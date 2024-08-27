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Новини Війна
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Найбільший НПЗ Росії зупинив майже половину своїх потужностей внаслідок вибуху

Вибух на Омському НПЗ

Вибух на Омському нафтопереробному заводі вивів з ладу майже половину потужностей підприємства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times із посиланням на Reuters.

Джерело, знайоме із ситуацією, розповіло, що внаслідок інциденту зазнала пошкоджень і була зупинена установка первинної переробки нафти АВТ-11 - найпродуктивніша на заводі. 

Читайте: Безпілотники атакували найбільший НПЗ Центральної Росії. Це втретє за пів року

Установка АВТ-11, яку запустили у 2023 році, переробляє на рік 8,4 млн тонн нафти та 1,2 млн тонн газового конденсату і забезпечує 41% потужності Омського НПЗ. Завод є найбільшим у Росії та виробляє приблизно десяту частину всього палива в країні.

За словами джерел Reuters, припинення переробки нафти на АВТ-11 може призвести до повної зупинки гідрокрекінгу на Омському НПЗ.

Другу за продуктивністю на Омському НПЗ первинну установку – АВТ-10 (8,6 мільйона тонн на рік, 37% потужності НПЗ) – раніше зупиняли через пожежу 1 серпня. На час її простою, пише видання, НПЗ повертав у роботу деякі старі первинні установки.

Пресслужба заводу повідомила, що підприємство працює у "штатному" режимі, займання обладнання "повністю локалізовано". Інцидент не вплине на виробничу програму, оскільки "план з переробки буде виконаний за рахунок додаткових переробних потужностей підприємства". Внаслідок вибуху та пожежі на заводі одна людина загинула, семеро постраждали.

26 серпня повідомлялось, що на Омському НПЗ пролунав вибух та виникла пожежа.

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Автор: 

НПЗ (587) росія (64969)


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Якщо після вчорашнього ракетного поносу, на паРаші залишиться хоч один працюючий нпз, Гундос з будангою і сирком мають йти з посад.
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27.08.2024 10:25 Відповісти
дитячий садок
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27.08.2024 10:32 Відповісти
До Омська ніякий дрон ні з України ні з Курщини не долетить.
Явно працювали диверсанти в росії.
фсб-бортніков та полкан-лілфпутін повинні піти з посад ще після Крокуса...
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27.08.2024 15:21 Відповісти
Після цієї "потужної" промови, ви ніжкою суворо не забули тупнути?
Повірте, це просто смішно виглядає.....
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27.08.2024 10:33 Відповісти
Між іншим, русня через свій ТаймЗє зливає інфу, що їм на посаді т.в.о Президента більш вигідний Стефанчук, як набагато більш керована фігура.
І дійсно, за Конституцією на посаду спікера призначає ВРУ (читай, аппаратчікі), тобто якщо буде якось не так себе поводити, легко замінити на умовного дмитрука.
З зєлєй такий трюк не пройде.
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27.08.2024 10:51 Відповісти
Дрончиками зруйнувати НПЗ?
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27.08.2024 13:25 Відповісти
Срочно повторить по АВТ-10.
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27.08.2024 11:02 Відповісти
Пора в догонку кількома "паляницями" влупити!
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27.08.2024 14:42 Відповісти
 
 