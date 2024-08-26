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Пожежа на нафтобазі у Ростовській області РФ: на 8 добу виник новий осередок вогню. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Нафтобаза у Ростовській області РФ палає вже восьму добу

У неділю, 25 серпня, на російській нафтобазі у Пролетарську Ростовської області виник новий, четвертий осередок пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

Видання проаналізувало супутниковий знімок, зроблений о 14.41 за місцевим часом у неділю. Вогонь дійшов до четвертого з лівого боку ряду резервуарів.

За однією з версій російських телеграм-каналів, у цій частині нафтобази може зберігатися вибухонебезпечний гас.

Нафтобаза у Ростовській області РФ палає вже восьму добу

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Ростовській області уже восьмий день палає нафтобаза, яку атакували ЗСУ. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Нафтобазу "Кавказ" Росрезерву поруч із містом Пролетарськ Ростовської області атакували українські безпілотники 18 серпня.

Ще один удар, за непідтвердженими даними, було завдано вже після початку пожежі, 23 серпня.

За даними російських ЗМІ, під час спроб загасити вогонь постраждали десятки пожежників. Дим від вогню простягається в небі на 60 з гаком кілометрів, але влада Ростовської області каже, що загрози для здоров'я людей і погіршення показників якості повітря не зафіксовано.

Також читайте: У Чорному морі горять всі "вишки Бойка", – супутникові знімки

Автор: 

НПЗ (587) пожежа (4313) росія (64958)


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Топ коментарі
+19
МОЖНА НЕСКІНЧЕННО ДИВИТИСЬ НА ТЕ...
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26.08.2024 12:15
+11
"За даними російських ЗМІ, під час спроб загасити вогонь постраждали десятки пожежників". Джерело:
Вчора читав: наші зробили перехват переговорів Уже згоріло 47 чоловік МНСників А більше пвсотні - "пропали без вісті"
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26.08.2024 12:40
+10
Як чадять 200 лямів зелені.
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26.08.2024 12:22
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МОЖНА НЕСКІНЧЕННО ДИВИТИСЬ НА ТЕ...
показати весь коментар
26.08.2024 12:15 Відповісти
Як чадять 200 лямів зелені.
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26.08.2024 12:22 Відповісти
кацапської
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27.08.2024 01:34 Відповісти
Зеля,запускай "палянІцу"...
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26.08.2024 12:18 Відповісти
Заплановано мільйон на 2026 рік.....
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26.08.2024 12:31 Відповісти
Зеля може запустити тільке "голуба" і тільке зі своєї дупи....
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26.08.2024 12:32 Відповісти
там є, що ще можна підпалити...
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26.08.2024 12:24 Відповісти
"За даними російських ЗМІ, під час спроб загасити вогонь постраждали десятки пожежників". Джерело:
Вчора читав: наші зробили перехват переговорів Уже згоріло 47 чоловік МНСників А більше пвсотні - "пропали без вісті"
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26.08.2024 12:40 Відповісти
Що не згорить, те пропаде безвісті (с).
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26.08.2024 12:45 Відповісти
під шумок треба ще туди ж запустити декілька бпла
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26.08.2024 15:01 Відповісти
Добре горить, душевно ...
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26.08.2024 18:32 Відповісти
 
 