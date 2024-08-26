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В російському Омську пролунав вибух на НПЗ: Виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТО

На Омському нафтопереробному заводі пролунав вибух. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.

Попередньо, вибухнула установка АВТ-11. Там виникла пожежа.

Місцеві заявили, що перед пожежею пролунав гучний вибух. З установки АВТ-11, яка призначена для поділу нафти на фракції та подальшої їхньої переробки, йде вогонь. Площа пожежі - 1000 квадратних метрів.

Читайте: Пожежа на нафтобазі у Ростовській області РФ: на 8 добу виник новий осередок вогню. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

На Омському НПЗ пролунав вибух, виникла пожежа
На Омському НПЗ пролунав вибух, виникла пожежа

Автор: 

НПЗ (588) пожежа (4325) росія (65146)


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Топ коментарі
+18
вже пора припиняти різні сантименти, це війна, треба методично винищувати всі нафто-переробні потужності рашкі...
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26.08.2024 12:40
+15
Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.
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26.08.2024 12:39
+14
СПОДІВАЮСЯ ЦЕ ДНІВ НА ДЕСЯТЬ...
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26.08.2024 12:37
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Знову "хахли"? Так ми скоро і до Хайшеньвею доберемося!
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26.08.2024 12:35 Відповісти
Треба срочно "молєбєн" провести.
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26.08.2024 12:37 Відповісти
СПОДІВАЮСЯ ЦЕ ДНІВ НА ДЕСЯТЬ...
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26.08.2024 12:37 Відповісти
Скрєпнєнько. На освітленні ночером зекономлять. Щоб вони взимку й на опаленні так економили!
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26.08.2024 12:37 Відповісти
Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.
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26.08.2024 12:39 Відповісти
«Полтавський палій» або «Мені нравиться, як воно горить…»
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26.08.2024 20:29 Відповісти
Далековато для дронов будет...
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26.08.2024 12:40 Відповісти
Расстояние по прямой - 2544 км.
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26.08.2024 12:47 Відповісти
Завербовані буряти жужжать.
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26.08.2024 12:59 Відповісти
Эти могут, за пару ящиков бормотухи.
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26.08.2024 16:36 Відповісти
вже пора припиняти різні сантименти, це війна, треба методично винищувати всі нафто-переробні потужності рашкі...
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26.08.2024 12:40 Відповісти
👏👍згодна! Давно пора давати дійсно дзеркальні відповіді. Валять по енергетиці - їм також. Школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки - все теж саме. Може через ср@ку хоч дійде, що вони роблять.
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26.08.2024 12:44 Відповісти
крупнейший в ихнем колхозе.....
Омский нефтеперерабатывающий завод, основанный в 1955 году, мощностью 22 млн тонн нефти в год - крупнейший в России.
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26.08.2024 12:43 Відповісти
Кацапы город назвали в честь Георга Ома!
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26.08.2024 12:52 Відповісти
дым с трубы?
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26.08.2024 12:54 Відповісти
Вряд ли это мы. Скорее всего человеческий фактор + перегрузка мощностей + износ оборудования и невозможность получить импортные запчасти - все это ведет к тому что количество техногенных аварий и слава богу - катастроф - будет расти.
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26.08.2024 13:03 Відповісти
Нічого дивного, - пекельні башти мордора палають вогнем.

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26.08.2024 13:37 Відповісти
ще трошки і у 15.00,за Києвом, як колись будуть казати
- а у пєтропавловскє-камчатском- полночь
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26.08.2024 13:47 Відповісти
факел з труби ??
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26.08.2024 16:32 Відповісти
Крупнейший НПЗ России остановил почти половину мощностей после взрыва

Взрыв, прогремевший в понедельник, на Омском нефтеперерабатывающем заводе, вывел из строя почти половину его мощностей предприятия, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, в результате инцидента получила повреждения и была остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-11 - наиболее производительная на заводе.

Пресс-служба завода сообщила, что предприятие работает в «штатном» режиме, возгорание оборудования «полностью локализовано». Инцидент не повлияет на производственную программу, поскольку «план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия», подчеркнули в пресс-службе. В результате взрыва и пожара на заводе один человек погиб, семеро пострадали.

За январь-май выпуск бензина в России, по данным Росстата, упал на 20%, а дизельного топлива - на 11% по сравнению с уровнями конца декабря. В начале июня российские власти засекретили статистику по выпуску топлива, ссылаясь на санкции и угрозу «манипуляций» рынком.

https://www.moscowtimes.ru/2024/08/26/krupneishii-npz-rossii-ostanovil-pochti-polovinu-moschnostei-posle-vzriva-a140343
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26.08.2024 20:58 Відповісти
 
 