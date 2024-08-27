Найбільший НПЗ Росії зупинив майже половину своїх потужностей внаслідок вибуху

Вибух на Омському нафтопереробному заводі вивів з ладу майже половину потужностей підприємства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times із посиланням на Reuters.

Джерело, знайоме із ситуацією, розповіло, що внаслідок інциденту зазнала пошкоджень і була зупинена установка первинної переробки нафти АВТ-11 - найпродуктивніша на заводі.

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Установка АВТ-11, яку запустили у 2023 році, переробляє на рік 8,4 млн тонн нафти та 1,2 млн тонн газового конденсату і забезпечує 41% потужності Омського НПЗ. Завод є найбільшим у Росії та виробляє приблизно десяту частину всього палива в країні.

За словами джерел Reuters, припинення переробки нафти на АВТ-11 може призвести до повної зупинки гідрокрекінгу на Омському НПЗ.

Другу за продуктивністю на Омському НПЗ первинну установку – АВТ-10 (8,6 мільйона тонн на рік, 37% потужності НПЗ) – раніше зупиняли через пожежу 1 серпня. На час її простою, пише видання, НПЗ повертав у роботу деякі старі первинні установки.

Пресслужба заводу повідомила, що підприємство працює у "штатному" режимі, займання обладнання "повністю локалізовано". Інцидент не вплине на виробничу програму, оскільки "план з переробки буде виконаний за рахунок додаткових переробних потужностей підприємства". Внаслідок вибуху та пожежі на заводі одна людина загинула, семеро постраждали.

26 серпня повідомлялось, що на Омському НПЗ пролунав вибух та виникла пожежа.

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