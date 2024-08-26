В російському Омську пролунав вибух на НПЗ: Виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТО

На Омському нафтопереробному заводі пролунав вибух.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.

Попередньо, вибухнула установка АВТ-11. Там виникла пожежа.

Місцеві заявили, що перед пожежею пролунав гучний вибух. З установки АВТ-11, яка призначена для поділу нафти на фракції та подальшої їхньої переробки, йде вогонь. Площа пожежі - 1000 квадратних метрів.

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