найцінніше є,форум,і можна дізнатись про цікаві речі від дописувачів.
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23.08.2024 11:52 Відповісти
ну і дописувачі тут теж різні бувають. Тому без певного критичного щеплення перебування тут може бути небезпечним.
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23.08.2024 12:01 Відповісти
Розумію,тому завжди перевіряю інфу
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23.08.2024 13:30 Відповісти
https://focus.ua/uk/digital/664507-udar-ukrajini-po-centru-radiotehnichnoji-rozvidki-v-rf-detali

https://defence-ua.com/army_and_war/strategichnij_tajemnij_gudok_scho_tse_za_tsentr_radiotehnichnoji_rozvidki_pid_moskvoju_atakuvala_ukrajina-16381.html
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23.08.2024 10:33 Відповісти
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23.08.2024 09:38 Відповісти
Сначала разбор завалов проведите!
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23.08.2024 09:52 Відповісти
її треба атакувати дронами через день. Хай туди ППО підтягують ненадовго. Думаю через пару тижнів все вигорить, і ППО можно буде везти до наступної https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B023 нафтобази у Покровському Некліновського району, або на https://www.google.com/maps/place/48%C2%B008 нафтобазу Ліховская у Камєнск-Шахтінську. Туди ще не прилітало.
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23.08.2024 09:42 Відповісти
"Никто не пострадал", бо всі з'їбались з тієї нафтобази ще 5 днів тому. Тут кацапи не збрехали...
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23.08.2024 09:42 Відповісти
не зовсім так - там трохи згорів пожежний потяг.
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23.08.2024 09:59 Відповісти
Керосін? Ну це буде щось на кшталт вибуху ТЯЗ, про який так мріє кацапня. Насолоджуємося. Лапті Аладіна -ще попкорну. 🍿
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23.08.2024 09:44 Відповісти
Разумный дорон! Попытался атаковать - не получилось? Отступил. Пятые сутки уже кацапню кошмарит!!!
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23.08.2024 09:46 Відповісти
Авмационный керосин надо допалить. Он поинтересней солярки гореть будет.
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23.08.2024 09:47 Відповісти
Та й ватальотам менше палива залишиться
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23.08.2024 10:18 Відповісти
Думаю, то кармічне.
Місцеві так голосно півроку тому волали: ZамєрZаєм! ZамєрZаєм!,
що карма їх накрила, нехай гріються. Вже кілька днів мають таку унікальну та халявну нагоду.
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23.08.2024 09:55 Відповісти
Схоже на арабську скороговрку, мовляв ZаiмZахер, дык, и нанефть в Саудии говорят по-нашему - НАФТА.
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23.08.2024 10:02 Відповісти
А кацапи цiеi зими , sure, буду*т замерзати, прiсь ейбочки.
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23.08.2024 10:04 Відповісти
Тільки так)Добивати.
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23.08.2024 10:05 Відповісти
грійтесь поки тепло
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23.08.2024 10:08 Відповісти
Нафтобаза Пролетарськ потерпає від пожежі протягом 325 серій.
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23.08.2024 10:12 Відповісти
Дрони розплавилися на підльоті. Треба ракети.
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23.08.2024 10:24 Відповісти
Тушение пожаров взрывом. Есть такая технология
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23.08.2024 10:30 Відповісти
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23.08.2024 11:01 Відповісти
Чого хороводи не водите? 2га Масляніца від ЗСУ безкоштво
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23.08.2024 10:49 Відповісти
Операторам дронов, которые 18 августа попали по этой нефтебазе, присвоить звание "Героя Украины".
Это сколько жизней они этим спасли!!! Не говоря про технику.
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23.08.2024 10:56 Відповісти
рыжий ******** в мавзолее в гробу кувыркается от такого пионерского костра!радуйтесь ваньки!
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23.08.2024 10:58 Відповісти

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23.08.2024 11:05 Відповісти
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23.08.2024 11:30 Відповісти
дощ ТАКЕ не загасить...
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23.08.2024 11:48 Відповісти
Горбатого не лепите... Где пляшущий скунсик с тросточкой, мол, одесситка,- вон она какая?
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23.08.2024 12:06 Відповісти
Пороблена...
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23.08.2024 11:33 Відповісти
"четвертьіе сутки пьілают станицьі горит нефтебаза..."
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23.08.2024 12:09 Відповісти
...четвертые сутки горит нефтебаза,
То й скиглять дончаны:"долой та война".
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23.08.2024 12:19 Відповісти
Cпiвають кацапи для пынi веселу,
Знайомую пестнь, про оте ла-ла-ла.
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23.08.2024 12:23 Відповісти
Бравый он, а по сути - плешивый,
С ноготок , карлик -он, мелюзга
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла
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23.08.2024 12:28 Відповісти
"в Пролетарске"

Тут за одно только название положено прилетать 😬😁
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23.08.2024 19:06 Відповісти
 
 