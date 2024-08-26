Пожежа на нафтобазі у Ростовській області РФ: на 8 добу виник новий осередок вогню. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

У неділю, 25 серпня, на російській нафтобазі у Пролетарську Ростовської області виник новий, четвертий осередок пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

Видання проаналізувало супутниковий знімок, зроблений о 14.41 за місцевим часом у неділю. Вогонь дійшов до четвертого з лівого боку ряду резервуарів.

За однією з версій російських телеграм-каналів, у цій частині нафтобази може зберігатися вибухонебезпечний гас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Ростовській області уже восьмий день палає нафтобаза, яку атакували ЗСУ. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Нафтобазу "Кавказ" Росрезерву поруч із містом Пролетарськ Ростовської області атакували українські безпілотники 18 серпня.

Ще один удар, за непідтвердженими даними, було завдано вже після початку пожежі, 23 серпня.

За даними російських ЗМІ, під час спроб загасити вогонь постраждали десятки пожежників. Дим від вогню простягається в небі на 60 з гаком кілометрів, але влада Ростовської області каже, що загрози для здоров'я людей і погіршення показників якості повітря не зафіксовано.

Також читайте: У Чорному морі горять всі "вишки Бойка", – супутникові знімки