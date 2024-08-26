В російському Омську пролунав вибух на НПЗ: Виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТО
На Омському нафтопереробному заводі пролунав вибух.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.
Попередньо, вибухнула установка АВТ-11. Там виникла пожежа.
Місцеві заявили, що перед пожежею пролунав гучний вибух. З установки АВТ-11, яка призначена для поділу нафти на фракції та подальшої їхньої переробки, йде вогонь. Площа пожежі - 1000 квадратних метрів.
Топ коментарі
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Омский нефтеперерабатывающий завод, основанный в 1955 году, мощностью 22 млн тонн нефти в год - крупнейший в России.
- а у пєтропавловскє-камчатском- полночь
Взрыв, прогремевший в понедельник, на Омском нефтеперерабатывающем заводе, вывел из строя почти половину его мощностей предприятия, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, в результате инцидента получила повреждения и была остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-11 - наиболее производительная на заводе.
Пресс-служба завода сообщила, что предприятие работает в «штатном» режиме, возгорание оборудования «полностью локализовано». Инцидент не повлияет на производственную программу, поскольку «план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия», подчеркнули в пресс-службе. В результате взрыва и пожара на заводе один человек погиб, семеро пострадали.
За январь-май выпуск бензина в России, по данным Росстата, упал на 20%, а дизельного топлива - на 11% по сравнению с уровнями конца декабря. В начале июня российские власти засекретили статистику по выпуску топлива, ссылаясь на санкции и угрозу «манипуляций» рынком.
https://www.moscowtimes.ru/2024/08/26/krupneishii-npz-rossii-ostanovil-pochti-polovinu-moschnostei-posle-vzriva-a140343